تأمين سكن لائق لعائلة إتخذت فسحة سلم مأوى لها

البزاز يغيث سيدة محتاجة من بغداد بمبلغ 12 مليون دينار

بغداد – ندى شوكت

منح الاستاذ سعد البزاز رئيس مجموعة الاعلام المستقل مبلغ 12 مليون دينار لسيدة من بغداد استجارت به وناشدته مساعدتها لتدارك ظروف حياتية صعبة تواجه عائلتها المكونة من ثمانية افراد. وسلمت ادارة جريدة (الزمان) منحة البزاز الى السيدة فريال عبد القادر امس وسط دعواتها له بالتوفيق والرفعة. وقالت (ارفع يدي الى الباري عز وجل ان ينصر الاستاذ سعد البزاز وان يمن عليه بالعافية والرزق الوفير لكي يواصل مكرماته للفقراء والمحتاجين).

واضافت السيدة التي فقدت معيلها منذ نحو 45 عاما وتفرغت لتربية ابنها الوحيد حتى كبر ورزق بستة ابناء هم ثلاثة اولاد وثلاث بنات مازالوا في طور الدراسة والاعتماد على جدتهم، لان والدهم عاجز عن العمل بسبب اصابة في ساعده يشكو منها واقعدته المنزل المستأجر. كما اغاث البزاز عائلة (ابو اسامة) من الاعظمية التي تسكن منذ عام 2006 في فسحة صغيرة تحت سلم احد المباني بتأمين سكن لائق لها. وكان اعضاء البرنامج الانساني (فريق الامل) الذي تقدمه قناة (الشرقية) قد زار هذه العائلة حيث تأوي في فسحة السلم بعد ان اغلقتها بجدار متهالك، كي تمنع عيون الناس عن متابعة حياتها اليومية الخاصة. وعلم فريق الامل ان العائلة مكونة من اب فاقد لبصره وزوجة والابنة غصون التي تركت مدرستها لتتخذ من هوايتها بانجاز اشكال فنية باستخدام الخرز والخيوط الملونة، وسيلة لتوفير لقمة عيش للعائلة وان كانت ضئيلة ، بالتعاون مع شقيقها اسامة الذي يبيع الكتب على ارصفة الاعظمية، فيما يغيب عن العائلة ابن اخر في عمل خارج بغداد. واشار الاب الى انهم تنقلوا في اماكن عدة منذ تهجيرهم من منطقة الشعب ليستقروا في هذا المكان المتهالك منذ عام 2006 .

وقام الفريق، بايعاز من البزاز بتأمين سكن لائق لهم تمثل بشقة مؤثثة ومجهزة بكافة المستلزمات المنزلية مع شراء ملابس جديدة لهم، ومنحهم مبلغا من المال لتغطية نفقات احتياجاتهم امورهم اليومية. ومنح الابن سيارة اجرة نوع بيجو، ليتخذها مصدرا امناً لمعيشة عائلته.

وشكرت العائلة وسط دموع الفرح، البزاز على اغاثته، سائلين الله تعالى ان يجازيه بكل خير على اعماله الانسانية المتواصلة. ودأب البزاز على الاستجابة لنداءات المواطنين من مختلف المحافظات، فيما واصلت قناة (الشرقية) بايعاز منه برامجها الانســــانية لنجدة المحتاجين ومقطوعي السبل والمرضى والايتام، كما واصلت زرع الامل في نفوس العوائل التي وقعت ضحية جرائم داعش ولاسيما في مدينة الموصل وبقية المدن المحررة.