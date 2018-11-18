(الثقافةُ) المسكينة – حسين محمد الفيحان

بلا شك ان عوامل كثيرة منها الانقسام في الوسط الثقافي العراقي و دخوله معترك التحزب و السياسية طوال السنوات الماضية ، جعل من وزارة الثقافة فريسة المحاصصة الحزبية منذ العام 2003م و حتى اليوم ، الذي وعلى ما يبدو تغيرت فيه الاوضاع لتلبُس ثوب التكنوقراط و الاستقلالية بوجه جديد ، فبعد رفض النقابات و الاتحادات الثقافية و الفنية في البلاد ، مرشح وزارة الثقافة عن كتلة صادقون حسن الربيعي، و تنظيمها وقفات احتجاجية في الاسابيع التي اعقبت اعلان تسميته من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، معترضين على ترشيحه كونه لا يمثلهم ، مطالبين بتنصيب وزيراً من الوسط نفسه ، قادرٌ على النهوض بواقعهم المتعب و انتشال حالهم المرير . وعندما باءت بالفشل ايضا زيارات المرشح حسن الربيعي لمقرات الاتحادات و النقابات الفنية و الثقافية ، التي حاول و اراد منها اقناع الوسط و المعترضين عليه للقبول به ، واعدا اياهم بالدعم و الوقوف الغير مسبوق الى جانب المثقف و الثقافة . هنا اُهديت حقيبة الثقافة الى محافظة البصرة حسب تصريح للنائب عن كتلة صادقون عدي عواد لوكالة اخبارية ، بالنص ، قائلاً : ((ان عصائب اهل الحق سحبت مرشحها لمنصب وزير الثقافة حسن الربيعي بشكل رسمي و بإرادتها ، و الهدف من ذلك هو اعطاء الوزارة الى محافظة البصرة كهدية من زعيم الحركة ، كون المحافظة تم تهميشها بعملية تشكيل الحكومة وان كتلته لو تمكنت من الحصول على وزارة اخرى فلن تتردد بمنحها للبصرة ايضا ، عواد استدرك : ان كتلته قدمت عددا من المرشحين لوزارة الثقافة من الوسط الثقافي في محافظة البصرة حصرا ، تاركة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي حرية الاختيار دون فرض اي شخصية عليه )) ..

هذا التصريح للنائب عواد ، يطرح اسئلة منها :

هل تحولت الوزارات في الدولة الى ملكيات للأحزاب ، لتتصرف بهبتها او تحتفظ بها ؟.. ثم . ان الشخصيات التي اختارتها كتلة صادقون من الوسط الثقافي البصري و قدمتها لرئيس الوزراء ، من يضمن انها مستقلة 100 ٪، او ستبقى على استقلاليتها بعد تبوئها المنصب ، ما دامت كتلة صادقون هي من اختارتها و تفضلت عليها ؟.. بالتأكيد ، أن الطريقة تلك في تسمية مرشح وزارة الثقافة من الوسط او المستقلين كما يُزعم ، ليست المطلوبة مطلقا ، بل المطلوب ان يُلجأ لرمز و اسم ثقافي ، عاش معاناة الثقافة وواقعها المزري بعد العام 2003 م .. شخصية جُرحت بعمق يوم تم تنصيب وزير الدفاع في احد الحكومات وزيرا للثقافة .. شخصية تبكي الان لإهمال المسارح و دور السينما و قلة المعارض التشكيلية و قاعاتها .. شخصية تقرأ دوما و تدعوا للقراءة و تشجع عليها .. شخصية تسمع فيروز في الصباح ، لتكتب شعراً او نثراً او قصةً او نقداً في المساء .. شخصية تعيش وسط المثقفين والفنانين تحضر اماسيهم و ندواتهم و حفلات توقيع كتبهم و معارضهم .. لقد بدت وزارة الثقافة ك(دجاجة بيضاء مسكينة) بيد الاحزاب السياسية ، أعيدوها الى اهلها و اصحابها، ايها الصادقون …….