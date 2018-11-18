بغداد وميسان تفتحان التعيين على ملاك التربية

بغداد – صباح الخالدي

فتحت محافظتا بغداد وميسان باب التعيين على ملاك مديرية التربية بعد مصادقة وزارة المالية على ملاكهما.

فقد اعلنت المديرية العامة للتربية في ميسان امس الاحد عن توفر درجات وظيفية شاغرة للتعيين على ملاكها الدائم. وقال المدير العام رياض مجبل الساعدي في بيان إن (هذه الدرجات الوظيفية ناتجة عن حركة الملاك)، مضيفاً ان (التقديم على هذه الدرجات سيبدأ اليوم الاثنين ويستمر لمدة عشرين يوما من تاريخ النشر). واضاف الساعدي، ان (المستمسكات المطلوبة للتقديم على هذه الدرجات هي البطاقة الوطنية او الجنسية، وشهادة الجنسية في حال عدم وجود البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية او بطاقة الناخب اصل وصورة، وبطاقة السكن مع تأييد سكن موقع من المختار ورئيس الوحدة الادارية، ووثيقة دراسية وتأييد تخرج مع ذكر المعدل رقماً وكتابةً، بالنسبة للمتزوجين ولديهم بطاقة وطنية يجب ارفاق نسخة من البطاقة الوطنية الزوج / الزوجة مع نسخه من عقد الزواج). وتابع، (اما بالنسبة لذوي الشهداء والمحاضرين ممن سيحصل على امتياز الدرجة والنقاط المضافة التي تأشيرها يجلب الكتب الثبوتية، وتكون المراجعة من قبل المتقدم للتعيين حصرا).

فيما اكدت محافظة بغداد في بيان تلقته (الزمان) عبر الفايبر ان مديرية تربية الكرخ الثالثة ستتسلم طلبات التعيين ولمدة عشرة ايام. وقال البيان امس ان (المحافظ عطوان العطواني وافق على فتح باب التعيين على ملاك مديرية تربية الكرخ الثالثة بعد مصادقة وزارة المالية على ملاكها، وان المديرية ستتسلم طلبات التعيين لمدة عشرة ايام)، واضاف ان (الوزارة صادقت على ملاك مديرية التربية بعد مطالبات مستمرة وضغوطات من قبل العطواني وخلال سنة كاملة من اجل الحصول على استثناء للمحافظة وتم الاتفاق وبشكل نهائي مع المالية على اطلاق الدرجات الوظيفية لهذه المديرية), واضاف انه (سيتم اعلان مواعيد اخرى تباعاً لباقي المديريات ).