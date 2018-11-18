ترقب‭ ‬مذكرات‭ ‬مثيرة‭ ‬لحبيب‭ ‬العادلي‭ ‬مواجهة‭ ‬محتملة‭ ‬بين‭ ‬مرسي ومبارك‭ ‬في‭ ‬المحكمة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬بقاء‭ ‬اسبوعين‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬اقتحام‭ ‬السجون‭ ‬والمتهم‭ ‬فيها‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬مرسى‭ ‬بالتآمر‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬و‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬والتى‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬استدعاء‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬مبارك‭ ‬للادلاء‭ ‬بشهادته‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬القضية،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الغموض‭ ‬لايزال‭ ‬يكتنف‭ ‬احتمالات‭ ‬حدوث‭ ‬مواجهة‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭ ‬السابقين‭ ‬،خاصة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬المح‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬عبدالمقصود‭ ‬محامى‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬مرسى‭ ‬الى‭ ‬رفض‭ ‬مرسي‭ ‬حدوث‭ ‬تلك‭ ‬المواجهة‭ ‬لعدم‭ ‬اعترافه‭ ‬بالمحكمة،‭ ‬وان‭ ‬الدفاع‭ ‬سوف‭ ‬يتولى‭ ‬الرد‭ ‬بالنيابة‭ ‬عنه‭ .‬

فى‭ ‬المقابل‭ ‬نفى‭ ‬فريد‭ ‬الديب‭ ‬محامى‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬مبارك‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬الانباء‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬مبارك‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬للادلاء‭ ‬بشهادته‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬ظروفه‭ ‬الصحية‭ ‬الحالية‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فان‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬مبارك‭ ‬اكدت‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬الطبى‭ ‬التابع‭ ‬له‭ ‬يعمل‭ ‬حاليا‭ ‬لتهيئته‭ ‬صحيا‭ ‬وبدنيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬احتمال‭ ‬توجهه‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭. ‬وتوقعت‭ ‬بعض‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬يدلى‭ ‬مبارك‭ ‬بشهاده‭ ‬موثقه‭ ‬يتم‭ ‬تسليمها‭ ‬الى‭ ‬المحكمه‭ ‬تجنبا‭ ‬لاى‭ ‬ضغط‭ ‬عصبى‭ ‬قد‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬محامي‭ ‬المتهمين‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعه‭ ‬ان‭ ‬جمال‭ ‬وعلاء‭ ‬مبارك‭ ‬يجريان‭ ‬حاليا‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬مسئولين‭ ‬سابقين‭ ‬بالدوله‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬افادات‭ ‬تفرز‭ ‬موقفهم‭ ‬فى‭ ‬قضيه‭ ‬التلاعب‭ ‬بالبورصة‭ ‬،فيما‭ ‬اجرى‭ ‬رموز‭ ‬نظام‭ ‬مبارك‭ ‬وعلى‭ ‬راسهم‭ ‬احمد‭ ‬عز‭ ‬اتصالات‭ ‬مماثله‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مستندات‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تبرئتهم‭ ‬فى‭ ‬قضايا‭ ‬الكسب‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬والمتهمين‭ ‬فيها‭ ‬الا‭ ‬انهم‭ ‬وجدوا‭ ‬صعوبات‭ ‬فى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المستندات‭ ‬لخوف‭ ‬المسؤولين‭ ‬السابقين‭ ‬من‭ ‬الزج‭ ‬باسمائهم‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭.‬

من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬اللواء‭ ‬حبيب‭ ‬العادلى‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الاسبق‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬يعكف‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬كتابه‭ ‬مذكراته‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬موثقة‭ ‬بالصوت‭ ‬والصورة‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬مبارك‭ ‬وحتى‭ ‬تنحيه‭ ‬وان‭ ‬تلك‭ ‬المذكرات‭ ‬سوف‭ ‬تتضمن‭ ‬اسراراً‭ ‬مثيرة‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭.‬