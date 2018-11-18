اليمنيون‭ ‬يعربون‭ ‬عن‭ ‬الأمل‭ ‬بالسلام‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فرقتهم‭ ‬الحرب

صنعاء‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : “‬الحرب‭ ‬لا‭ ‬رحمة‭ ‬فيها‭. ‬لقد‭ ‬أتت‭ ‬على‭ ‬الأخضر‭ ‬واليابس،‭ ‬والناس‭ ‬ينتظرون‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬الساعة‭ ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬فيها‭ ‬نهايتها‭”‬،‭ ‬بهذه‭ ‬الكلمات‭ ‬يعبر‭ ‬أمين‭ ‬محمد،‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬صنعاء‭ ‬عن‭ ‬أمل‭ ‬اليمنيين،‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭. ‬وسواء‭ ‬في‭ ‬صنعاء،‭ ‬العاصمة‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬الجنوب‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحكومة،‭ ‬يعيش‭ ‬اليمنيون‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬خطابات‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ “‬العدو‭” ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭. ‬شهدت‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الأحمر،‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬ومحيطها‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬معارك‭ ‬ومواجهات‭ ‬طاحنة‭ ‬قبل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تسعى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المتقاتلة‭. ‬وتنتشر‭ ‬آثار‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬حيث‭ ‬يجول‭ ‬رجال‭ ‬مسلحون‭ ‬أزقة‭ ‬الأسواق‭ ‬الضيقة‭ ‬التي‭ ‬علقت‭ ‬على‭ ‬جدرانها‭ ‬صور‭ “‬الشهداء‭” ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬المعارك‭. ‬ولكن‭ ‬اليمنيين‭ ‬سئموا‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭. ‬ويقاتل‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أنصار‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬أو‭ ‬مؤيدي‭ ‬الحكومة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬السعودية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬أفقر‭ ‬بلد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إذ‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬باتوا‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المجاعة‭ ‬14‭ ‬مليونا‭.‬

وفي‭ ‬سوق‭ ‬حارة‭ ‬باب‭ ‬السباح‭ ‬الشعبي‭ ‬وسط‭ ‬صنعاء،‭ ‬يجلس‭ ‬باعة‭ ‬نبتة‭ ‬القات‭ ‬وباعة‭ ‬الخضار‭ ‬والحلويات،‭ ‬أمام‭ ‬متاجرهم‭ ‬بانتظار‭ ‬الزبائن‭ ‬بين‭ ‬المباني‭ ‬التراثية‭ ‬وأمامهم‭ ‬يعبر‭ ‬بعض‭ ‬المارة‭ ‬ماضين‭ ‬في‭ ‬سبيلهم‭. ‬وعبر‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭ ‬من‭ ‬المساجد‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬يحث‭ ‬الحوثيون‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭.‬

وتبث‭ ‬قناة‭ “‬المسيرة‭” ‬الموالية‭ ‬لهم‭ ‬باستمرار‭ ‬صوراً‭ ‬وتقارير‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الموسيقى‭ ‬والأناشيد‭ ‬الحماسية‭ ‬لتشجيع‭ ‬اليمنيين‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬صفوفهم،‭ ‬وبين‭ ‬الشعارات‭ ‬التي‭ ‬تتردد‭ ‬باستمرار‭ “”‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬أرضنا،‭ ‬وهذه‭ ‬الحرب‭ ‬حربنا‭”.‬

لكن‭ ‬جل‭ ‬اهتمام‭ ‬حسان‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬سائق‭ ‬حافلة‭ ‬صغيرة‭ ‬لنقل‭ ‬الركاب‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬كسب‭ ‬بعض‭ ‬المال‭ ‬لتأمين‭ ‬القوت‭ ‬لابنائه‭ ‬السبعة‭. ‬ويقول‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬صنعاء‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ “‬تعبنا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬والدماء‭ ‬والقتل‭. ‬يكفينا‭. ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬العودة‭ ‬لبناء‭ ‬اليمن،‭ ‬فاليمن‭ ‬بحاجة‭ ‬للجميع‭”.‬

وعلى‭ ‬بعد‭ ‬400‭ ‬كيلومتر‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عدن‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬تظاهرات‭ ‬احتجاج‭ ‬بسبب‭ ‬انهيار‭ ‬العملة‭ ‬وغلاء‭ ‬المعيشة،‭ ‬تعبر‭ ‬خلود‭ ‬العاقل‭ ‬بالكلمات‭ ‬نفسها‭ ‬تقريباً‭ ‬عن‭ ‬مشاعر‭ ‬ومعاناة‭ ‬السكان‭. ‬وتقول‭ ‬خلود‭ “‬نعم‭ ‬الحرب‭ ‬أتعبتنا‭ ‬كثيرا‭. ‬نعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الغاز‭ ‬والمياه‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭. ‬لم‭ ‬يتعب‭ ‬أحد‭ ‬مثلما‭ ‬تعبنا‭ ‬نحن‭”. ‬وتضيف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬لبرهة‭ “‬لهذا‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬كل‭ ‬هذا‭”. ‬أصبحت‭ ‬عدن‭ ‬العاصمة‭ ‬المؤقتة‭ ‬للحكومة‭ ‬التي‭ ‬أخرجها‭ ‬الحوثيون‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2014‭.‬

‭ ‬احباط‭ ‬ومآس‭ ‬

وخسر‭ ‬الريال‭ ‬اليمني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬قيمته‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الدولار‭ ‬منذ‭ ‬2015،‭ ‬وهو‭ ‬تاريخ‭ ‬تدخل‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وفقد‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬اليمنيين‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬الضرورية‭ ‬لبقائهم،‭ ‬وفق‭ ‬هيئات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الدولية‭.‬

‭ ‬ويؤكد‭ ‬مراد‭ ‬محمد‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬عدن،‭ “‬نتمنى‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬قلوبنا‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬تكفينا‭ ‬المآسي‭. ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬والشعب‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الجوع‭ ‬والمرض‭ ‬والفقر‭”.‬

‭ ‬أعربت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬قلق‭ ‬شديد‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الحديدة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬شريان‭ ‬الحياة‭ ‬لليمنيين‭ ‬إذ‭ ‬تمر‭ ‬عبرها‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لليمن‭.‬

‭ ‬والاربعاء،‭ ‬أوقفت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقوات‭ ‬المساندة‭ ‬لها‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬يوماً‭ ‬على‭ ‬الحديدة‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الضغوط‭ ‬الدولية‭ ‬لوقف‭ ‬المعارك‭ ‬واستئناف‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭.‬

‭ ‬وقتل‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬56‭ ‬ألفا‭ ‬بجروح،‭ ‬وفق‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭. ‬ويقول‭ ‬مسؤولو‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬إن‭ ‬حصيلة‭ ‬الضحايا‭ ‬المباشرة‭ ‬وغير‭ ‬المباشرة‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬تتجاوز‭ ‬بكثير‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭.‬