البابا‭ ‬يندد‭ ‬بطغيان‭ ‬الأثرياء‭ ‬

الفاتيكان‭- ‬الزمان‭ ‬ندد‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الأحد‭ ‬ب‭ ‬‮«‬صخب‭ ‬بعض‭ ‬الأثرياء‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يطغى‭ ‬على‭ ‬‮«‬صراخ‭ ‬الفقراء‮»‬‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬سماعهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬الثاني‭ ‬للفقراء‭. ‬وقد‭ ‬احتفل‭ ‬الحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬بقداس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬القديس‭ ‬بطرس‭ ‬في‭ ‬روما،‭ ‬بحضور‭ ‬ستة‭ ‬الاف‭ ‬فقير،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الظلم‭ ‬هو‭ ‬الجذر‭ ‬الفاسد‭ ‬للفقر‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬صرخة‭ ‬الفقراء‭ ‬تزداد‭ ‬قوة‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬لكن‭ ‬الاستماع‭ ‬إليها‭ ‬يتضاءل‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬ويسيطر‭ ‬عليها‭ ‬صخب‭ ‬بعض‭ ‬الأثرياء‭ ‬الذين‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬اعدادهم‭ ‬قليلة‭ ‬لكنهم‭ ‬دائما‭ ‬اكثر‭ ‬ثراء‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬البابا‭ ‬‮«‬فلنطلب‭ ‬نعمة‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬صرخة‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬وسط‭ ‬الاضطرابات‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬انها‭ ‬صرخة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفقراء‭ ‬الذين‭ ‬يبكون‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬اليعازر،‭ ‬فيما‭ ‬تسمتع‭ ‬حفنة‭ ‬من‭ ‬الاثرياء‭ ‬بمآدب‭ ‬تعود‭ ‬حقا‭ ‬للجميع‮»‬‭. ‬وسيتشارك‭ ‬البابا‭ ‬بعد‭ ‬القداس‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان‭ ‬الغداء‭ ‬مع‭ ‬3‭ ‬الاف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المعوزين‭.‬

ويعرض‭ ‬الفاتيكان‭ ‬ايضا‭ ‬تقديم‭ ‬عناية‭ ‬طبية‭ ‬مجانية‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للفقراء،‭ ‬تلقى‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬شخص‭ ‬العلاج‭.‬

وستجرى‭ ‬مبادرات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأبرشيات‭ ‬في‭ ‬ايطاليا‭ ‬والعالم‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬حبريته‭ ‬في‭ ‬2013،‭ ‬ينتقد‭ ‬البابا‭ ‬‮«‬عولمة‭ ‬اللامبالاة‮»‬‭ ‬ويقول‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬كنيسة‭ ‬فقيرة‭ ‬للفقراء‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬اسم‭ ‬القديس‭ ‬فرنسيس‭ ‬الذي‭ ‬اطلقت‭ ‬عليه‭ ‬تسمية‭ ‬فقير‭ ‬اسيزي‭.‬