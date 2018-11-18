محاذير‭ ‬طبية‭ ‬من‭ ‬شرب‭ ‬الشاي في‭ ‬توقيت‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬اطباء‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الشاي‭ ‬بعد‭ ‬وجبة‭ ‬الغذاء‭ ‬مباشرة‭ ‬حيث‭ ‬هي‭ ‬عادة‭ ‬دأب‭ ‬عليها‭ ‬كثيرون‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬خاصة‭ ‬العربية‭ ‬منها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬الطبية‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬وحجم‭ ‬تأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الإنسان،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬تناوله‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬الصحيح‭.‬

ويتداول‭ ‬كثيرون‭ ‬الفكرة‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬يجلبه‭ ‬شرب‭ ‬الشاي‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬الغداء،‭ ‬وتثبت‭ ‬الدراسات‭ ‬دقة‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭. ‬لكن‭ ‬كيف‭ ‬يؤثر‭ ‬شرب‭ ‬الشاي‭ ‬في‭ ‬الجسم؟

وفقا‭ ‬لموقع‭ ‬هيلث‭ ‬إكستشانج‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬أوراق‭ ‬الشاي‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬حمضية،‭ ‬وتؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الهضم‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬عند‭ ‬تناوله‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬الغذاء‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬وجبة‭ ‬أخرى‭.‬

فإذا‭ ‬كانت‭ ‬وجبتك‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬بروتين،‭ ‬وهو‭ ‬حال‭ ‬أكثر‭ ‬الأطعمة،‭ ‬فإن‭ ‬المادة‭ ‬الحمضية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الشاي‭ ‬ستغير‭ ‬تركيبة‭ ‬ذلك‭ ‬البروتين‭ ‬بشكل‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬هضمه،‭ ‬مما‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬عسر‭ ‬هضم‭.‬

كما‭ ‬يحتوي‭ ‬الشاي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬ترتبط‭ ‬مع‭ ‬الحديد‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬مكونات‭ ‬الوجبات‭ ‬الغذائية،‭ ‬مما‭ ‬يمنع‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬امتصاصه‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭.‬

والحديد‭ ‬عنصر‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬الكريات‭ ‬الحمراء‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬الأكسجين‭ ‬إلى‭ ‬أنسجة‭ ‬الجسم،‭ ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬نقص‭ ‬الحديد‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الوفاة‭.‬

وأشارت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬حديثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الشاي‭ ‬بعد‭ ‬الأكل‭ ‬يرفع‭ ‬نسبة‭ ‬الخطورة‭ ‬في‭ ‬تعرض‭ ‬الشخص‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬مزمنة‭ ‬متعلقة‭ ‬بالقلب‭ ‬وبالأوعية‭ ‬والشرايين‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬كشف‭ ‬بحث‭ ‬طبي‭ ‬صيني‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الشاي‭ ‬الساخن‭ ‬جدا‭ ‬يضاعف‭ ‬نسبة‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬المريء،‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تناوله‭ ‬أثناء‭ ‬التدخين‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الدراسات‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬الفوائد‭ ‬الصحية‭ ‬للشاي‭ ‬ولكن‭ ‬عن‭ ‬تناوله‭ ‬في‭ ‬وقته‭ ‬الصحيح،‭ ‬بعد‭ ‬الوجبات‭ ‬الثلاث‭ ‬بساعتين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬أو‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭.‬