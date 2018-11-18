ترقب‭ ‬مذكرات‭ ‬مثيرة‭ ‬لحبيب‭ ‬العادلي‭ ‬مواجهة‭ ‬محتملة‭ ‬بين‭ ‬مرسي ومبارك‭ ‬في‭ ‬المحكمة

القاهرة – مصطفى عمارة
على الرغم من بقاء اسبوعين فقط على قضية اقتحام السجون والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى بالتآمر مع عناصر من حزب الله اللبناني و حركة حماس والتى سوف يتم فيها استدعاء الرئيس السابق مبارك للادلاء بشهادته حول تلك القضية، الا ان الغموض لايزال يكتنف احتمالات حدوث مواجهة داخل قاعة المحكمة بين الرئيسين السابقين ،خاصة بعد ان المح عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الرئيس السابق محمد مرسى الى رفض مرسي حدوث تلك المواجهة لعدم اعترافه بالمحكمة، وان الدفاع سوف يتولى الرد بالنيابة عنه .
فى المقابل نفى فريد الديب محامى الرئيس السابق مبارك فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان الانباء التي ترددت عن حضور مبارك الى المحكمة للادلاء بشهادته خاصة ان ظروفه الصحية الحالية تحول دون ذلك ورغم ذلك فان مصادر مقربة من مبارك اكدت ان الفريق الطبى التابع له يعمل حاليا لتهيئته صحيا وبدنيا لمواجهة احتمال توجهه الى المحكمة. وتوقعت بعض المصادر ان يدلى مبارك بشهاده موثقه يتم تسليمها الى المحكمه تجنبا لاى ضغط عصبى قد يتعرض له من محامي المتهمين فى الوقت نفسه كشفت مصادر مطلعه ان جمال وعلاء مبارك يجريان حاليا اتصالات مع مسئولين سابقين بالدوله للحصول على افادات تفرز موقفهم فى قضيه التلاعب بالبورصة ،فيما اجرى رموز نظام مبارك وعلى راسهم احمد عز اتصالات مماثله للحصول على مستندات تساعد على تبرئتهم فى قضايا الكسب غير المشروع والمتهمين فيها الا انهم وجدوا صعوبات فى الحصول على تلك المستندات لخوف المسؤولين السابقين من الزج باسمائهم فى تلك القضايا.
من ناحيه اخرى كشفت مصادر مقربة من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق على انه يعكف حاليا على كتابه مذكراته والتي سوف تكون موثقة بالصوت والصورة عن فترة حكم مبارك وحتى تنحيه وان تلك المذكرات سوف تتضمن اسراراً مثيرة عن تلك الفترة.