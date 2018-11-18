أمانة مجلس الوزراء تنصف المعلمين وتصف قرار التعليم بالمخالفة القانونية

خوشناو لـ (الزمان): إجراءات الدرجات الخاصة أخّرت مرشّح النقابة لعمادة المأمون

بغداد- ساري تحسين

أكد الوكيل العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلام خوشناو ( سلامة الاجراءات التي قامت بها اللجنة العلمية المشكلة في الوزارة بشأن تسمية عميد كلية المأمون الاهلية سواء على مستوى اجراء المقابلة مع مرشح النقابة أو تعيين العميد الحالي بقرار تسيير اعمال ). وقال لـ(الزمان) امس ان (مرشح نقابة المعلمين الذي يتمتع بمنصب عميد في الجامعة التكنولوجية أتفقت عليه اللجنة العلمية الوزارية على اختياره كونه شخص يحمل صفات علمية واخلاقية وقيادية عالية جعلته يتربع على رأس القائمة المرشحة لقيادة منصب عميد كلية المامون ).

وسوغ (السبب الرئيسي وراء تأخير مرشح النقابة هو ارجاء أستحصال الموافقات الامنية في شعبة الدرجات الخاصة التابعة لمكتب الوزير التي امتدت نحو احد عشر شهرا لتزامن الموضوع مع الانتخابات البرلمانية الامر الذي جعلني اصدر امر تسيير اعمال لمعاون عميد الكلية الحالي لحين استكمال اجراءات المرشح الاصيل الذي تم الاتفاق عليه وفق محضر اللجنة العلمية المصادق من قبلنا والوزير السابق عبد الرزاق العيسى). وأوضح خوشناو ان (الجهة المؤسسة لكلية المأمون لها الحق في الترشيح لمرة واحدة فقط لمنصب العميد عند تأسيس الكلية حصرا وفق سياقات الوزارة وعند انتهاء المدة تعمل الوزارة على تعيين من هو الاجدر لقيادة اي كلية أهلية دون الرجوع للجهة المؤسسة حتى وان تمت مقابلة أي من المرشحين من قبل اللجنة العلمية ). وأستغرب خوشناو من (قيام بعض الاكاديمين بأطلاق تصريحات غير مسؤولة عبر بعض وسائل الاعلام مفادها بقيام الوزارة بعملية بيع مشبوهه لمنصب عميد كلية المامون مما دفعني زيارة الكلية مع مدير التعليم الاهلي لغرض تفنيد هذه الاكذوبة التي تمس العملية التعليمية برمتها). ومن جانب اخر اكد نقيب المعلمين عباس السوداني ان (الامانة العامة لمجلس الوزراء انصفت النقابة بعد مفاتحتها من قبلنا بالاجراءات التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعيين عميد كلية المأمون عبر توجيه كتاب رسمي من الدائرة القانونية لمجلس الوزراء ينص على ارتكاب التعليم جملة من المخالفات القانونية بهذا الصدد).

واشار السوداني ان (الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء فسرت المادة 18/1 من قانون التعليم الاهلي المرقم 25 لسنة 2106 واكدت في احقية الجهة المؤسسة بتعيين عميد كلية المأمون والتمديد لمرة واحدة فقط بعد اللجوء الى سبعة قضاة في تفسير هذه المادة على خلاف جميع الخطوات التي قام بها التعليم في تشكيل لجنة علمية او اصدار كتاب تسيير اعمال والحاقه بكتاب الاصالة لمعاون الكلية غير القانوني).

ونفى السوداني ( السبب الرئيسي في تأخير تسمية مرشح النقابة في توليه منصب عميد كلية المامون الى شعبة الدرجات الخاصة كونها حسمت خلال شهر ونصف لكن التأخير والمماطلة استمرت من تشرين الثاني 2017 ولغاية اب 2018 في دائرة التعليم الاهلي) .

متمنيا ان (ان يعود القائمون على التعليم الاهلي العمل بالاجراءات القانونية الصحيحة وتصحيح مسارهم الذي يصب في مصلحة العملية التعليمية .

وعبر السوداني عن ( امتعاضه الشديد مما تقوم به الوزارة من الاصــرار على التفسير الخاطئ للمادة القانونية التي تمنحنا الحق الكامل في تسمية مرشح كلية المأمون وتسمية شخص غير مرشح تزامنا في الوقت ذاته توجيه كتاب رسمي الى الجامعة التكنولوجية يطلب فيه اعفاء مرشح النقابة من منصبه ليتسنى تكليفه للمنصب الجديد خلال 48 ساعة ).

مفصحا عن ( اتجاه نقابة المعلمين نحو الطرق القانونية التي كفلها الدستور لحسم الموضوع وتقديم كافة الاثباتات التي تنص على احقيتنا في تعيين عميد الكلية ).