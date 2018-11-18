خبراء يقترحون إجراء تفتيش دوري للحد من الإحتيال والتزوير

سائرون يرفض مقترح إعطاء بدل إيجار لسكن النواب

بغداد – قصي منذر

طالبت كتلة سائرون بإلغاء بدل الإيجار لسكن أعضاء مجلس النواب والوزراء مع إيجاد سكن مناسب وملائم لنواب المحافظات. ودعت الكتلة في تصريح امس المواطنين الى (الابلاغ عن حالات الفساد عبر رقم خصص لذلك)، مطالبة بـ(الغاء بدل ايجار لسكن اعضاء البرلمان والوزراء وايجاد سكن ملائم لنواب المحافظات). وواجه قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار بدل إيجار لأعضاء البرلمان رفضاً من قبل الأوساط الشعبية والسياسية بعده زيادة في الإنفاق مع وجود حاجة لتلك الأموال في أبواب صرف أخرى. وهدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعضاء مجلس النواب بسحب دعمه لهم في حال عدم ترك مصالحهم الشخصية . وقال الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر (يا أعضاء البرلمان كفاكم تصويتا لمصالحكم ومخصصاتكم فإن لم تنتهوا عن ذلك سلبناكم دعمنا وسيسلبكم الشعب صوته). ورد الحلبوسي ضمنياً على الصدر قائلا ان (البرلمان لم يُضف أي مخصصات لنوابه ولم ولن يتخذ أي قرار لمنح نفسه امتيازات إضافية)، واضاف ان (بناء مؤسسات الدولة وإصلاحها هدف اساسي لن نحيد عنه وسنعمل خلال هذه الدورة النيابية على انهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة ومحاربة الفساد و العوائل المفسدة). وتشوب عملية الايجار الكثير من حالات الاحتيال والتزوير . وقال برلماني سابق لـ (الزمان) امس ان (بعض نواب المحافظات يزعمون انهم استأجروا شققا او منازل في بغداد ويقدمون عقود الايجار لمدة سنة لكنهم لايدفعون لاصحابها سوى بدل شهر فقط ثم يغادرونها ، فيما يحصلون على مبالغ العقد كاملة من البرلمان)على حد تعبيره . ويقترح خبراء ان تجري عمليات تفتيش دورية للتأكد من مصداقية اقامة البرلماني في العقار الذي يستأجره وقيمة البدل المدفوع للحد من عمليات الاحتيال والتزوير. الى ذلك بحث زعيم تيار الحكمة الوطني مع وزير المالية فؤاد حسين موازنةُ العام المقبل.

وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا ضرورة الارتقاء بالسياسةِ الماليةِ للعراقِ وفقِ المعايير الحديثة ومغادرة البيروقراطية الإدارية الطاردة للتطورِ والإبداع)، ودعا الحكيم الى (إدخالِ التكنولوجيا الحديثة كالحوكمة الالكترونية في التعاملاتِ المصرفية للقضاءِ على الفسادِ وتجفيفِ منابعه)، مجددا موقفه (الداعم للحكومةِ في تحقيق برنامجها الحكومي). وأكد النائب عن التحالف ذاته جمال فاخرعزم مجلس النواب إضافة مادة في الموازنة المالية لعام 2019 تلزم وزارة الكهرباء بتثبيت موظفي العقود العاملين فيها.وقال فاخر في تصريح امس إن (هناك مطالبات مستمرة من موظفي العقود العاملين في الوزارة منذ سنوات لتثبيتهم على الملاك الدائم ومنحهم الحقوق الكاملة كونهم قدموا الكثير من التضحيات وعملوا بمجال خطر جداً)، مشددا على (البرلمان العمل بقوة من اجل انصاف العراقيين بموازنة العام المقبل من خلال تضمين الموازنة مادة تلزم الحكومة بتثبيت العقود للعاملين في الوزارة ومنحهم كامل حقوقهم). فيما نفى النائب علي البديري ما نسب له بشأن اتهامه لسائرون والفتح بافشال الحكومة.

وقال البديري في بيان امس ان (ماتم نقله بشأن اتهامي لسائرون والفتح بالمسؤولية عن فشل او اخفاق الحكومة هو بعيد كل البعد عن الحقيقة ولم يتم الاشارة من قبلي لهذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد)، مبينا ان (كل ماتحدثت به هو ان تيار الحكمة منح حكومة عادل عبد المهدي مئة يوم للخروج بنتائج اولية بطريق الاصلاح كما قام الصدر بمنح عبد المهدي ايضا مدة زمنية للاصلاح وتقديم الخدمات ولو بشكل اولي وبنسبة معينة).