مئات‭ ‬الاصابات‭ ‬في‭ ‬احتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬بفرنسا

باريس‭- ‬الزمان‭ : ‬أصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬شخص‭ ‬بجروح‭ ‬14‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الخطر،‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرات‭ ‬نظمتها‭ ‬‮«‬السترات‭ ‬الصفراء‮»‬‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬تخللها‭ ‬وفاة‭ ‬احد‭ ‬الاشخاص،‭ ‬بحسب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬كريستوف‭ ‬كاستانيه‭. ‬والحصيلة‭ ‬الجديدة‭ ‬تشكل‭ ‬ضعف‭ ‬التي‭ ‬اعلن‭ ‬عنها‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬‮«‬مضطربة‮»‬‭ ‬في‭ ‬87‭ ‬موقعا‭ ‬في‭ ‬ارجاء‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬أغلق‭ ‬محتجون‭ ‬الطرق‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬ازاء‭ ‬سلسلة‭ ‬زيادات‭ ‬في‭ ‬ضريبة‭ ‬الوقود‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬الرئيس‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭. ‬وتتضمن‭ ‬حصيلة‭ ‬الجرحى‭ ‬البالغة‭ ‬409‭ ‬اشخاص،‭ ‬28‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬والشرطة‭ ‬العسكرية‭ ‬وجهاز‭ ‬الإطفاء‭. ‬وأفاد‭ ‬كاستانيه‭ ‬راديو‭ ‬‮«‬ار‭ ‬تي‭ ‬ال‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬288‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬احتجاجات‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬2,034‭ ‬موقعا‭ ‬في‭ ‬ارجاء‭ ‬البلاد،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬3,500‭ ‬شخص‭ ‬ظلوا‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬طيلة‭ ‬الليل‭. ‬واستجوبت‭ ‬الشرطة‭ ‬282‭ ‬متظاهرا،‭ ‬بينهم‭ ‬73‭ ‬شخصا‭ ‬اثناء‭ ‬الليل،‭ ‬أودع‭ ‬157‭ ‬منهم‭ ‬قيد‭ ‬الحجز‭ ‬الاحتياطي‭. ‬وقال‭ ‬كاستانيه‭ ‬‮«‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬كانت‭ ‬مضطربة‭ … ‬وقعت‭ ‬اعتداءات‭ ‬ومشاجرات‭ ‬وحوادث‭ ‬طعن‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬وقعت‭ ‬مشاجرات‭ ‬ضمن‭ ‬تظاهرات‭ ‬‭+‬السترات‭ ‬الصفراء‭+‬‭. ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬معينة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬السلوك‭ ‬الأحمق‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬منظمو‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬لاستمرار‭ ‬التظاهرات‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬150‭ ‬موقعا‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬الوزير‭. ‬والسبت،‭ ‬أغلق‭ ‬المحتجون‭ ‬طرقا‭ ‬سريعة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬عبر‭ ‬البلاد‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬غلق‭ ‬اي‭ ‬محور‭ ‬طرق‭ ‬استراتيجي‭. ‬وفي‭ ‬باريس‭ ‬سار‭ ‬متظاهرون‭ ‬من‭ ‬قوس‭ ‬النصر‭ ‬الى‭ ‬جادة‭ ‬الشانزيليزيه‭ ‬وهم‭ ‬يطالبون‭ ‬باستقالة‭ ‬ماكرون‭. ‬واطلق‭ ‬على‭ ‬مجموعات‭ ‬الاحتجاج‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬السترات‭ ‬الصفراء‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬السترة‭ ‬الصفراء‭ ‬المضيئة‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬سائق‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬ان‭ ‬يحتفظ‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬سيارته‭ ‬ليكون‭ ‬في‭ ‬موضع‭ ‬رؤية‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬حادث‭ ‬سير‭.‬

ويحتج‭ ‬هؤلاء‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬سعر‭ ‬الوقود‭ ‬وفرض‭ ‬رسوم‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬ضريبة‭ ‬بيئية،‭ ‬وأيضا‭ ‬ضد‭ ‬السياسة‭ ‬‮«‬الظالمة‮»‬‭ ‬للحكومة‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬بالقدرة‭ ‬الشرائية‭.‬

وكان‭ ‬التوتر‭ ‬ازداد‭ ‬مع‭ ‬محاولة‭ ‬بعض‭ ‬السائقين‭ ‬تجاوز‭ ‬تجمعات‭ ‬المحتجين،‭ ‬واصيبت‭ ‬امرأة‭ ‬تحاول‭ ‬إيصال‭ ‬ابنتها‭ ‬للطبيب‭ ‬بالهلع‭ ‬لتصدم‭ ‬امرأة‭ ‬‭(‬63‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬ما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬وفاتها‭.‬