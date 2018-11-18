رئيس‭ ‬يحلق‭ ‬ورئيس‭ ‬يغرق‭ ‬

رافد جبوري
يصل رئيس جمهورية العراق برهم صالح الى طهران ويقف الى جانب الرئيس الايراني حسن روحاني. يشكر ايران على ما دعمها في ايام المعارضة وعلى دعمها في المواجهة مع تنظيم داعش وذلك ينسجم مع الانتماء السياسي للرجل ومع قناعاته والقوى التي يمثلها. لكنه يتحول بعد ذلك الى الاشارة بانه وجه وزارة الخارجية ووزارة الصناعة بان يقوما باجراءات تتعلق بالتعاون المشترك بين بغداد وطهران. يتحدث عن ربط شبكة السكك الحديد بين العراق وايران ويذهب ابعد مما ذهب اليه روحاني الذي اكد على اهمية الربط لنقل الوزار الايرانيين للمزارات الشيعية المقدسة في العراق , ليقول صالح بان الربط سيكون اساسا للتعاون والتكامل الاقتصادي. ثم يتحدث عن منظومة اقليمية جديدة يجب ان تبنى ليكون للعراق فيها مركز اساسي.
حديث صالح يثير الانتباه لقضيتين اساسيتين الاولى هي علاقة العراق مع ايران. ففيما بدأت اميركا ترامب سياسة العقوبات المشددة التي تشترط فيما تشترطه ان تغير ايران من سياساتها في المنطقة وهو امر مستبعد جدا لانه يعني انسحاب ايران من معارك تخوضها منذ سنوات ومن جبهات تعتبرها طهران حيوية لامنها القومي في سوريا والعراق ولبنان واليمن. من المؤكد ان صالح تحدث مع روحاني وغيره من المسؤولين الايرانيين خلف الكواليس حول العقوبات الاميركية على ايران وحول التعامل معها. وربما عرص الرئيس العراقي المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الاميركيين والذي يغرد له المبعوث الاميركي لشؤون محاربة داعش بريت مكغورك مواكبا وداعما لزياراته في الايام الماضية في البلدان العربية على ايران ان يقوم العراق بدور وساطة طالما اراد ان يلعبه ولم يتمكن . ادلى صالح في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الايراني بالمناشدة المعهودة للايرانيين في ان لا رغبة العراق في ان لايكون ساحة للصراع بل محطة للتوافق وهذا الامر ليس سهلا ابدا وهو معقد ويحتاج لتحليل وفهم واضح. اذا ان كون العراق ساحة صراع لا تعني دوما بانه ساحة صراع بين اميركا وايران فقد شهدت السنوات السابقة صراعا مع تنظيم داعش كانت فيه ايران واميركا في جانب واحد من المعركة وهو وضع ساهم بشكل غير مباشر في التوصل الى الاتفاق النووي الذي ابرمته ادارة اوباما, وقوى عالمية اخرى, مع ايران. فبالنسبة لايران لا يمثل الهدوء في العراق دائما وضعا مفضلا لها فالامر يعتمد على مصالحها وامنها القومي.
ولكن زيارة صالح في هذا الظرف تثير قضية اخرى هي حدود الصلاحيات والمسؤوليات والادوار بين الرئاسات في العراق. فزيارة لايران في هذه المرحلة الحساسة من مواجهتها مع ترامب وادارته يجب ان تدرس على مستوى الحكومة العراقية. كما ان اصدرا التوجيهات للوزارات ووضع السياسة العامة من المفترض ان يكون من مهام رئيس الوزراء الذي وضعه النظام السياسي في عراق ما بعد الفين وثلاثة في الموقع الاقوى من حيث الصلاحيات والمسؤوليات. لكن الاخبار نقلت لنا انه في الوقت الذي كان فيه صالح في طهران يلتقي بالقادة الايرانيين فان رئيس الوزارء عادل عبد المهدي كان في علوة الرشيد للخضار جنوبي بغداد. نقول باختصار بان قضية العلاقة مع ايران واميركا هي القضية التي يتحدد عليها مصير العراق وان رئيس الحكومة يجب ان مسؤولا عنها او منسقا تماما مع رئيس الجمهورية في تحديد التوجهات حول كيفية التعامل معها بخطوات مدروسة.
من الواضح ان الظروف المعروفة للمحاصصة والتنازع قضت بان ياتي الى الرئاسات شخصيات وليس زعامات. فصالح هو مرشح زعامة عائلة طالباني وعبد المهدي هو مرشح الزعامة الصدرية المبارك من زعامة المرجعية الشيعية العليا كما ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هو مرشح عائلة الكربولي التي بنت زعامة لها في الانبار والوسط السني. يبدو عبد المهدي الاكثر انشدادا للقيود والحدود والمعوقات فالحلبوسي يتحرك بنشاط واضح ويقوم بزيارات داخلية وخارجية. صحيح انه يواجه الان ازمة تخصيص مبالغ عالية كمخصصات لايجار النواب وهو امر اثار حنق الجمهور لكنه يتحرك ويتعلم. اما برهم صالح فهو الاكثر قدرة حتى الان على التحرر من القيود فهو يتحرك بطريقة توحي بدور اكبر بكثير من الدور التشريفي الذي وضعه النظام السياسي لمنصب رئيس الجمهورية. ولكن ما الذي تعنيه النظم والقيود في بلد يدعو في الجميع للاتزام بالدستور بينما يتبادلون الاتهامات بخرقه.
وضوح الصلاحيات والمسؤوليات مهم جدا من اجل ان يفهم الراي العام ما يجري. فرئيس الوزراء ليس موظفا بل هو مسؤول عن نجاح العراق او فشله في تجاوز الوضع الذي هو فيه كما انه مسؤول عن الاتجاه الاستراتيجي للبلد. ووقضية وضع العراق بين اميركا وايران هي القضية الاهم اذ ان واشنطن وطهران هما القوتان صاحبتا النفوذ والتاثير الاكبر على العراق ومصيره. يبدو السيد عادل عبد المهدي غارقا في تفاصيل يجب ان يصدر بشانها الاوامر والتوجيهات لا ان ينزل اليها في خطوات استعراضية اعلامية غير ناجحة. بينما يبدو الرئيس برهم صالح محلقا في جولته العربية-الفارسية مقدما نفسه ممثلا للعراق وسياساته ومستقبله وهو امر ليس دقيقا ولكنه ناجح.
واشنطن