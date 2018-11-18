مارادونا‭.. ‬معاقب لتحريضه‭ ‬الجمهور‭ ‬ضد‭ ‬الحكم

باريس‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأرجنتينية،‭ ‬دييغو‭ ‬أرماندو‭ ‬مارادونا،‭ ‬مدرب‭ ‬دورادوس‭ ‬دي‭ ‬سينالوا،‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬المكسيكي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬للطرد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬أمام‭ ‬مينيروس‭ ‬دي‭ ‬زاكاتيكاس‭. ‬وأوضحت‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المكسيكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬مارادونا‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬لتحريضه‭ ‬الجماهير‭ ‬ضد‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬المباراة‭. ‬وتعرض‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬في‭ ‬1986،‭ ‬للطرد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬مينيروس‭ ‬دي‭ ‬زاكاتيكاس‭ ‬‭(‬0-0‭)‬‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬حكم‭ ‬اللقاء‭ ‬إدغارد‭ ‬أوليسيس‭ ‬رانخيل،‭ ‬بعد‭ ‬اعترضات‭ ‬شديدة‭ ‬ضد‭ ‬طاقم‭ ‬التحكيم‭.‬

وسيتولى‭ ‬مساعده،‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬السابق‭ ‬لويس‭ ‬ألبرتو‭ ‬إيسلاس،‭ ‬قيادة‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬المقررة‭ ‬أمام‭ ‬نفس‭ ‬الفريق‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أوليمبيكو‭ ‬بينيتو‭ ‬خواريز‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬إيقافه‭ ‬لمباراة،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مارادونا‭ ‬يواجه‭ ‬تحقيقات‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالدوري‭ ‬المكسيكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬بتوبيخ‭ ‬حكم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬‭(‬تشرين‭ ‬الثاني‭)‬‭ ‬الجاري‭.‬