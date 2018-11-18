نجم‭ ‬البوب‭ ‬الكندي‭ ‬يعلن‭ ‬زواجه‭ ‬من‭ ‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬هايلي‭ ‬بالدوين

مونتريال‭ -‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬مغني‭ ‬البوب‭ ‬الكندي‭ ‬جاستن‭ ‬بيبر‭ ‬زواجه‭ ‬من‭ ‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬هايلي‭ ‬بالدوين‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬بأنهما‭ ‬حصلا‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬بالزواج‭.‬

ونشر‭ ‬بيبر‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬إنستجرام‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬بالدوين‭ ‬وهي‭ ‬تمسك‭ ‬بيده‭ ‬وعلق‭ ‬عليها‭ ‬قائلا‭:‬‭ ‬‮«‬زوجتي‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬تقارير‭ ‬قد‭ ‬أشارت‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬إلى‭ ‬خطبة‭ ‬المغني‭ ‬الكندي‭ ‬بيبر‭ ‬وبالدوين‭ ‬‭(‬21‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬وهي‭ ‬ابنة‭ ‬الممثل‭ ‬ستيفن‭ ‬بالدوين‭.‬

وفي‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أنهما‭ ‬حصلا‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬بالزواج‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬فيما‭ ‬غيرت‭ ‬بالدوين‭ ‬اسمها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬إنستغرام‭ ‬إلى‭ ‬هايلي‭ ‬بيبر‭.‬

وبيبر‭ ‬‭(‬24‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬هو‭ ‬ثاني‭ ‬مغني‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬متابعيه‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬بعد‭ ‬المغنية‭ ‬كاتي‭ ‬بيري‭. ‬وتعد‭ ‬إسطواناته‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأكثر‭ ‬مبيعا‭ ‬بين‭ ‬أشهر‭ ‬المغنين‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

ويحرص‭ ‬الملايين‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬الحياة‭ ‬العاطفية‭ ‬لبيبر،‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬بمغنية‭ ‬البوب‭ ‬سيلينا‭ ‬غوميز‭ ‬لسنوات‭.‬