مواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى في‭ ‬اجتماع‭ ‬منظمة‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية

لاهاي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬تتوقع‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬مواجهة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬منظمة‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬اتهام‭ ‬روسيا‭ ‬بالتجسس‭ ‬عليها‭ ‬ومحادثات‭ ‬صعبة‭ ‬بشأن‭ ‬فريق‭ ‬تحقيق‭ ‬جديد‭ ‬لتحديد‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وكانت‭ ‬موسكو‭ ‬قد‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬سفينة‭ ‬غارقة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬تايتانيك‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تعزيز‭ ‬صلاحياتها‭ ‬لتشمل‭ ‬السماح‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬مثل‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬سالزبري‭ ‬بغاز‭ ‬أعصاب‭ ‬على‭ ‬جاسوس‭ ‬مزدوج‭ ‬روسي‭. ‬لكن‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يخيم‭ ‬على‭ ‬الاجتماع‭ ‬ستكون‭ ‬مسألة‭ ‬طرد‭ ‬أربعة‭ ‬روس‭ ‬اتهمتهم‭ ‬السلطات‭ ‬الهولندية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬بمحاولة‭ ‬قرصنة‭ ‬شبكة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمنظمة‭. ‬وأقر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬للمنظمة‭ ‬فرناندو‭ ‬أرياس‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الإثنين‭ ‬بأن‭ ‬المنظمة‭ ‬المكلفة‭ ‬تخليص‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬‮«‬تمر‭ ‬بفترة‭ ‬صعبة‮»‬‭ ‬وعليها‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬العصر‭ ‬الجديد‮»‬‭.‬

وسيتاح‭ ‬لدول‭ ‬كبرى‭ ‬مثل‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬من‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬مواقفها‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬وكذلك‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬وعددها‭ ‬193‭. ‬لكن‭ ‬أرياس،‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬مهامه‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وسيفتتح‭ ‬الاجتماع‭ ‬الإثنين،‭ ‬أكد‭ ‬بأن‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬ضرورية‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭. ‬والمنظمة‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬مكلفة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬اتفاقية‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬1997‭ ‬وتمنع‭ ‬كافة‭ ‬أنواع‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬وتخزينها‭. ‬وأشرفت‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬96‭,‬5‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬المخزون‭ ‬العالمي‭ ‬للأسلحة‭ ‬الكيميائية‭. ‬وقال‭ ‬أرياس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬تعزيز‭ ‬المنظمة‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬النجاح‮»‬‭.‬

‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬جدا‭ ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬توسع‭ ‬دور‭ ‬المنظمة‭ ‬ليشمل‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬سالزبري‭ ‬وعملية‭ ‬قتل‭ ‬الأخ‭ ‬غير‭ ‬الشقيق‭ ‬للزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭ ‬في‭ ‬2017‭.‬

وسيناقش‭ ‬اجتماع‭ ‬المنظمة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬تطبيق‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬اتفقت‭ ‬عليه‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬والتي‭ ‬تسمح‭ ‬للمنظمة‭ ‬بتحديد‭ ‬المسؤوليات‭ ‬في‭ ‬هجمات‭.‬

وقال‭ ‬أرياس‭ ‬إن‭ ‬المنظمة‭ ‬بصدد‭ ‬تشكيل‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬صغير‭ ‬جدا‭ ‬ولكن‭ ‬قوي‭ ‬جدا‭ ‬سيكلف‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬منفذي‭ (‬الهجمات‭) ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭ ‬يضم‭ ‬نحو‭ ‬9‭ ‬أو‭ ‬10‭ ‬أفراد‭. ‬وتم‭ ‬اختيار‭ ‬رئيس‭ ‬الفريق‭ ‬وسيبدأ‭ ‬العمل‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بتفويض‭ ‬للعودة‭ ‬وتحميل‭ ‬المسؤوليات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الهجمات‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬2013‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنشر‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬تقريرا‭ ‬كاملا‭ ‬حول‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬دوما‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭. ‬وكان‭ ‬تقرير‭ ‬أولي‭ ‬قد‭ ‬ذكر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬مادة‭ ‬الكلورين‭ ‬وليس‭ ‬غاز‭ ‬أعصاب‭.‬

لكن‭ ‬المنظمة‭ ‬ستتمكن‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬تحميل‭ ‬المسؤوليات‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬هجمات‭ ‬كيميائية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬منها‭ ‬ذلك‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬الهجوم‭.‬

وفي‭ ‬هجوم‭ ‬سالزبري‭ ‬أصيب‭ ‬الجاسوس‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬وابنته‭ ‬بعوارض‭ ‬التسمم،‭ ‬فيما‭ ‬قضت‭ ‬أمرأة‭ ‬بريطانية‭ ‬بعد‭ ‬عثورها‭ ‬على‭ ‬بقايا‭ ‬للغاز‭. ‬ويزيد‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬لتعزيز‭ ‬صلاحيات‭ ‬المنظمة‭.‬

وقال‭ ‬أرياس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬سالزبري‭ ‬يعني‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نتكيف‭ ‬مع‭ ‬المخاطر‭ ‬والتحديات‭ ‬الجديدة‮»‬‭.‬

وتعارض‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران،‭ ‬الحليفان‭ ‬الوثيقان‭ ‬للنظام‭ ‬السوري،‭ ‬بشدة‭ ‬تعزيز‭ ‬صلاحيات‭ ‬المنظمة‭ ‬وتقولان‭ ‬إنها‭ ‬تمثل‭ ‬مجازفة‭ ‬بالتمادي‭ ‬في‭ ‬تسييس‭ ‬قراراتها‭.‬