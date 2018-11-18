العراق‭ ‬يشدد‭ ‬العقوبات على‭ (‬الدكّات‭) ‬العشائرية‭ ‬ويصفها‭ ‬بالارهاب‭ ‬

بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬باشرت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬اجراءات‭ ‬عقابية‭ ‬ضد‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬فض‭ ‬المنازعات‭ ‬العشائرية‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬غدا‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬المتوسط‭ ‬والثقيل‭ ‬جزءً‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الانتقام‭ ‬لاسباب‭ ‬اجتماعية‭ ‬وثأرية‭ ‬مما‭ ‬هدد‭ ‬الامن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬واظهر‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬ضعيف‭ . ‬حيث‭ ‬تحكم‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬العشائرية‭ ‬الراسخة‭ ‬معظم‭ ‬شؤون‭ ‬العراق‭. ‬لكن‭ ‬القضاء‭ ‬قال‭ ‬كلمته‭ ‬مؤخرا،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬التفاوض‭ ‬للتسوية‭ ‬قبل‭ ‬الثأر‭ ‬وما‭ ‬ينجم‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬قتلى‭ ‬وجرحى،‭ ‬‭”‬إرهاب‭”‬‭ ‬عقوبته‭ ‬الإعدام‭. ‬ويعرف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مصطلح‭ ‬‭”‬الدكة‭ ‬العشائرية‭”‬،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬مرحلة‭ ‬التحذير،‭ ‬وهو‭ ‬تقليد‭ ‬يعود‭ ‬لقرون‭ ‬عدة‭. ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬السلاح‭ ‬بشكل‭ ‬متفلت‭ ‬خلال‭ ‬دوامة‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد،‭ ‬أصبحت‭ ‬تلك‭ ‬العادة‭ ‬خطرا‭ ‬كبيرا‭. ‬وتتلخص‭ ‬‭”‬الدكة‭ ‬العشائرية‭”‬‭ ‬بإقدام‭ ‬مسلحين‭ ‬ينتمون‭ ‬لعشيرة‭ ‬على‭ ‬تهديد‭ ‬عائلة‭ ‬من‭ ‬عشيرة‭ ‬أخرى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬أو‭ ‬إلقاء‭ ‬قنبلة‭ ‬يدوية‭ ‬أحيانا،‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬المقصود،‭ ‬كتحذير‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬لدفعها‭ ‬على‭ ‬الجلوس‭ ‬والتفاوض‭ ‬لتسوية‭ ‬الخلاف‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬موافقة‭ ‬الطرف‭ ‬المستهدف،‭ ‬تتطور‭ ‬الأمور‭ ‬لتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬ضحايا‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭. ‬كانت‭ ‬عائلة‭ ‬أبو‭ ‬طيبة‭ ‬ضحية‭ ‬لهذا‭ ‬التقليد‭. ‬فابن‭ ‬عمه‭ ‬الشرطي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬40‭ ‬عاما،‭ ‬‭”‬يرقد‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬بين‭ ‬الحياة‭ ‬والموت‭”‬‭ ‬إثر‭ ‬إصابته‭ ‬برصاصة‭ ‬أطلقها‭ ‬مسلحون‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬قريب،‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬الحوض‭ ‬وجروح‭ ‬بليغة‭ ‬أخرى‭ ‬فقد‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أمعائه‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬أبو‭ ‬طيبة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬طالبت‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬بغداد،‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬رسمي‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬بتشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬منفذي‭ ‬‭”‬دكة‭ ‬العشائر‭”‬،‭ ‬لأنهم‭ ‬يحملون‭ ‬قنابل‭ ‬يدوية‭ ‬وقاذفات‭ ‬‭”‬آر‭ ‬بي‭ ‬جي‭”‬‭ ‬وأسلحة‭ ‬رشاشة،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬يطلق‭ ‬سراحهم‭ ‬‭”‬بكفالة‭”‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‭”‬اعتبار‭ ‬الدكات‭ ‬العشائرية‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬الإرهابية،‭ ‬وضرورة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مرتكبيها‭ ‬بحزم‭”‬‭. ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬العام‭ ‬2005،‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‭”‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إلقاء‭ ‬الرعب‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬أياً‭ ‬كانت‭ ‬بواعثه،‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬الارهابية‭”‬‭.‬

‭ ‬وبعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬القرار،‭ ‬أعلن‭ ‬المجلس‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬بحق‭ ‬ثلاثة‭ ‬متهمين‭ ‬قبض‭ ‬عليهم‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهم‭ ‬بـ‭”‬دكة‭ ‬عشائرية‭”‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الأعظمية‭ ‬بشمال‭ ‬بغداد‭.‬

وتشهد‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وضمنها‭ ‬بغداد،‭ ‬هجمات‭ ‬مسلحة‭ ‬مماثلة‭ ‬يوميا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬وبث‭ ‬الرعب‭ ‬بين‭ ‬الناس‭.‬

يقول‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬عشائر‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬رائد‭ ‬الفريجي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‭”‬الدكة‭ ‬عرف‭ ‬عشائري‭ ‬أبتلي‭ ‬به‭ ‬بعض‭ ‬المواطنين‭”‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‭”‬هذا‭ ‬يحدث‭ ‬يوميا،‭ ‬أمس‭ ‬حدث‭ ‬مرتين‭ ‬وأمس‭ ‬الأول‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬جرحى‭ ‬وأضرار‭ ‬مادية‭ ‬وإنزال‭ ‬رعب‭ ‬بين‭ ‬الناس‭”‬‭.‬

‭-‬انتشار‭ ‬السلاح‭-‬

في‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬قتل‭ ‬وجرح‭ ‬‭”‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬جراء‭ ‬دكات‭ ‬عشائرية‭ ‬في‭ ‬البصرة‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬مسؤول‭ ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مهدي‭ ‬التميمي‭.‬

وفي‭ ‬البصرة‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محافظات‭ ‬العراق،‭ ‬تغيب‭ ‬أي‭ ‬إحصاءات‭ ‬رسمية‭ ‬لعدد‭ ‬ضحايا‭ ‬العنف‭ ‬العشائري،‭ ‬رغم‭ ‬حساسية‭ ‬المسألة‭.‬

ويتفق‭ ‬التميمي‭ ‬والفريجي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬تتزايد‭ ‬لان‭ ‬القضاء‭ ‬لا‭ ‬يمارس‭ ‬ضغوطا‭ ‬كبيرة‭ ‬بمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬العادات‭. ‬فرجال‭ ‬الشرطة‭ ‬الذين‭ ‬يخافون‭ ‬أن‭ ‬يجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬عالقين‭ ‬وسط‭ ‬نزاع‭ ‬عشائري،‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬التدخل‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬يحمل‭ ‬عدنان‭ ‬الخزعلي،‭ ‬أحد‭ ‬زعماء‭ ‬عشائر‭ ‬مدينة‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬بغداد،‭ ‬‭”‬الحكومة‭ ‬مسؤولية‭ ‬تصاعد‭ ‬النزاعات‭ ‬العشائرية‭”‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬أن‭ ‬ضعف‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬اليوم،‭ ‬سببه‭ ‬فقدان‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬السلاح‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬أيدي‭ ‬الشبان‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬تنخره‭ ‬البطالة‭ ‬والفساد‭.‬

ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬‭”‬غالبية‭ ‬الشباب‭ ‬اليوم‭ ‬مسلحون،‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬حتى‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬الوقوف‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭”‬‭.‬

يقول‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬اللواء‭ ‬سعد‭ ‬معن‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬‭”‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬متكررة،‭ ‬وتؤدي‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬ضحايا‭”‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لإنهائها‭ ‬هو‭ ‬عبر‭ ‬‭”‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬قضائية‭ ‬وتنفيذها‭”‬‭.‬

ويلفت‭ ‬الفريجي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرارات‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬‭”‬مجرد‭ ‬حبر‭ ‬على‭ ‬ورق‭”‬‭.‬

ويضيف‭ ‬أن‭ ‬‭”‬ضعف‭ ‬القانون‭”‬‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬للجوء‭ ‬إلى‭ ‬الأعراف‭ ‬العشائرية‭ ‬لتسوية‭ ‬الخلافات،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬‭”‬المجتمع‭ ‬أصبح‭ ‬اليوم‭ ‬أشبه‭ ‬بالغابة،‭ ‬لذا‭ ‬يلجأ‭ ‬المواطن‭ ‬إلى‭ ‬العشيرة‭”‬‭ ‬لإحقاق‭ ‬العدالة‭.‬

هو‭ ‬المصطلح‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬بستخدمه‭ ‬أبو‭ ‬طيبة،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‭”‬انتشار‭ ‬الخوف‭ ‬والرعب‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬عند‭ ‬سماع‭ ‬دوي‭ ‬رصاص‭ ‬كل‭ ‬ليلة،‭ ‬يوحي‭ ‬وكأننا‭ ‬في‭ ‬غابة‭”‬‭.‬