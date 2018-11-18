الحوثيون‭ ‬يحشدون‭ ‬تحسباً‭ ‬للقتال‭ ‬قبيل‭ ‬زيارة‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة

صنعاء‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬المتمردون‭ ‬اليمنيون‭ ‬انهم‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لحشد‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬على‭ ‬جبهة‭ ‬الحديدة‭ ‬برغم‭ ‬توقف‭ ‬القتال‭ ‬فيها‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لدفع‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬برعاية‭ ‬دولية‭ ‬الى‭ ‬امام‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬يستعد‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬لزيارة‭ ‬البلاد‭ ‬لبحث‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬والمفاوضات‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ .‬

وحشد‭ ‬الحوثيون‭ ‬السبت‭ ‬عشرات‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬استعراض‭ ‬للقوة،‭ ‬استعدادا‭ ‬لارسالهم‭ ‬للحديدة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬

واصطف‭ ‬رجال،‭ ‬معظمهم‭ ‬صغار‭ ‬السن،‭ ‬وقد‭ ‬وضعوا‭ ‬أحزمة‭ ‬حول‭ ‬أكتافهم‭ ‬وحملوا‭ ‬بنادق‭ ‬في‭ ‬أيديهم،‭ ‬وهتفوا‭ ‬شعار‭ ‬الحوثيين‭ ‬‭”‬الله‭ ‬اكبر‭ ‬الموت‭ ‬لأمريكا‭ ‬الموت‭ ‬لإسرائيل‭ ‬اللعنة‭ ‬على‭ ‬اليهود‭ ‬والنصر‭ ‬للإسلام‭”‬‭.‬

وأبلغ‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬أنّ‭ ‬الهدوء‭ ‬يسود‭ ‬المدينة‭ ‬منذ‭ ‬أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية،‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية،‭ ‬وقفا‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬الاسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬وسط‭ ‬دعوات‭ ‬دولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬هدنة‭ ‬وبدء‭ ‬مفاوضات‭ ‬بقيادة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

إلا‭ ‬أنهم‭ ‬قالوا‭ ‬إنّ‭ ‬تحليق‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مسموعا‭ ‬بوضوح‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬وكان‭ ‬غريفيث‭ ‬قال‭ ‬الجمعة‭ ‬إنّه‭ ‬ينوي‭ ‬زيارة‭ ‬صنعاء‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬للوضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لمباحثات‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬ستجرى‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬قريبا‭.‬

وقال‭ ‬حامد‭ ‬عاصم‭ ‬من‭ ‬وفد‭ ‬الحوثيين‭ ‬المتوقع‭ ‬إيفاده‭ ‬للمفاوضات‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬إن‭ ‬الحوثيين‭ ‬سيواصلون‭ ‬حشد‭ ‬قواتهم‭ ‬تحسبا‭ ‬لفشل‭ ‬مفاوضات‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭. ‬واضاف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‭”‬بالنسبة‭ ‬للحوار‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬اتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬للحوار‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭ ‬لكن‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬حوارا‭ ‬جديا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬سلام‭”‬‭.‬

وتابع‭ ‬‭”‬إذا‭ ‬جاء‭ ‬غريفيث،‭ ‬فنحن‭ ‬أيضا‭ ‬جاهزين‭ ‬للحوار،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يأت،‭ ‬فنحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬أيضا‭ ‬للقتال‭ ‬حتى‭ ‬أخر‭ ‬رمق‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬العظيم‭”‬‭. ‬ومع‭ ‬اشتداد‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬توالت‭ ‬الدعوات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬وفي‭ ‬مقدمها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬لوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬واجراء‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬أو‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬برعاية‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستضيفها‭ ‬السويد‭. ‬وتضم‭ ‬الحديدة‭ ‬المدينة‭ ‬ميناء‭ ‬حيوياً‭ ‬تمرّ‭ ‬عبره‭ ‬غالبية‭ ‬السلع‭ ‬التجارية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الموجّهة‭ ‬الى‭ ‬ملايين‭ ‬السكان‭. ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬تدمير‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬‭”‬كارثي‭”‬‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الفقير‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬فيه‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬المجاعة‭. ‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬

والأربعاء،‭ ‬علّقت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬هجومها‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬المدينة،‭ ‬لكن‭ ‬الحوثيين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يبدون‭ ‬شكوكا‭ ‬ازاء‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭. ‬وأكّد‭ ‬ثلاثة‭ ‬قادة‭ ‬ميدانيين‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬أنهم‭ ‬تلقوا‭ ‬أوامر‭ ‬من‭ ‬رؤسائهم‭ ‬تفيد‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬ووقف‭ ‬‭”‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬عسكري‭”‬‭ ‬و‭”‬أي‭ ‬تقدم‭”‬،‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

وقال‭ ‬المقاتل‭ ‬الحوثي‭ ‬شمسان‭ ‬ابو‭ ‬نشطان‭ ‬إن‭ ‬الحوثيين‭ ‬والقبائل‭ ‬المؤيدة‭ ‬لهم‭ ‬‭”‬مستعدين‭ ‬وجاهزين‭ ‬لمد‭ ‬الجبهات‭ ‬بالمال‭ ‬والسلاح‭”‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‭”‬هذه‭ ‬الهدنة‭ ‬المزعومة‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬المراوغة‭”‬‭.‬

ويرى‭ ‬خبراء‭ ‬ان‭ ‬هجوما‭ ‬للتحالف‭ ‬على‭ ‬المرفأ‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬محتملا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬يمني‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬المساعدة،‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬المجاعة‭.‬

وقد‭ ‬أعلن‭ ‬غريفيث‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّ‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬أظهروا‭ ‬‭”‬التزاما‭ ‬متجددا‭”‬‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬وقدّموا‭ ‬‭”‬ضمانات‭ ‬مؤكدة‭”‬‭ ‬بأنهم‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭.‬

وأضاف‭ ‬‭”‬إنني‭ ‬عازم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أجمع‭ ‬مجددا‭ ‬الأطراف‭ ‬سريعا‭ ‬في‭ ‬السويد‭. ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬قريبون‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬العقبات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬ذلك‭”‬‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬أي‭ ‬تاريخ‭ ‬لهذه‭ ‬المحادثات‭.‬

واعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬دعمهما‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬ترعاها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬