المصافحة والمصارحة يا سيادة الرئيس – احمد جبار غرب

لم يكن بودي الحديث عن رئيس الحكومة العراقية الجديد السيد عادل عبد المهدي وذلك لعدة اسباب منها حداثته في تولي مهام الحكومة وإجماع كل السياسيين عليه واعتباره مستقلا رغم خوضه تجارب وقناعات سياسية مختلفة ولأن الفترة التي تسلم بها الولاية لم تفصح بعد عن مؤشرات تثبت انطلاقته نحو الاصلاح والعمران بعد سنين خراب عشناها وكنا نتأمل ولازال في الوقت متسع ان يستوعب السيد عادل عبد المهدي كل الاخطاء والتجارب الفاشلة والشطحات السياسية التي لا تغتفر لسابقيه في ان تتبلور نحو منهج ناضج يتسم بالمصداقية والثبات على الاداء الافضل والالتزام ببرنامج واضح المعالم سهل التنفيذ دون منغصات او مشاكل سياسية وهو امر نعاني منه دائما وهو ما يحدث حاليا حيث ان الحكومة لازالت خديجة ولم يكتمل وزراءها بسبب التشبث بالأسماء وكلا (يحود النار لكرصته ) والتكالب على المحاصصة التي اتعبتنا كثيرا ودفعنا ثمنها غاليا حتى اضطر المهووسين بها الى الاعتراف على الملأ انهم فشلوا في ادارة العراق بسبب تلك المحاصصة البغيضة ومع هذا الاعتراف المخجل لازال بعض منهم متمسك بها ويعول عليها للحصول على اكبر قدر من المغانم والمكاسب الحزبية الضيقة على حساب الاداء والكفاءة ومقومات النجاح الاخرى التي يشترط توفرها في الوزير المتصدي ومع هذا لمسنا كلاما ناعما ودقيقا من رئيس الحكومة وذي وجهة متحضرة نحو عملية ترشيد الاداء السياسي وفق اولويات حددها بسقف زمني لا يتجاوزه وعلى مراحل وهنا يجب ان نتوقف قليلا ان جزءا كبيرا من مشاكل الحكومات العراقية السابقة هو صراع الكتل السياسية على مصالحها ولا تعتمد مصالح البلد العليا في الحسبان ،وفي احاديثه الى النخب المثقفة ومن مختلف الاختصاصات حاول طمأنة الجميع معولا عليهم بالتعاون في دائرة نقاش مستمرة لإثراء المشهد السياسي الذي يعاني عقما مستديما في تحقيق تطلعات شعبنا وينظر الناس الى جدية رئيس مجلس الوزراء في اقامة حكومة مدنية واضحة المعالم دون تلبيس او تدليس من هنا او هناك ومادمنا نبحث عن دولة مدنية تسعى لرقي والتطور اسفنا كثيرا لامتناع السيد رئيس الوزراء عن مصافحة النساء في مشهد افتقر لقراءة سيكولوجية ناضجة فالمصافحة تعني الترحيب والتعاون والتسامح الودي وليس مغزى آخر يسكن في العقل الباطن! وقد كنت اتصور انه ربما يخجل او لا يريد ان يقحم سلوكه الشخصي في خصوصيات الاخرين مع انه يعتبر اب للعراقيين جميعا ولا ريب في ذلك لكن ما دهشت منه حقا انه قد صافح (كوندليزا رايس ) وبكلتا يديه في احدى المناسبات السياسية وهذا تناقض صارخ فالمبدأ يفترض ان يكون واحدا سواء في العراق او اي مكان آخر ولا اعرف هل ان اولياء النعمة لهم احقية بالبرتوكول الرسمي في المصافحات بين الزعماء ام ان المصافحة حقا تفسد الوضوء على قول بعضهم !عموما هذا مؤشر نخشى ان يتعمق من خلال هذه الدالة الرمزية على سلوكيات اعمق واخطر تواجهنا مستقبلا وعلى رئيس الحكومة ان يستسلم لإرادة الشعب ويكون ممثله ومثله الاعلى في السلوكيات المتحضرة لأنه يمثل العراق بكل رقيه وحضارته وإشعاعه فنحن قدمنا اول وزيرة الى العالم العربي وأول من. استخدم الحواسيب وأول من اسس محطة تلفزيون ولدينا ارث فني وأدبي عظيم من الملاحم القديمة والحديثة وأتمنى ان لا تكون نظرتنا قاصرة للمرأة باعتبارها وعاءا للإنجاب او اداة للاستمتاع او مجرد ديكورا سياسيا وواجهة يقصد منها احترام المرأة تزلفا رغم انها اكثر من نصف المجتمع ولها فضل في وجودنا على هذه البسيطة فرفقا بالقوارير ايها الزعماء بلا اساءات او اهانات او اذلال من حيث ندري او لا ندري وسلاما مشفوعا بحسن النوايا