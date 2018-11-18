(الثقافةُ) المسكينة – حسين محمد الفيحان

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(الثقافةُ) المسكينة – حسين  محمد  الفيحان

بلا  شك  ان عوامل كثيرة  منها  الانقسام  في  الوسط  الثقافي العراقي و دخوله  معترك التحزب و السياسية  طوال السنوات الماضية  ، جعل من  وزارة  الثقافة  فريسة المحاصصة  الحزبية  منذ  العام  2003م  و حتى  اليوم ، الذي وعلى ما يبدو تغيرت فيه الاوضاع  لتلبُس  ثوب  التكنوقراط و الاستقلالية  بوجه  جديد ، فبعد رفض النقابات  و الاتحادات  الثقافية و الفنية  في  البلاد ، مرشح  وزارة  الثقافة  عن كتلة صادقون  حسن الربيعي،  و تنظيمها  وقفات احتجاجية في الاسابيع  التي  اعقبت اعلان تسميته من قبل رئيس الوزراء عادل عبد  المهدي  ، معترضين على ترشيحه كونه لا يمثلهم ، مطالبين بتنصيب  وزيراً من الوسط  نفسه ، قادرٌ على النهوض  بواقعهم  المتعب  و انتشال  حالهم المرير . وعندما باءت بالفشل ايضا زيارات المرشح  حسن الربيعي  لمقرات الاتحادات و النقابات الفنية  و الثقافية ، التي  حاول و اراد منها اقناع  الوسط  و المعترضين عليه  للقبول به ، واعدا اياهم  بالدعم و الوقوف الغير مسبوق الى جانب المثقف و الثقافة . هنا اُهديت حقيبة  الثقافة الى محافظة البصرة  حسب  تصريح  للنائب عن كتلة  صادقون عدي عواد  لوكالة اخبارية ،  بالنص ، قائلاً  : ((ان عصائب  اهل  الحق  سحبت  مرشحها  لمنصب  وزير  الثقافة  حسن  الربيعي  بشكل  رسمي  و بإرادتها  ، و الهدف  من ذلك هو اعطاء الوزارة  الى  محافظة البصرة  كهدية  من زعيم  الحركة  ، كون المحافظة تم تهميشها  بعملية  تشكيل الحكومة وان كتلته  لو تمكنت من الحصول  على وزارة  اخرى  فلن تتردد بمنحها للبصرة ايضا  ، عواد استدرك :  ان كتلته قدمت عددا من المرشحين  لوزارة  الثقافة  من الوسط  الثقافي  في  محافظة  البصرة  حصرا  ، تاركة  لرئيس الوزراء  عادل  عبد  المهدي حرية  الاختيار  دون  فرض اي  شخصية  عليه )) ..

هذا التصريح  للنائب عواد ، يطرح  اسئلة  منها  :

هل تحولت الوزارات في الدولة  الى  ملكيات للأحزاب ، لتتصرف بهبتها او تحتفظ  بها  ؟..  ثم  . ان  الشخصيات التي  اختارتها  كتلة  صادقون  من الوسط  الثقافي البصري  و قدمتها  لرئيس الوزراء ، من يضمن انها مستقلة  100 ٪، او ستبقى  على استقلاليتها  بعد  تبوئها  المنصب ، ما دامت كتلة صادقون هي من اختارتها و تفضلت  عليها  ؟.. بالتأكيد ، أن الطريقة  تلك  في  تسمية  مرشح  وزارة  الثقافة  من الوسط  او المستقلين كما يُزعم  ،  ليست  المطلوبة مطلقا  ، بل المطلوب ان يُلجأ لرمز و اسم  ثقافي ، عاش  معاناة  الثقافة  وواقعها  المزري  بعد العام  2003 م  .. شخصية  جُرحت بعمق يوم تم تنصيب  وزير الدفاع  في  احد  الحكومات  وزيرا للثقافة   .. شخصية  تبكي الان  لإهمال المسارح  و دور السينما  و قلة  المعارض  التشكيلية و قاعاتها  .. شخصية  تقرأ دوما  و تدعوا  للقراءة و تشجع عليها  .. شخصية  تسمع  فيروز في  الصباح ، لتكتب  شعراً او نثراً او قصةً او نقداً  في المساء .. شخصية  تعيش  وسط  المثقفين  والفنانين  تحضر  اماسيهم  و ندواتهم  و حفلات توقيع  كتبهم  و معارضهم  .. لقد  بدت  وزارة  الثقافة  ك(دجاجة بيضاء  مسكينة) بيد  الاحزاب  السياسية  ، أعيدوها الى  اهلها و اصحابها، ايها  الصادقون   …….

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