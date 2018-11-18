متى‭ ‬يحرم‭ ‬الأطباء‭ ‬حمام‭ ‬الساونا؟‭ ‬

علاقة‭ ‬بين‭ ‬جفاف‭ ‬العين‭ ‬والقراءة‭ ‬البطيئة

برلين‭ -‬الزمان

قال‭ ‬خبير‭ ‬الساونا‭ ‬الألماني‭ ‬تورستن‭ ‬كوكوك‭ ‬إن‭ ‬حمام‭ ‬الساونا‭ ‬ممنوع‭ ‬على‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نزلة‭ ‬برد‭ ‬حادة‭ ‬لسببين‭:‬‭ ‬أولهما‭ ‬أن‭ ‬الساونا‭ ‬إجهاد‭ ‬إضافي‭ ‬للجسم،‭ ‬وثانيهما‭ ‬خطر‭ ‬عدوى‭ ‬الآخرين‭ .‬

وأضاف‭ ‬كوكوك‭ ‬أن‭ ‬الساونا‭ ‬ممنوعة‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬التهابات‭ ‬حادة‭ ‬أو‭ ‬جروح‭ ‬لم‭ ‬تلتئم‭ ‬بعد،‭ ‬أما‭ ‬مرضى‭ ‬القلب‭ ‬فمطالبون‭ ‬باستشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬قبل‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الساونا‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬العيون‭ ‬المسببة‭ ‬لجفاف‭ ‬العين‭ ‬يتراجع‭ ‬لديهم‭ ‬معدل‭ ‬القراءة‭ ‬ليصبح‭ ‬بطيئا‭.‬

ويعد‭ ‬مرض‭ ‬جفاف‭ ‬العين‭ ‬المزمن‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الشائعة،‭ ‬حيث‭ ‬تخفق‭ ‬فيه‭ ‬الدموع‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬ترطيب‭ ‬العينين‭ ‬بالقدر‭ ‬الكاف؛‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬في‭ ‬عملها‭.‬

وقد‭ ‬وجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تبطئ‭ ‬سرعة‭ ‬قراءة‭ ‬الشخص‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬10%،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬القراءة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذوي‭ ‬العين‭ ‬الجافة‭ ‬لديهم‭ ‬أهمية‭ ‬إكلينيكية،‭ ‬فيمكنهم‭ ‬قراءة‭ ‬عدد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الكلمات‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‭-‬‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‭-‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بأولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬والذين‭ ‬يقرؤون‭ ‬بمعدل‭ ‬272‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الواحدة‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬‭”‬إيسن‭ ‬إكبيك‭”‬‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬‭(‬جونز‭ ‬هوبكنز‭ ‬ويلمر‭)‬‭ ‬للعيون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‭”‬اشتبهنا‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬جفاف‭ ‬في‭ ‬العين‭ ‬يصبحون‭ ‬غير‭ ‬قادرين‭ ‬‭-‬‭ ‬في‭ ‬غالب‭ ‬الأمر‭ ‬‭-‬‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬القراءة‭ ‬لأن‭ ‬دموعهم‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬إعادة‭ ‬ترطيب‭ ‬سطح‭ ‬العين‭ ‬بسرعة‭ ‬كافية‭”‬‭.‬

ولم‭ ‬يستخدم‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬‭-‬‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬186‭ ‬شخصا‭ ‬تخطت‭ ‬أعمارهم‭ ‬الخمسين‭ ‬عاما‭ ‬‭-‬‭ ‬أي‭ ‬وصفة‭ ‬طبية‭ ‬أو‭ ‬قطرة‭ ‬للعين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬قبل‭ ‬الاختبار‭. ‬وقد‭ ‬استجاب‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬لعدم‭ ‬جودة‭ ‬الرؤية‭ ‬وعدم‭ ‬راحة‭ ‬العين‭ ‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬البيئية‭ ‬المسببة‭ ‬لشكاوى‭ ‬العين‭ ‬مثل‭ ‬الرياح‭ ‬والدخان‭.‬