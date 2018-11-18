مصر‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬مركزاً‭ ‬إقليمياً‭ ‬للطاقة بعد‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬من‭ ‬الغاز

‭ ‬منظمة‭ ‬دولية‭: ‬توقيف‭ ‬40‭ ‬حقوقياً‭ ‬وناشطاً‭ ‬مصرياً‭ ‬

‭ ‬القاهرة‭- ‬بيروت‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حققت‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي،‭ ‬تسعى‭ ‬مصر‭ ‬الى‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للطاقة‭ ‬مستندة‭ ‬الى‭ ‬البنية‭ ‬الاساسية‭ ‬المتوافرة‭ ‬لديها‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬خصوصا‭ ‬استيراد‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬قبرص‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وإعادة‭ ‬تصديره‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭.‬

ويؤكد‭ ‬وزير‭ ‬البترول‭ ‬الأسبق‭ ‬أسامة‭ ‬كمال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ “‬خطة‭ ‬مصر‭ ‬للتحول‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للطاقة‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬وإنما‭ ‬تتضمن‭ ‬كذلك‭ ‬مشروعات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬النفط‭ ‬والبتروكيماويات‭”.‬

ويشدد‭ ‬كمال،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬دوائر‭ ‬صنع‭ ‬القرار،‭ ‬على‭ ‬أن‭ “‬صناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬ستلعب‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭”.‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬البترول‭ ‬المصري‭ ‬طارق‭ ‬الملا‭ ‬أخيرا‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ “‬أوقفت‭ ‬إستيراد‭ ‬الغاز‭ ‬المسال‭” ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ “‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حققت‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭”.‬

وقال‭ “‬تم‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬وضع‭ ‬4‭ ‬حقول‭ ‬مصرية‭ ‬كبرى‭ ‬للغاز‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وهي‭ ‬حقول‭ ‬ظهر‭ ‬وآتول‭ ‬ونورس‭ ‬وشمال‭ ‬الأسكندرية‭”.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ “‬إجمالي‭ ‬معدلات‭ ‬الإنتاج‭ ‬بلغت‭ ‬6‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬قدم‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬يوميا‭” ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬الاستهلاك‭ ‬المحلي‭.‬

‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬يستورد‭ ‬الغاز‭ ‬

ولكن‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬تحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬فقط‭ ‬وانما‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬محطتين‭ ‬كبيرتين‭ ‬لتسييل‭ ‬الغاز‭ ‬موجودتبن‭ ‬في‭ ‬دمياط‭ ‬وادكو‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭.‬

وكانت‭ ‬المحطتان‭ ‬تعملان‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬طاقتهما‭ ‬منذ‭ ‬2015‭ ‬بسبب‭ ‬احتياج‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬لكل‭ ‬كميات‭ ‬الغاز‭ ‬المنتجة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬فائض‭ ‬يسمح‭ ‬بتسييل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الانتاج‭ ‬وتصديره‭. ‬ولذلك‭ ‬فان‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬قررت‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لاستيراد‭ ‬الغاز‭ ‬عبر‭ ‬خطوط‭ ‬أنابيب‭ ‬لتسييله‭ ‬في‭ ‬دمياط‭ ‬وادكو‭ ‬ثم‭ ‬إعادة‭ ‬تصديره‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬تمت‭ ‬اتفاقات‭ ‬لاستيراد‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ ‬وقبرص‭.‬

ولتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬تصدير‭ ‬الغاز‭ ‬الى‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬تسييله،‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬لنقل‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬من‭ ‬حقلي‭ ‬تامار‭ ‬وليفياتان‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬الي‭ ‬مصر‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬مطلع‭ ‬2019‭ ‬ضمن‭ ‬اتفاقية‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بقيمة‭ ‬15‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لديليك‭. ‬واستكمالا‭ ‬لهذا‭ ‬الاتفاق،‭ ‬أعلن‭ ‬كونسورسيوم‭ ‬أميركي‭-‬إسرائيلي‭ ‬يقود‭ ‬عمليات‭ ‬تطوير‭ ‬حقول‭ ‬الغاز‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭/‬ايلول‭ ‬عن‭ ‬اتفاقية‭ ‬تتيح‭ ‬نقل‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬الحقلين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬اعادة‭ ‬تشغيل‭ ‬خط‭ ‬انابيب‭ ‬كانت‭ ‬القاهرة‭ ‬تستخدمه‭ ‬لتصدير‭ ‬الغاز‭ ‬الى‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬بعد‭ ‬اجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬تقنية‭ ‬عليه‭ ‬بحيث‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬المعاكس‭.‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬اشترت‭ ‬نوبل‭ ‬اينرجي‭ ‬وشريكها‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ديليك،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شركة‭ ‬غاز‭ ‬الشرق‭ ‬المصرية،‭ ‬39‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬الأنابيب‭ ‬المتوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬والذي‭ ‬يربط‭ ‬مدينة‭ ‬عسقلان‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بشمال‭ ‬سيناء‭.‬

وقال‭ ‬موقع‭ ‬مدى‭ ‬مصر‭ ‬الالكتروني‭ ‬أنه‭ ‬وفقا‭ ‬لمستندات‭ ‬اطلع‭ ‬عليها‭ ‬فإن‭ “‬شركة‭ ‬غاز‭ ‬الشرق،‭ ‬الرابح‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬استيراد‭ ‬غاز‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإعادة‭ ‬بيعه‭ ‬للدولة‭ ‬المصرية،‭ (…) ‬غالبية‭ ‬أسهمها‭ ‬مملوكة‭ ‬لجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬المصرية،‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬أرباحها‭ ‬لحسابه‭”.‬

وقال‭ ‬أسامة‭ ‬كمال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ “‬تمتلك‭ ‬حصة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬غاز‭ ‬الشرق‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬عام‭ ‬2003‭”.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ “‬لا‭ ‬يرى‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مشكلة‭. ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬المصالح‭ ‬المصرية‭”.‬

مليارات‭ ‬النفط

وفي‭ ‬مجال‭ ‬النفط،‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬للحكومة‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬تشغيل‭ ‬معمل‭ ‬تكرير‭ ‬مسطرد‭ ‬الجديد،‭ ‬بمنطقة‭ ‬شبرا‭ ‬الخيمة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القاهرة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬وتطوير‭ ‬معمل‭ ‬ميدور‭ ‬لزيادة‭ ‬طاقته‭ ‬الانتاجية‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬هيكل،‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬القلعة‭ ‬المالكة‭ ‬لمحطة‭ ‬مسطرد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬الإنتاج‭ ‬التجاري‭ ‬للمحطة‭ ‬التي‭ ‬ستنتج‭ ‬4‭,‬4‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬النفطية‭ ‬سيبدأ‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬أقصى‭ ‬تقدير‭”‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانتاج‭ ‬سيوفر‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬واردات‭ ‬وقود‭ ‬قيمتها‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬شركته‭ ‬بدأت‭ ‬درس‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2004،‭ “‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬تخوف‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬كمية‭ ‬المنتجات‭ ‬البترولية‭ ‬التي‭ ‬تستوردها‭ ‬مصر‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬والميزان‭ ‬التجاري‭”.‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬البترول‭ ‬اخيرا‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬لتوسيع‭ ‬معمل‭ ‬ميدور‭ ‬للتكرير‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬طاقته‭ ‬الانتاجية‭ “‬بنسبة‭ ‬60‭%”.‬

‭ ‬وقال‭ ‬طارق‭ ‬الملا‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التطوير‭ ‬سيؤدي‭ ‬الى‭ “‬زيادة‭ ‬الكميات‭ ‬المنتجة‭ ‬في‭ ‬المعمل‭ ‬من‭ ‬البوتاغاز‭ ‬والبنزين‭ ‬العالي‭ ‬الاوكتان‭ ‬ووقود‭ ‬النفاثات‭ ‬والسولار‭ ‬والفحم‭ ‬والكبريت‭ ‬من‭ ‬4‭,‬6‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬7‭,‬6‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ (..) ‬مما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المشروع‭ ‬القومى‭ ‬للدولة‭ ‬بتحويل‭ ‬مصر‭ ‬لمركز‭ ‬اقليمي‭ ‬لتجارة‭ ‬وتداول‭ ‬البترول‭ ‬والغاز‭”.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التطوير‭ ‬سيسمح‭ ‬بحسب‭ ‬الوزير‭ “‬بإنتاج‭ ‬منتجات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬متماشية‭ ‬مع‭ ‬المواصفات‭ ‬العالمية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬فى‭ ‬توفير‭ ‬سيولة‭ ‬دولارية‭ ‬نتيجة‭ ‬تصدير‭ ‬بعض‭ ‬المنتجات‭ ‬ذات‭ ‬المواصفات‭ ‬القياسية‭ ‬العالمية‭”. ‬وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬واردات‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬والمنتجات‭ ‬النفطية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬قرابة‭ ‬5,2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وتريد‭ ‬مصر‭ ‬كذلك‭ ‬تحقيق‭ ‬طفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬البتروكيماويات‭. ‬ويتم‭ ‬حاليا‭ ‬بناء‭ ‬مجمع‭ ‬التحرير‭ ‬للبتروكيماويات‭ ‬في‭ ‬العين‭ ‬السخنة‭” ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬120‭ ‬ميلومتر‭ ‬شرق‭ ‬القاهرة‭. ‬وسينتج‭ ‬هذا‭ ‬المجمع‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬البتروكيماوية‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬وهو‭ ‬سيتيح‭ ‬لمصر‭ ‬ان‭ ‬تتحول‭ ‬الى‭ ‬مصدر‭ ‬للبتروكيماويات‭.‬

سيسمح‭ ‬المشروع‭ ‬كذلك‭ ‬بخلق‭ ‬3‭ ‬الاف‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬،قالت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬المصرية‭ ‬أوقفت‭ ‬40‭ ‬من‭ ‬الناشطين‭ ‬الحقوقييين‭ ‬والمحامين‭ ‬والناشطين‭ ‬السياسيين‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬أغلبهم‭ ‬ممن‭ ‬قدموا‭ ‬دعما‭ ‬إنسانيا‭ ‬وقانونيا‭ ‬لعائلات‭ ‬المحتجزين‭ ‬السياسيين‭. ‬وأكدت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ “‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬أي‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تستجب‭ ‬لمحاولة‭ ‬العائلات‭ ‬أو‭ ‬المحامين‭ ‬معرفة‭ ‬مكان‭ ‬احتجاز‭ ‬المعتقلين‭”.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ “‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬الإخفاء‭ ‬القسري‭”. ‬وقال‭ ‬مايكل‭ ‬بَيج،‭ ‬نائب‭ ‬مديرة‭ ‬قسم‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ “‬اتسع‭ ‬القمع‭ ‬الذي‭ ‬تمارسه‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬المصرية‭ ‬ليشمل‭ ‬الآن‭ ‬إخفاء‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬الشجعان‭ ‬الذين‭ ‬يحاولون‭ ‬حماية‭ ‬المخفيين‭ ‬وإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬القمعية‭. ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬تريد‭ ‬الحكومة‭ ‬سحق‭ ‬ما‭ ‬تبقّى‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المصري‭”.‬

وتابع‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ “‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬اعتقال‭ ‬40‭”.‬

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬قالت‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬أوقفت‭ ‬19‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬والناشطين‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬هم‭ ‬ثماني‭ ‬نساء‭ ‬وأحد‭ ‬عشر‭ ‬رجلا‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ “‬من‭ ‬بين‭ ‬الموقفين‭ ‬المحامية‭ ‬هدى‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬وهي‭ ‬عضو‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬القومي‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭” ‬في‭ ‬مصر‭.‬

‭”‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬المحتجزين‭ ‬أيضا،‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬هريرة،‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬السابق‭ ‬باسم‭ ‬التنسيقية‭ ‬المصرية‭ ‬للحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬وزوجته‭ ‬الناشطة‭ ‬المؤيدة‭ ‬للإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬عائشة‭ ‬خيرت‭ ‬الشاطر‭ ‬وهي‭ ‬ابنة‭ ‬خيرت‭ ‬الشاطر‭ ‬نائب‭ ‬المرشد‭ ‬العام‭ ‬للإخوان‭ ‬المسجون‭”‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لهيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭.‬

وأكدت‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاعتقالات‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أمر‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بمراجعة‭ ‬قانون‭ ‬2017‭ ‬الجائر‭ ‬الذي‭ ‬يقيد‭ ‬عمل‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬أن‭ “‬عيوبا‭ ‬تشوبه‭” ‬وانه‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ “‬فوبيا‭ ‬أمنية‭”.‬

ولكن‭ ‬بيج‭ ‬اعتبر‭ “‬أن‭ ‬وعود‭ ‬السيسي‭ ‬بإصلاح‭ ‬قانون‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الجائر‭ ‬تعتبر‭ ‬جوفاء‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تملأ‭ ‬السجون‭ ‬المصرية‭ ‬بأولئك‭ ‬الذي‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭”.‬

وطالبت‭ ‬المنظمة‭ “‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بالإفصاح‭ ‬فورا‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬جميع‭ ‬المحتجزين‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المحتجزين‭ ‬فقط‭ ‬بسبب‭ ‬ممارستهم‭ ‬حقوقهم‭ ‬وتقديم‭ ‬الآخرين‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬بسرعة‭ ‬لمراجعة‭ ‬احتجازهم‭”.‬

‭ ‬ومنذ‭ ‬أطاح‭ ‬الجيش‭ ‬بالرئيس‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬بعد‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬كبيرة،‭ ‬شنّت‭ ‬السلطات‭ ‬حملة‭ ‬توقيفات‭ ‬طاولت‭ ‬آلافا‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭ ‬وأحالتهم‭ ‬للمحاكمة‭.‬

وأصدرت‭ ‬المحاكم‭ ‬المصريّة‭ ‬أحكامًا‭ ‬بالإعدام‭ ‬في‭ ‬حقّ‭ ‬مئات‭ ‬الإسلاميين،‭ ‬إلّا‭ ‬أنّ‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬ألغت‭ ‬معظمها‭.‬

كما‭ ‬صدرت‭ ‬مئات‭ ‬الاحكام‭ ‬بالسجن‭ ‬ضد‭ ‬أنصار‭ ‬مرسي‭.‬

وتصنّف‭ ‬الحكومة‭ ‬المصريّة‭ ‬تنظيم‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ “‬إرهابيًا‭” ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬2013‭.‬