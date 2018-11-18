فاتح عبدالسلام

اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للفقراء‭ ‬،‭ ‬يمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تذكره‭ ‬الحكومات‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬افقار‭ ‬شعوبها‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬التخبط‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬اقتصادية‭ ‬مرتجلة‭ ‬وقصيرة‭ ‬النظر‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬انتشار‭ ‬الفساد‭ ‬الاداري‭ ‬والمالي‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اي‭ ‬حساب‭ ‬إلا‭ ‬بحسب‭ ‬معايير‭ ‬سياسية‭ ‬وفي‭ ‬توقيتات‭ ‬خاصة‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬ولفت‭ ‬الانتباه‭ ‬على‭ ‬أذن‭ ‬الجمل‭ ‬المسروقة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬نشهد‭ ‬سرقة‭ ‬الجمل‭ ‬بما‭ ‬حمل‭ ‬في‭ ‬وضح‭ ‬النهار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سؤال‭ .‬

اليوم‭ ‬علمت‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬يوماً‭ ‬للفقراء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬يعلن‭ ‬للمرة‭ ‬السنوية‭ ‬الثانية‭ ‬،‭ ‬عبر‭ ‬جمع‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬كبيرة‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬فقير‭ ‬جاءوا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬ايطاليا‭ ‬،‭ ‬لينالوا‭ ‬فرصة‭ ‬صحية‭ ‬أو‭ ‬تعليمية‭ ‬أو‭ ‬غذائية‭ ‬،‭ ‬واسعدهم‭ ‬الحظ‭ ‬بوجبة‭ ‬غداء‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬الحبر‭ ‬الاعظم‭.‬

أصحاب‭ ‬الثروات‭ ‬المنهوبة‭ ‬من‭ ‬دم‭ ‬الشعوب‭ ‬البائسة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬مناسبة‭ ‬لهم‭ ‬،‭ ‬لأنهم‭ ‬باتوا‭ ‬يتحكمون‭ ‬بقوت‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وباتوا‭ ‬يحملون‭ ‬صفة‭ ‬الفقير‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬دائم‭ . ‬وهؤلاء‭ ‬الفقراء‭ ‬تجدهم‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬النازحين‭ ‬والمهجرين‭ ‬وفي‭ ‬مدن‭ ‬ندرك‭ ‬تمام‭ ‬الادراك‭ ‬انها‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬مدينة‭ ‬جزافاً‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فقدت‭ ‬عناصرها‭ ‬الاساسية‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ .‬

الطبقات‭ ‬السياسية‭ ‬هي‭ ‬سبب‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬الفقر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدم‭ ‬مناقشة‭ ‬الفقر‭ ‬كظاهرة‭ ‬تمس‭ ‬مستقبل‭ ‬البلد‭ ‬كبلد‭ ‬له‭ ‬مقومات‭ ‬ودولة‭ ‬لها‭ ‬دستور‭ ‬وسياسات‭.‬

حيث‭ ‬نجد‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬متروكاً‭ ‬للصُدف‭ ‬والظروف‭ ‬الطارئة‭ ‬التي‭ ‬تحرك‭ ‬القشرة‭ ‬الخارجية‭ ‬لدى‭ ‬الحكومات‭ ‬أحياناً‭ ‬في‭ ‬الأزمات‭ ‬الفاضحة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انّ‭ ‬آليات‭ ‬تشغيل‭ ‬الحكومات‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاهمال‭ ‬الكبير‭ ‬لمشاريع‭ ‬التنمية‭ ‬التي‭ ‬تكافح‭ ‬البطالة‭ ‬وتتولى‭ ‬التنوير‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬الجهل‭ ‬والتخلف‭ .‬

في‭ ‬العراق‭ ‬ثروات‭ ‬عظيمة‭ ‬مبددة‭ ‬،‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬سياسات‭ ‬انتاجية‭ ‬لا‭ ‬الى‭ ‬سياسات‭ ‬صرف‭ ‬استهلاكي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬منهج‭ . ‬

الى‭ ‬متى‭ ‬يبقى‭ ‬العراق‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬البلد‭ ‬النفطي‭ ‬،‭ ‬ومعدلات‭ ‬الفقر‭ ‬فيه‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬مستوياتها‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ . ‬هل‭ ‬تبحث‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخلل‭ ‬الواضح‭ ‬وتحاول‭ ‬معالجته‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬تنمية‭ ‬امدها‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً‭ ‬وملزمة‭ ‬لجميع‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة،‭ ‬لتعويض‭ ‬الزمن‭ ‬المماثل‭ ‬الذي‭ ‬ضاع‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬العراق‭ . ‬هل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬الجيل‭ ‬المقبل‭ ‬بفرصة‭ ‬العيش‭ ‬الآمن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فقدها‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي؟‭ .‬

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