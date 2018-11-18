مارادونا‭.. ‬معاقب لتحريضه‭ ‬الجمهور‭ ‬ضد‭ ‬الحكم

باريس - الزمان لن يتمكن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، مدرب دورادوس دي سينالوا، من قيادة فريقه في إياب ربع نهائي دوري الدرجة الثانية المكسيكي، بعد أن تعرض للطرد في مباراة الذهاب أمام مينيروس دي زاكاتيكاس. وأوضحت لجنة الانضباط في الدوري المكسيكي لكرة القدم أن مارادونا لن يتمكن من قيادة فريقه في إياب ربع نهائي البطولة لتحريضه الجماهير ضد طاقم تحكيم المباراة. وتعرض بطل العالم مع منتخب الأرجنتين في 1986، للطرد في نهاية مباراة فريقه الأربعاء الماضي أمام مينيروس دي زاكاتيكاس (0-0) على يد حكم اللقاء إدغارد أوليسيس رانخيل، بعد اعترضات شديدة ضد طاقم التحكيم.
وسيتولى مساعده، حارس المرمى الأرجنتيني السابق لويس ألبرتو إيسلاس، قيادة مباراة الإياب المقررة أمام نفس الفريق اليوم السبت على ملعب أوليمبيكو بينيتو خواريز.
وإلى جانب إيقافه لمباراة، ما زال مارادونا يواجه تحقيقات بناء على طلب من لجنة الحكام بالدوري المكسيكي لكرة القدم بعد أن قام بتوبيخ حكم في مباراة لفريقه في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.