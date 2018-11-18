اكتشاف‭ ‬ثغرة‭ ‬تسلل‭ ‬القراصنة‭ ‬في‭ ‬آيفون

نيويورك‭-‬الزمان‭ ‬اكتشف‭ ‬باحثان‭ ‬أمنيان‭ ‬ثغرة‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬هواتف‭ ‬آي‭ ‬فون‭ ‬تسمح‭ ‬للقراصنة‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الصور‭ ‬المحذوفة،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬الإصدار‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬متصفح‭ ‬الويب‭ ‬سفاري،‭ ‬واستغلا‭ ‬هذا‭ ‬العيب‭ ‬لاختراق‭ ‬الهاتف،‭ ‬وأبلغا‭ ‬أبل‭ ‬بالثغرة‭. ‬واستفاد‭ ‬الباحثان‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬Mobile‭ ‬Pwn2Own،‭ ‬بالعاصمة‭ ‬اليابانية‭ ‬طوكيو،‭ ‬بشكل‭ ‬ناجح‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬سابقاً‭ ‬سمح‭ ‬لهما‭ ‬باستخراج‭ ‬صورة‭ ‬حُذفت‭ ‬من‭ ‬الهاتف‭ ‬العامل‭ ‬بنظام‭ ‬iOS‭ ‬12‭.‬1‭ ‬الأحدث،‭ ‬وحصلا‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬على‭ ‬مكافأة‭ ‬بـ‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬ويمكن‭ ‬للاستغلال‭ ‬استرداد‭ ‬معلومات‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬الصور‭. ‬وتوجد‭ ‬الثغرة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬المحول‭ ‬البرمجي‭ ‬JIT،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬يحول‭ ‬الملفات‭ ‬المصدرية‭ ‬أثناء‭ ‬تشغيل‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬أوامر‭ ‬يفهمها‭ ‬الجهاز‭ ‬وينفذها‭ ‬مباشرة‭ ‬بما‭ ‬يناسب‭ ‬بنية‭ ‬الجهاز‭ ‬الذي‭ ‬يستهدفه‭ ‬البرنامج‭.‬

ووجد‭ ‬المخترقون‭ ‬طريقة‭ ‬لاستغلال‭ ‬المحول‭ ‬البرمجي‭ ‬JIT‭ ‬بهجوم‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬وصول‭ ‬واي‭ ‬فاي‭ ‬خبيثة،‭ ‬وأوضح‭ ‬الباحثان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬قابل‭ ‬للتنفيذ‭ ‬ضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬مثل‭ ‬المقاهي‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبل‭ ‬ليست‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الثغرة،‭ ‬إذ‭ ‬أمكن‭ ‬استخدام‭ ‬نفس‭ ‬الاستغلال‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬العاملة‭ ‬بنظام‭ ‬التشغيل‭ ‬أندرويد،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬سامسونغ‭ ‬الأحدث‭ ‬غالاكسي‭ ‬إس‭ ‬9‭ ‬وشاومي‭ ‬مي‭ ‬6‭.‬