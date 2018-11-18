نمر‭ ‬سومطري‭ ‬يدخر‭ ‬متجراً‭ ‬

لندن‭ -‬الزمان‭ ‬‭ ‬قالت‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬عالمية‭ ‬ان‭ ‬نمرا‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬سومطري‭ ‬تسلل‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬المتاجر‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مدن‭ ‬إقليم‭ ‬رياو‭ ‬الإندونيسي‭ ‬وظل‭ ‬مختبئا‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬السفلي،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬الذعر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المكتظة‭ ‬بالسكان‭.‬

وكان‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬قد‭ ‬رصد‭ ‬النمر‭ ‬‭-‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭-‬‭ ‬يتجول‭ ‬حول‭ ‬عدة‭ ‬منازل،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬بفترة‭ ‬قصيرة‭ ‬تداول‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬صورة‭ ‬النمر‭ ‬وبدأ‭ ‬الناس‭ ‬تتوافد‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬الموجود‭ ‬به‭ ‬المتجر‭ ‬لمشاهدة‭ ‬الحيوان‭ ‬المفترس‭.‬

ونصبت‭ ‬الشرطة‭ ‬والسكان‭ ‬الشباك‭ ‬حول‭ ‬المتجر‭ ‬وواصلت‭ ‬مراقبة‭ ‬تحركات‭ ‬النمر،‭ ‬ولمنعه‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬بعيدا‭ ‬ظلت‭ ‬الشرطة‭ ‬وأفراد‭ ‬عسكريون‭ ‬تراقب‭ ‬الموقع‭ ‬حتى‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬من‭ ‬الإمساك‭ ‬به‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‭(‬جاكرتا‭ ‬بوست‭)‬‭ ‬الإندونيسية‭ ‬عن‭ ‬الشرطة‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬نمور‭ ‬سومطرية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬شوهدت‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭ ‬بإقليم‭ ‬رياو‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬الماضيين،‭ ‬أصاب‭ ‬أحدهم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأبقار‭ ‬في‭ ‬ناحيتين‭ ‬بالمنطقة‭.‬