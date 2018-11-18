إيران تكشف عن مساع لإلغاء تأشيرة الدخول مع العراق

صالح والملك سلمان يبحثان جهود تخفيف التوتر في المنطقة

الرياض – الزمان

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود الكفيلة لتخفيف حدة التوتر والازمات في المنطقة .وقال بيان امس انه (جرى خلال المباحثات التي حضرها المسؤولون من الجانبين العراقي والسعودي، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات)، واضاف ان (اللقاء اكد على ضرورة تظافر الجهود للتخفيف من حدة التوتر والازمات مع تغليب لغة الحوار لضمان عودة الاستقرار والامن في المنطقة كما تطرق اللقاء الى ملفات الطاقة وزيادة التبادل التجاري وكذلك المنافذ الحدودية). ووصل صالح امس الاحد الى الرياض في زيارة رسمية تلبية لدعوة بن عبد العزيز قادماً من ايران ضمن جولة اقليمية ابتدأها الاسبوع الماضي بالكويت . وذكرت تقارير ان حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية خلال عشر سنوات بلغ نحو 8 مليار دولار.وقالت التقارير ان (التبادل التجاري بين السعودية والعراق خلال السنوات العشر الأخيرة يقدر بـنحو 23 مليار ريال تضمن الزيوت والنفط الخام ومنتجاتها ومخاليط العصير والالبان ، فيما تستورد السعودية من العراق خلائط الألمنيوم والصموغ إضافة إلى حاويات النقل)، لافتة الى ان (صالح سيجري محادثات مع المسؤولين السعوديين بشأن العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية)، واوضحت التقارير ان (زيارة صالح تاتي كمسك ختام في إطار جولة إقليمية شملت الأردن والكويت والإمارات وايران حيث بحث في الدول الثلاث تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي).. الى ذلك افصح مصدر عن الهدف الرئيسي لزيارات صالح الى عدد من الدول الاقليمية . وقال المصدر في تصريح امس ان (هناك زيارات أخرى ضمن برنامج متفق عليه مسبقا مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي)، واضاف ان (الزيارات للدول الخمس لم تتضمن أي اتفاقيات أو تفاهمات كونها ليست من صلاحية صالح لكنها تهدف إلى طمأنة الدول المجاورة من أن العراقيين لا يرغبون بلعب أي دور سلبي ضد أحدهم بالمستقبل القريب)، عادا (العلاقة الأخوية التي جمعت عبد المهدي في السنوات السابقة مع صالح تصب بشكل إيجابي في مثل هذه الزيارات). الى ذلك أشاد مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسين اميرعبد اللهيان بمستوى العلاقات القائمة بين طهران وبغداد والتي وصفها بمثابة حليف ستراتيجي لايران. وقال عبداله?ان ان (الكم الهائل والضغوط واثارة الشكوك على الصعيدين الاقليمي والدولي في مناهضة العلاقات الطيبة بين البلدين يدلل على متانتها وعمقها الستراتيجي)، مشيرا الى ان (صالح يتفق مع المسؤولين الايرانيين بشأن وضع الاتفاقات بين البلدين حيز التنفيذ)، وتابع ان (ايران وقفت الى جانب العراق خلال الظروف الصعبة وتتوقع منه الوقوف الى جانبها في ظروف الحظر أكثر من أي بلد آخر). وكشف السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي عن وجود مساعٍ لإلغاء التأشيرات بين البلدين.وقال مسجدي في تصريح امس إن (الحكومة العراقية تسعى إلى استقطاب استثمارات أجنبية لتنفيذ الف و 200 مشروع بقيمة مئة مليار دولار)، موضحاً أن (79 شركة إيرانية تعمل في العراق لإنشاء محطات الطاقة والمصافي والفنادق والملاعب والمنازل بقيمة 8 مليارات دولار)، مضيفا (اتفقنا مع العراق على إنشاء معرض دائم للبضائع الإيرانية في بغداد وباتت الأرضية مهيئة بعد دحر داعش في العراق لمزيد من الأنشطة الاقتصادية ).