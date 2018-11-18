مطر‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬زرق‭ ‬ورق

زيد‭ ‬شحاثة

لا‭ ‬تذهبوا‭ ‬بعيدا‭,‬‭ ‬وتظنوا‭ ‬أن‭ ‬المقصود‭,‬‭ ‬مقولة‭ ‬أعبوب‭,‬‭ ‬أن‭ ‬‭”‬دبي‭ ‬زرق‭ ‬ورق‭”‬‭.. ‬أو‭ ‬أنها‭ ‬الفوازير‭ ‬الرمضانية‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬نيلي‭ ‬قديما‭ ‬‭”‬‭ ‬عالم‭ ‬من‭ ‬ورق‭”‬‭.. ‬وبالتأكيد‭ ‬ليس‭ ‬المقصود‭ ‬لون‭ ‬زرقة‭ ‬البحر‭,‬‭ ‬أو‭ ‬الورقة‭ ‬ورمزيتها‭ ‬الأدبية‭.‬

زرق‭ ‬ورق‭.. ‬هو‭ ‬تعبير‭ ‬يستخدمه‭ ‬العراقيون‭ ‬للسخرية‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭,‬‭ ‬و‭ ‬التعايش‭ ‬مع‭ ‬أمور‭ ‬وحوادث‭,‬‭ ‬لا‭ ‬مقبولة‭ ‬ولا‭ ‬منطقية‭.. ‬لكنها‭ ‬تحصل‭.. ‬وإلا‭ ‬بربكم‭,‬‭ ‬ما‭ ‬المنطقي‭ ‬في‭ ‬غرق‭ ‬مليارات‭ ‬الدنانير‭,‬‭ ‬وفي‭ ‬أهم‭ ‬مواقع‭ ‬أموالنا‭.. ‬البنك‭ ‬المركزي؟‭ ‬ولأي‭ ‬سبب‭.. ‬وصول‭ ‬المطر‭ ‬إليها‭!‬

لو‭ ‬كان‭ ‬الظريف‭ ‬عبوب‭ ‬موجودا‭,‬‭ ‬لتقبلنا‭ ‬الموضوع‭,‬‭ ‬وبنفس‭ ‬منطق‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تدعمه‭,‬‭ ‬وجود‭ ‬صخرة‭ ‬سببت‭ ‬غرق‭ ‬مدينة‭ ‬كبغداد‭,‬‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬المبدع‭ ‬فنجان‭,‬‭ ‬موجودا‭,‬‭ ‬عندما‭ ‬أقترح‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬مطار‭ ‬بناه‭ ‬السومريون‭.. ‬لكننا‭ ‬ويا‭ ‬للأسف‭ ‬فقدانهم‭,‬‭ ‬فهل‭ ‬محافظنا‭ ‬العتيد‭,‬‭ ‬كفاءة‭ ‬سنفتقدها‭ ‬قريبا‭,‬‭ ‬ونبقى‭ ‬نتحسر‭ ‬عليها؟‭!‬

‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬مبتكر‭,‬‭ ‬فلم‭ ‬يسبقه‭ ‬إليه‭ ‬أحد‭,‬‭ ‬ألهم‭ ‬إلا‭ ‬ظريف‭ ‬بغداد‭ ‬عبوب‭,‬‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬إستخدمه‭ ‬تلميحا‭ ‬لا‭ ‬تصريحا‭,‬‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬صخرته‭ ‬هي‭ ‬مركز‭ ‬الحدث‭.. ‬لكن‭ ‬محافظنا‭ ‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬جرأة‭ ‬وحداثة‭.. ‬و‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬المبلغ‭ ‬كبير‭,‬‭ ‬فلا‭ ‬حاجة‭ ‬لتوزيعه‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬قضايا‭,‬‭ ‬فقرر‭ ‬أن‭ ‬المسبب‭ ‬لضياعها‭ ‬مجرم‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬المطر‭,‬‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭.‬

كثرة‭ ‬أموالنا‭ ‬وثرواتنا‭,‬‭ ‬جعلتنا‭ ‬لا‭ ‬نهتم‭ ‬كثيرا‭,‬‭ ‬لضياع‭ ‬‭”‬‭ ‬بضعة‭”‬‭ ‬مليارات‭ ‬من‭ ‬الدنانير‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬فما‭ ‬قيمتها؟‭.. ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يهمنا‭ ‬كمواطنين‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يغتم‭ ‬المسؤول‭.. ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬تتأثر‭ ‬صحته‭ ‬النفسية‭,‬‭ ‬وينتقل‭ ‬هذا‭ ‬الأثر‭ ‬لأسرته‭ ‬الكريمة‭,‬‭ ‬وفداه‭ ‬الوطن‭ ‬وأمواله‭,‬‭ ‬بل‭ ‬وكل‭ ‬مواطنيه‭ ‬بمختلف‭ ‬درجاتهم‭.. ‬لا‭ ‬تعلمون‭ ‬أن‭ ‬المواطنين‭ ‬درجات؟‭!‬‭ ‬عجيبا‭.. ‬كيف‭ ‬ذلك‭!‬

ألا‭ ‬تعلمون‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مواطنين‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬التصرف‭ ‬‭”‬بمئات‭”‬‭ ‬المليارات‭,‬‭ ‬وهم‭ ‬مواطنو‭ ‬‭”‬‭ ‬وضعهم‭ ‬مختلف‭”‬‭ ‬وأخرون‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬‭”‬‭ ‬بضعة‭”‬‭ ‬مليارات‭ ‬وهم‭ ‬مواطنو‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.. ‬وأخرون‭ ‬‭”‬عليهم‭”‬‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬حقوقهم‭ ‬لتوفير‭ ‬تلك‭ ‬المليارات‭.. ‬والتصرف‭ ‬بها‭ ‬يعني‭,‬‭ ‬إنفاقها‭ ‬أو‭ ‬تبديدها‭ ‬أو‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬المقربين‭ ‬أو‭ ‬المحبين‭,‬‭ ‬أو‭ ‬إزالة‭ ‬صخرة‭ ‬‭”‬‭ ‬عبوبية‭”‬‭ ‬بها‭,‬‭ ‬أو‭ ‬يمكن‭ ‬‭,‬‭ ‬إغراقها‭ ‬بالمطر‭,‬‭ ‬وكل‭ ‬الخيارات‭ ‬متاحة‭.. ‬وكما‭ ‬يقرره‭ ‬المسؤول‭!‬

لا‭ ‬يهمنا‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭,‬‭ ‬فالحمد‭ ‬والشكر‭ ‬للرب‭.. ‬فكل‭ ‬هذا‭ ‬هامشي‭,‬‭ ‬والأهم‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الإمساك‭ ‬بالمجرم‭,‬‭ ‬وسيعاقب‭ ‬عقابا‭ ‬شديد‭.. ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬لمسؤولينا‭ ‬وقادتنا‭,‬‭ ‬على‭ ‬إبداعهم‭ ‬وسهرهم‭ ‬وتفكيرهم‭ ‬المعمق‭,‬‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الأسباب‭ ‬والمبررات‭ ‬المبتكرة‭ ‬الجريئة‭ ‬المليئة‭ ‬بالحداثوية‭ ‬لسرقتنا‭,‬‭ ‬وفشلهم‭.‬

وأما‭ ‬المطر‭ ‬المجرم‭.. ‬فله‭ ‬شأن‭ ‬وحساب‭ ‬عسير‭ ‬سيلاقيه‭.‬