الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬يقف‭ ‬حزيناً‭ ‬على‭ ‬أطلال‭ ‬بلدة‭ ‬مبادة‭ ‬بالحريق‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬

باراديز‭ ‬‭(‬الولايات‭ ‬المتحدة‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬:‭ ‬عاين‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مشاهد‭ ‬الخراب‭ ‬في‭ ‬باراديز،‭ ‬المدينة‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬اجتاحتها‭ ‬بالكامل‭ ‬تقريباً‭ ‬الحرائق‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬ولم‭ ‬يبقَ‭ ‬منها‭ ‬إلا‭ ‬منازل‭ ‬وسيارات‭ ‬متفحّمة‭ ‬يتصاعد‭ ‬منها‭ ‬دخان‭ ‬كثيف‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬جودي‭ ‬جونز،‭ ‬لمس‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يرتدِ‭ ‬كمامة‭ ‬رغم‭ ‬الدخان‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يغطي‭ ‬المنطقة،‭ ‬حجم‭ ‬الأضرار‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الحريق‭. ‬وقد‭ ‬ظهر‭ ‬ذلك‭ ‬جلياً‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬قبعته‭ ‬التي‭ ‬كُتب‭ ‬عليها‭ ‬‭”‬يو‭ ‬اس‭ ‬ايه‭”‬‭.‬

وصرّح‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمضى‭ ‬حوالي‭ ‬عشرين‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬منازل‭ ‬متنقلة،‭ ‬حيث‭ ‬وحده‭ ‬علم‭ ‬أميركي‭ ‬أضفى‭ ‬ألواناً‭ ‬إلى‭ ‬مشهد‭ ‬الرماد،‭ ‬‭”‬هذا‭ ‬محزن‭ ‬جداً‭”‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‭”‬في‭ ‬ما‭ ‬يخصّ‭ ‬القتلى،‭ ‬لا‭ ‬احد‭ ‬يعرف‭ ‬فعلياً‭ ‬‭(‬العدد‭)‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭”‬‭.‬

وأتى‭ ‬الحريق‭ ‬‭”‬كامب‭ ‬فاير‭”‬‭ ‬على‭ ‬قرابة‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬كاليفورنيا‭. ‬وتم‭ ‬تسجيل‭ ‬ضحايا‭ ‬اخرين‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬الحصيلة‭ ‬إلى‭ ‬76‭ ‬شخصا‭ ‬لقوا‭ ‬مصرعهم‭ ‬جراء‭ ‬الحريق،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭.‬

ودمّر‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬وتمت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬55%‭ ‬منه،‭ ‬قرابة‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬منزل‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬مبنى‭ ‬آخر‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬زيارته‭ ‬غيّرت‭ ‬موقفه‭ ‬حيال‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬‭”‬لا،‭ ‬لا،‭ ‬لدي‭ ‬رأي‭ ‬صارم‭. ‬أريد‭ ‬مناخاً‭ ‬رائعاً‭ ‬وسنحصل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭”‬‭.‬

وقد‭ ‬ابدى‭ ‬ترامب‭ ‬شكوكه‭ ‬علنا‭ ‬ومرارا‭ ‬حيال‭ ‬تاثير‭ ‬أنشطة‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬متجاهلاً‭ ‬بذلك‭ ‬الاجماع‭ ‬العلمي‭.‬

وفي‭ ‬جنوب‭ ‬الولاية‭ ‬قرب‭ ‬لوس‭ ‬انجليس،‭ ‬التهم‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬‭”‬وولسي‭ ‬فاير‭”‬‭ ‬قرابة‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬منتجع‭ ‬ماليبو‭ ‬البحري‭ ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬يسكنه‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭. ‬وأودى‭ ‬هذا‭ ‬الحريق‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬ونُشر‭ ‬حوالي‭ ‬تسعة‭ ‬آلاف‭ ‬رجل‭ ‬إطفاء‭ ‬في‭ ‬موقعي‭ ‬الحرائق‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بإجلاء‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬السكان‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬لم‭ ‬يُسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬بعد‭.‬

وأجريت‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مفقودين‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬باراديز‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتقاعدين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬إخلاء‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭. ‬ويتنقّل‭ ‬رجال‭ ‬انقاذ‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬ومعهم‭ ‬كلاب‭ ‬مدربة،‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬مفقودين‭.‬

وقال‭ ‬جوناثان‭ ‬كلارك‭ ‬الذي‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬شقيقه‭ ‬وزوجة‭ ‬شقيقه‭ ‬وابنهما،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‭”‬سأواصل‭ ‬البحث‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭”‬‭.‬

‭”‬غيمة‭ ‬دائمة‭”‬‭ ‬

منذ‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬للحريق‭ ‬المدمّر،‭ ‬ندد‭ ‬ترامب‭ ‬بإدارة‭ ‬الغابات‭ ‬السيئة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬سلطات‭ ‬الولاية‭ ‬ونسي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬تخضع‭ ‬بغالبيتها‭ ‬للحكومة‭ ‬الفدرالية‭. ‬

وهدد‭ ‬ترامب‭ ‬بقطع‭ ‬الأموال‭ ‬الفدرالية‭ ‬المخصصة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الحرائق‭. ‬وكرّر‭ ‬الرئيس‭ ‬قوله‭ ‬السبت‭ ‬قبيل‭ ‬مغادرته‭ ‬‭”‬يلزمنا‭ ‬إدارة‭ ‬مختلفة،‭ ‬أقول‭ ‬ذلك‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭”‬‭. ‬وقال‭ ‬الجمعة‭ ‬لقناة‭ ‬‭”‬فوكس‭ ‬نيوز‭”‬‭ ‬أن‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬‭”‬ربما‭ ‬ساهم‭ ‬قليلاً‭”‬‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬النيران‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬لكن‭ ‬‭”‬المشكلة‭ ‬الكبرى،‭ ‬هي‭ ‬إدارة‭”‬‭ ‬الغابات‭.‬

ولم‭ ‬يُقنع‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬روسلين‭ ‬روبرتس‭ ‬‭(‬73‭ ‬عاماً‭)‬‭ ‬وهي‭ ‬ناخبة‭ ‬صوّتت‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬وأرغمت‭ ‬على‭ ‬إخلاء‭ ‬منزلها‭ ‬جراء‭ ‬الحريق‭. ‬فقالت‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬‭”‬هذا‭ ‬الحريق‭ ‬لا‭ ‬صلة‭ ‬له‭ ‬بسوء‭ ‬إدارة‭ ‬الغابة‭. ‬لقد‭ ‬تدمرت‭ ‬مئات‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬شجر‭ ‬في‭ ‬المحيط‭”‬‭.‬

وأثناء‭ ‬مرور‭ ‬الموكب‭ ‬الرئاسي،‭ ‬رُفعت‭ ‬لافتات‭ ‬عديد‭ ‬شكرت‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬زيارته‭ ‬لكن‭ ‬إحداها‭ ‬وصفته‭ ‬بـ‭”‬الأحمق‭”‬‭.‬

ويمكن‭ ‬رؤية‭ ‬آثار‭ ‬الحريق‭ ‬‭”‬كامب‭ ‬فاير‭”‬‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬كيلومتر‭ ‬نحو‭ ‬جنوب‭ ‬باراديز‭ ‬حتى‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬حيث‭ ‬أصدرت‭ ‬السلطات‭ ‬تحذيراً‭ ‬من‭ ‬التلوث‭. ‬وأغلقت‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الجمعة‭ ‬وغطى‭ ‬ضباب‭ ‬كثيف‭ ‬جسر‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬ميلفن‭ ‬كارسينتي‭ ‬‭”‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬سيء‭ ‬جدا‭”‬‭ ‬مضيفاً‭ ‬‭”‬هناك‭ ‬هذه‭ ‬الغيمة‭ ‬الدائمة‭ ‬فوق‭ ‬المدينة‭. ‬يبدو‭ ‬الهواء‭ ‬أكثر‭ ‬كثافة‭. ‬لم‭ ‬أرَ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يضعون‭ ‬كمامات‭”‬‭.‬

وفي‭ ‬اتجاه‭ ‬الجنوب‭ ‬أكثر،‭ ‬تمت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬قرابة‭ ‬80%‭ ‬من‭ ‬حريق‭ ‬‭”‬وولسي‭ ‬فاير‭”‬‭ ‬الذي‭ ‬يأمل‭ ‬رجال‭ ‬الاطفاء‭ ‬اخماده‭ ‬الاثنين‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬التحقيق‭ ‬جارياً‭ ‬لمعرفة‭ ‬مصدر‭ ‬الحريقين‭.‬

وقُدمت‭ ‬شكوى‭ ‬ضدّ‭ ‬شركة‭ ‬الكهرباء‭ ‬المحلية‭ ‬‭”‬باسيفيك‭ ‬غاز‭ ‬اند‭ ‬الكتريك‭”‬‭ ‬التي‭ ‬اشارت‭ ‬الى‭ ‬حادث‭ ‬على‭ ‬خطّ‭ ‬التوتر‭ ‬العالي‭ ‬قبيل‭ ‬اندلاع‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬باراديز‭.‬

واندلع‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬جفافاً‭ ‬مزمناً‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭ ‬الكبيرة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬ضحية‭ ‬ودمّرت‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الهكتارات‭.‬