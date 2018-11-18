رئيس‭ ‬يحلق‭ ‬ورئيس‭ ‬يغرق‭ ‬

رافد‭ ‬جبوري

يصل‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬ويقف‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭. ‬يشكر‭ ‬ايران‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬دعمها‭ ‬في‭ ‬ايام‭ ‬المعارضة‭ ‬وعلى‭ ‬دعمها‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وذلك‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬الانتماء‭ ‬السياسي‭ ‬للرجل‭ ‬ومع‭ ‬قناعاته‭ ‬والقوى‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭. ‬لكنه‭ ‬يتحول‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬الاشارة‭ ‬بانه‭ ‬وجه‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬بان‭ ‬يقوما‭ ‬باجراءات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وطهران‭. ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬ربط‭ ‬شبكة‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وايران‭ ‬ويذهب‭ ‬ابعد‭ ‬مما‭ ‬ذهب‭ ‬اليه‭ ‬روحاني‭ ‬الذي‭ ‬اكد‭ ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬الربط‭ ‬لنقل‭ ‬الوزار‭ ‬الايرانيين‭ ‬للمزارات‭ ‬الشيعية‭ ‬المقدسة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ , ‬ليقول‭ ‬صالح‭ ‬بان‭ ‬الربط‭ ‬سيكون‭ ‬اساسا‭ ‬للتعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬الاقتصادي‭. ‬ثم‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬منظومة‭ ‬اقليمية‭ ‬جديدة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تبنى‭ ‬ليكون‭ ‬للعراق‭ ‬فيها‭ ‬مركز‭ ‬اساسي‭. ‬

حديث‭ ‬صالح‭ ‬يثير‭ ‬الانتباه‭ ‬لقضيتين‭ ‬اساسيتين‭ ‬الاولى‭ ‬هي‭ ‬علاقة‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬ايران‭. ‬ففيما‭ ‬بدأت‭ ‬اميركا‭ ‬ترامب‭ ‬سياسة‭ ‬العقوبات‭ ‬المشددة‭ ‬التي‭ ‬تشترط‭ ‬فيما‭ ‬تشترطه‭ ‬ان‭ ‬تغير‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬سياساتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬مستبعد‭ ‬جدا‭ ‬لانه‭ ‬يعني‭ ‬انسحاب‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬معارك‭ ‬تخوضها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬ومن‭ ‬جبهات‭ ‬تعتبرها‭ ‬طهران‭ ‬حيوية‭ ‬لامنها‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬ولبنان‭ ‬واليمن‭. ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬ان‭ ‬صالح‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬روحاني‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الايرانيين‭ ‬خلف‭ ‬الكواليس‭ ‬حول‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬وحول‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭. ‬وربما‭ ‬عرص‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬المعروف‭ ‬بعلاقاته‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬الاميركيين‭ ‬والذي‭ ‬يغرد‭ ‬له‭ ‬المبعوث‭ ‬الاميركي‭ ‬لشؤون‭ ‬محاربة‭ ‬داعش‭ ‬بريت‭ ‬مكغورك‭ ‬مواكبا‭ ‬وداعما‭ ‬لزياراته‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬العراق‭ ‬بدور‭ ‬وساطة‭ ‬طالما‭ ‬اراد‭ ‬ان‭ ‬يلعبه‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ . ‬ادلى‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬بالمناشدة‭ ‬المعهودة‭ ‬للايرانيين‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬رغبة‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬لايكون‭ ‬ساحة‭ ‬للصراع‭ ‬بل‭ ‬محطة‭ ‬للتوافق‭ ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬ليس‭ ‬سهلا‭ ‬ابدا‭ ‬وهو‭ ‬معقد‭ ‬ويحتاج‭ ‬لتحليل‭ ‬وفهم‭ ‬واضح‭. ‬اذا‭ ‬ان‭ ‬كون‭ ‬العراق‭ ‬ساحة‭ ‬صراع‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬دوما‭ ‬بانه‭ ‬ساحة‭ ‬صراع‭ ‬بين‭ ‬اميركا‭ ‬وايران‭ ‬فقد‭ ‬شهدت‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬صراعا‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬ايران‭ ‬واميركا‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المعركة‭ ‬وهو‭ ‬وضع‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬ابرمته‭ ‬ادارة‭ ‬اوباما‭, ‬وقوى‭ ‬عالمية‭ ‬اخرى‭, ‬مع‭ ‬ايران‭. ‬فبالنسبة‭ ‬لايران‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬الهدوء‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬دائما‭ ‬وضعا‭ ‬مفضلا‭ ‬لها‭ ‬فالامر‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬مصالحها‭ ‬وامنها‭ ‬القومي‭. ‬

ولكن‭ ‬زيارة‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الظرف‭ ‬تثير‭ ‬قضية‭ ‬اخرى‭ ‬هي‭ ‬حدود‭ ‬الصلاحيات‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬والادوار‭ ‬بين‭ ‬الرئاسات‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬فزيارة‭ ‬لايران‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الحساسة‭ ‬من‭ ‬مواجهتها‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬وادارته‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تدرس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬اصدرا‭ ‬التوجيهات‭ ‬للوزارات‭ ‬ووضع‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬عراق‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الفين‭ ‬وثلاثة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الاقوى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الصلاحيات‭ ‬والمسؤوليات‭. ‬لكن‭ ‬الاخبار‭ ‬نقلت‭ ‬لنا‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬يلتقي‭ ‬بالقادة‭ ‬الايرانيين‭ ‬فان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزارء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬علوة‭ ‬الرشيد‭ ‬للخضار‭ ‬جنوبي‭ ‬بغداد‭. ‬نقول‭ ‬باختصار‭ ‬بان‭ ‬قضية‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬واميركا‭ ‬هي‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬يتحدد‭ ‬عليها‭ ‬مصير‭ ‬العراق‭ ‬وان‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬مسؤولا‭ ‬عنها‭ ‬او‭ ‬منسقا‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬التوجهات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بخطوات‭ ‬مدروسة‭. ‬

من‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬الظروف‭ ‬المعروفة‭ ‬للمحاصصة‭ ‬والتنازع‭ ‬قضت‭ ‬بان‭ ‬ياتي‭ ‬الى‭ ‬الرئاسات‭ ‬شخصيات‭ ‬وليس‭ ‬زعامات‭. ‬فصالح‭ ‬هو‭ ‬مرشح‭ ‬زعامة‭ ‬عائلة‭ ‬طالباني‭ ‬وعبد‭ ‬المهدي‭ ‬هو‭ ‬مرشح‭ ‬الزعامة‭ ‬الصدرية‭ ‬المبارك‭ ‬من‭ ‬زعامة‭ ‬المرجعية‭ ‬الشيعية‭ ‬العليا‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬هو‭ ‬مرشح‭ ‬عائلة‭ ‬الكربولي‭ ‬التي‭ ‬بنت‭ ‬زعامة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الانبار‭ ‬والوسط‭ ‬السني‭. ‬يبدو‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬الاكثر‭ ‬انشدادا‭ ‬للقيود‭ ‬والحدود‭ ‬والمعوقات‭ ‬فالحلبوسي‭ ‬يتحرك‭ ‬بنشاط‭ ‬واضح‭ ‬ويقوم‭ ‬بزيارات‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭. ‬صحيح‭ ‬انه‭ ‬يواجه‭ ‬الان‭ ‬ازمة‭ ‬تخصيص‭ ‬مبالغ‭ ‬عالية‭ ‬كمخصصات‭ ‬لايجار‭ ‬النواب‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬اثار‭ ‬حنق‭ ‬الجمهور‭ ‬لكنه‭ ‬يتحرك‭ ‬ويتعلم‭. ‬اما‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬فهو‭ ‬الاكثر‭ ‬قدرة‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬على‭ ‬التحرر‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬فهو‭ ‬يتحرك‭ ‬بطريقة‭ ‬توحي‭ ‬بدور‭ ‬اكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التشريفي‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭. ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬تعنيه‭ ‬النظم‭ ‬والقيود‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يدعو‭ ‬في‭ ‬الجميع‭ ‬للاتزام‭ ‬بالدستور‭ ‬بينما‭ ‬يتبادلون‭ ‬الاتهامات‭ ‬بخرقه‭. ‬

وضوح‭ ‬الصلاحيات‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ان‭ ‬يفهم‭ ‬الراي‭ ‬العام‭ ‬ما‭ ‬يجري‭. ‬فرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ليس‭ ‬موظفا‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬العراق‭ ‬او‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬فيه‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬الاتجاه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للبلد‭. ‬ووقضية‭ ‬وضع‭ ‬العراق‭ ‬بين‭ ‬اميركا‭ ‬وايران‭ ‬هي‭ ‬القضية‭ ‬الاهم‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬هما‭ ‬القوتان‭ ‬صاحبتا‭ ‬النفوذ‭ ‬والتاثير‭ ‬الاكبر‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬ومصيره‭. ‬يبدو‭ ‬السيد‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬غارقا‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يصدر‭ ‬بشانها‭ ‬الاوامر‭ ‬والتوجيهات‭ ‬لا‭ ‬ان‭ ‬ينزل‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬خطوات‭ ‬استعراضية‭ ‬اعلامية‭ ‬غير‭ ‬ناجحة‭. ‬بينما‭ ‬يبدو‭ ‬الرئيس‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬محلقا‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬العربية‭-‬الفارسية‭ ‬مقدما‭ ‬نفسه‭ ‬ممثلا‭ ‬للعراق‭ ‬وسياساته‭ ‬ومستقبله‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬ليس‭ ‬دقيقا‭ ‬ولكنه‭ ‬ناجح‭. ‬

واشنطن