القضية السورية وستراتجية القوى الفاعلة 4 – طالب قاسم الشمري

العدوان السداسي على سوريا

بعد عمليات تحرير الغوطة واخراج المرتزقة بات العدوان الاميركي جاهزاً بتعاظم وجوده العسكري في المنطقة وشرق المتوسط، بعد ان سبقته اعتداءات عسكرية على الشِّعِيرات، والـ(c4) لضرب المواقع الايرانية فيها بعد ان قامت واشنطن بتعبئة وتجييش حلفائها الغربيين في مقدمتهم فرنسا وبريطانيا، وعلى الرغم من كل الضغوطات التي مارستها واشنطن عليهم، الا انهم كانوا مترددين متعظين من الحرب التي شنت على العراق، والفشل الذي واجهته اميركا واعتراض المانيا وفرنسا آنذاك على غزو العراق. اليوم يراد اعادة نفس السيناريو الاميركي في عدوانها على سوريا لكن بموافقة ومشاركة فرنسية، والحقيقة الهدف من هذه الحملة العسكرية والحلف السداسي على سوريا غير واضحة، هل المقصود بها معاقبة سوريا على انتصاراتها خاصة في الغوطة وتحجيمها؟، ام اسقاط الحكومة السورية؟، وهذا يصطدم باستراتيجية محور المقاومة وعلى الاخص روسيا، من جهةٍ أخرى كانت اسرائيل على علم وطلاع كامل على جميع الاستعدادات و التحركات العسكرية الفرنسية والبريطانية من اجل العدوان على سوريا، وكانت تريد من حلفائها إبعادها عن هذا التحالف بالشكل الظاهر تجنبا للأحراج، لان الوضع مثير للقلق وشديد الخطورة، وجاءت بعض التحليلات في وقتها بأنَّ الضربة من اجل إرهاب سوريا وتهديدها، واخرى تقول هناك ضربة حقيقية مؤذية وفاعلة لتدمير الاسلحة السورية، وسوف يذهب فيها ضحايا بشرية. إنَّ المشكلة الحقيقية التي يواجهها العالم ان قرارات مجلس الامن تهيمن عليها واشنطن لانتزاع القرارات ضد سوريا لمنع الجيش العربي السوري من التقدم لتحرير أراضيه الوطنية، او لضرب مواقع عسكرية وتدمير الدولة، وصولا لإسقاط الحكومة، وبالفعل استمر التحشيد الاميركي الغربي استعداداً للعدوان وتحركت الاساطيل باتجاه سوريا، من جانبها رفعت وروسيا من تأهبها واستعداداتها العسكرية فيما أعلن ولي العهد السعودي استعداده في المشاركة في العدوان على سوريا، وارتفعت النبرة الإسرائيلية ضد ايران وسوريا وكان ابن سلمان متحمساً لشن العدوان على سوريا ومحور المقاومة الذي واجه الارهاب وقاتله بشجاعة وارادة وحكمة، بعد ان افشل تحرير الغوطة الحرب الكونية على سوريا وكان كل هذا الهذيان الغربي هو تنفيس واتهامات للمقاتلين الذين حققوا الانتصارات على الارهاب وحلفائهم في ميادين القتال، وواشنطن تدرك رغم كل جعجعتها وحروبها سيكون الانتصار لسوريا ومحور المقاومة . افرز تحرير الغوطة واقعاً اقليمياً ومواقف جديدة لبعض الدول، مما دفع واشنطن واسرائيل وحلفائها ان يقدموا على هذه اللعبة الكبرى بالذهاب الى خيار الحرب على سوريا، والواقع ان المنطقة والعالم لم يعد ساحة لأميركا وحدها وحلفائها بالمطلق، بل اليوم هناك محور روسي ـــ صيني ـــ ايراني ـــ سوري كبير ومتماسك، والمشاورات والاستعدادات بين روسيا وسوريا وايران وحزب الله ناضجة، وهم يحضرون ويعملون بهدوء وحكمة لمواجهة العدوان المزعوم، وتعد الاهداف الايرانية مرشحةً للإستهداف في سوريا، لأنَّ اميركا تحارب ايران من كل الجوانب من السعودية وافغانستان وباكستان وحتى من قواعدها في تركيا لمحاصرتها وإضعافها في سوريا. وتعملُ أميركا جاهدة لتدمير امن الشرق الاوسط بالتعاون مع اسرائيل لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد، و يهدفُ هذا الجهد الاسرائيلي الاميركي والحرب الكونية المشتعلة على سوريا بالأساس إلى ابعاد ايران عن حدود اسرائيل التي تحاول أميركا إبعادها عن الصورة الظاهرة للحرب على سوريا، لأنها سبق وأخذت كفايتها من تدمير ما أرادت تدميره، وجيشت اسرائيل اميركا للهجوم على سوريا ومعها دول عظمى مثل بريطانيا وفرنسا والسعودية وتركيا والامارات. جاءت تحذيراتٌ من الداخل الاميركي لحكومة ترامب بعدم شن الحرب على سوريا، لوجود محاذير ومخاطر ستواجهها اميركا بشكل خاص في حالة شن الحرب على سوريا، ومن هذه التحذيرات وجود الفي جندي اميركي في سوريا سيكونون عرضة للخطر، وهم مكشوفون، وكذلك الجنود الاميركان في العراق اذا فلتت الاحداث سوف يتعرضون لضربات محتملة، ومثل هذه التحذيرات تقلق وزارة الدفاع الاميركية التي كانت تدفع باتجاه عدم شن الحرب على سوريا، ولاسيما أنَّ ترامب يواجه مشاكل داخلية بينهُ وبين الدولة العميقة (المخابرات/الكونجرس/البنتاغون) اضف لذلك ضعف ترامب امام الاتهامات التي يواجهها في الداخل الاميركي، فضلاً عن استعدادات محور المقاومة للحرب وبمعنويات عالية، والتلويح بالمواجهة، والتهديد بضرب المواقع الاميركية. اميركا ليست وحدها في المنطقة وهناك اللاعب الروسي والصيني ودول اخرى تتقاطع مع الاميركان وتختلف معهم في شن الحرب ومن هذه الدول على سبيل المثال المانيا ، ولهذا حرصت اميركا على عدم الاشتباك مع روسيا بشكل مباشر ، واوربا حذره من ممارسات ترامب وسياساته على الرغم من دخول فرنسا الحلف مع اميركا للعدوان على سوريا، وتدرك اوروبا انتهاكات واشنطن للشرعية الدولية، وسيادة الدول، والعدوان على شعوبها، بالإضافة الى ان انتصارات سوريا في الغوطة لم تكن بالسهلة وهي دليل على التصميم و الارادة في الدفاع عن الوطن، وعلى الطرف الاخر اسرائيل التي تدفع بواشنطن الى الحرب لان احد اهدف اسرائيل تدمير مراكز العلم والمعرفة ليس في سوريا فقط بل في كافة دول الاقليم، وسبق لها أن ضربت مفاعل تموز السلمي في العراق في الثمانينات، وقتلت العشرات من العلماء العراقيين والمصرين والعرب والمسلمين، واستهداف مراكز الابحاث العلمية من خلال الحرب على سوريا. اتخذ العدوان على سوريا مسرحية السلاح الكيمياوي في الغوطة وسيلة لشن الحرب، لكنّهُا لم تحدث ولم تقع نتيجة الدور الفرنسي في لجعل الحرب محدودة وغير الشاملة ، فقد بينت لحلفائها أنَّ الضربة المدمرة ستكون كارثية على الجميع لذلك تدخل الرئيس الفرنسي في اللحظات الأخيرة لإقناع الإدارة الأميركية بتعديل مسار الحرب واهدافها ويؤطرها بضربات عسكرية محدودة. أخيرا تم الاتفاق على هذا العدوان المحدود بالشكل الذي يحفظ لترامب ماء وجهه، ويجنب المنطقة الدمار بعد أن حاولت تل ابيب وواشنطن وحلفاؤها وضع الشرق الاوسط على براميل من البارود، واشعال حرائق لا تنطفئ لفترة طويلة، لتأتي على ما تبقى من الاخضر واليابس فيها وعلى هذا الاساس جاء العدوان محدوداً، ودون المتوقع بكثير، بضربات استهدفت مراكز ابحاث وقيادات ومخازن عسكرية سورية هي اقل من المواجهة او الاشتباك، إذ كان هناك هجوماً بصواريخ من البحر الاحمر من جهة بريطانيا وفرنسا، وهجوم آخر من القاعدة الاميركية في قطر تجنبت فيه واشنطن ضرب المقرات السياسية والقصر الجمهوري والخارجية السورية والمواقع السياسية للدولة السورية تجنبا للمواجهات الصعبة مع روسيا وإيران. السؤال هنا اين مواقع الكيمياوي التي كان من المفروض استهدافها وهي الذريعة التي استعملتها واشنطن لشن الحرب على سوريا، بالمختصر لم تصل الضربة الى المواقع السياسية والعسكرية الكبرى، والاهداف الإيرانية، أو الروسية ، وهنا ارادت روسيا ان تثبت بعض المواقف والامور . لقد جاءت الضربة مخيبة لآمال اسرائيل والسعودية، الذين ارادوا اخراج ايران من سوريا ولم يحدث لهم ذلك، وخرج ترامب من الضربة بفشل تصاعدي وما اراده هو وحلفاؤه لم يتحقق، واسقط الجيش العربي السوري ما يقارب نصف الخمسة والثلاثين الصاروخ المجنح التي اطلقها ترامب، وفشلت كل الجهود في العدوان على دولة عربية ذات سيادة وعضو في الامم المتحدة، بعد ان اصبح قرارات الأمم المتحدة رهينة بيد واشنطن وشركائها من بعض الدول الغربية. إنَّ محدودية العدوان لا تعني عدم تلطخ أيدي المعتدين بدماء الأبرياء، لكنّهُ أشر أن هناك واقعاً على الارض في الميدان اسهم في كبح جماح واشنطن واسرائيل ومن معهما هي قوة الردع على الاراضي السورية ، على الرغم من المال السعودي الذي دُفِعَ من أجل استمرار هذه الحرب لتقسيم سوريا، وتدمير الجيش العربي السوري، لكن هذه الأحلام المشبوهة سقطت وفشل المؤامرة، وتغيرن موازين القوى العسكرية ، ولم يتحقق الهدف في الحصول على تنازل سياسي من محور المقاومة، ولم يؤثر العدوان على المواقف الروسية الايرانية ، وعادت جيوشهم وبوارجهم الحربية وطائراتهم الى مواقعها ، بعد الانجاز الاستراتيجي السياسي والعسكري في تحرير الغوطة الذي غيَّرَ قواعد الاشتباك لصالح سوريا ومحور المقاومة وعادت سوريا للساحة الدولية السياسية والعسكرية بقوة

دور المنظمة الاممية في سوريا

حاولت الأمم المتحدة منذ اللحظات الاولى لبدء الازمة السورية التحرك لمعالجة الفوضى المفتعلة هناك و ليكون لها دور فاعل في حلها، لكن دورها اصطدم بالانقسامات الدولية بشأن سوريا وهي انقسامات صنعتها ا المصالح الاقليمية والاطماع الدولية والمؤامرات الكثيرة و الكبيرة التي تحاك ضد سوريا كلها عوامل واسباب اجهضت جهود المؤسسة الاممية في إحراز تقدم يذكر وإيقاف العمليات الارهابية و آلة القتل التي لا تفرق بين البشر والحجر. فضلا عن ضرورة الفصل بين وكالات الأمم المتحدة مثل (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، والمنظمات الخاصة باللاجئين والإغاثة) تلك التي تقدم مساعدات إنسانية وتخفف معاناة اللاجئين والنازحين، وبين فروع منظمة الأمم المتحدة مثل الجمعية العامة، أو مجلس الأمن الذي يعرقل باستمرار كل هذا بكفة ومصالح ودور الولايات المتحدة الاميركية التي تمسك بشرايين الامم المتحدة بكفة ، بالإضافة الى “حق النقض الفيتو”، ولهذه الاسباب تفاقمت جوانب القصور المؤسسي في المنظمة الاممية ليزيد من عجزها ويمنع أداء مهمتها الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، فقد منح الميثاق حق النقض الفيتو للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) كنوع من الامتياز بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي اعتبرت هذه الدول فوق القانون الدولي حيث لا يتم محاسبتها بسبب الفيتو، فهو بمثابة وصفة للجمود والشلل بسبب استخدام الدول الكبرى هذا الحق في تحقيق مصالحها ومآربها داخل مجلس الأمن.

واكبر دليل على ذلك استمرار دور واشنطن باستعمال حق النقض الفيتو لدعم اسرائيل. وبهذا السلوك الامريكي وحلفائها انحسر دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية واقتصر على بعض المنظمات الخاصة، كاليونيسكو، ومفوضية شؤون اللاجئين ، ومنظمة العمل الدولية وحتى بالنسبة لهذه المنظمات اصبحت تهيمن عليها اميركا لتمرير مخططاتها علما ان اكثر هذه المنظمات كان تمارس عملها بصعوبة في سوريا بسبب عرقلتها من قبل المنظمات الارهابية ، بعد ان اعتبرت الدول الدائمة العضوية أن الأمم المتحدة أداة لتنفيذ سياساتها، وخدمة مصالحها الاستراتيجية. سعى الأمناء العامون ـــ أغلبهم إن لم نقل جميعهم ــــ على التوالي، كل وفق قدراته وخبراته، للتوفيق بين مهماتهم واختصاصاتهم الواردة في الميثاق من ناحية وبين رغبات الدول العظمى من ناحية أخرى، وكانت واشنطن صاحبة الصدارة والامر الناهي في المنظمة الاممية معتبرة الامم المتحدة أداة لتنفيذ سياساتها، وخدمة مصالحها الاستراتيجية، وذلك ما يضفي مزيداً من التشاؤم على إمكانية إصلاح المنظمة وتحبط الأفكار المطروحة لتعديل هياكلها وإضفاء توازن عليها، فضلا عن كونها تدعم الآراء التي باتت تقول بأهمية إيجاد كيان مؤسسي جديد يتوافق مع طبيعة النظام الدولي بكل متغيراته ومستجداته.

كما توضح الأزمات الراهنة أن دور الأمم المتحدة لم يكن بالفاعلية التي توقعها المجتمع الدولي كرد فعل على هذه الأزمات ، وبالذات في منطقة الشرق الاوسط وما تعانيه دول الربيع العربي، وسوريا على وجه الخصوص اكبر دليل على ذلك ، وهو ما يخيب آمال شعوب العالم الثالث في إمكانية اللجوء لهذه المنظمة في حال وقوع نزاع يهدد السلم والأمن لحياة شعوبها. غالبية تحركات المنظمة في الأزمات العربية أثبتت بطئاً إما متعمداً أو غير متعمد، لكنه في كل الأحوال كان تحركاً في غير الوقت المناسب إذ استفحلت الأزمات التي لم تجدِ كل الأدوات الاستباقية وغير الاستباقية التي عرضتها المنظمة بقيادة دولها، وهو ما يطرح تساؤلاً عن مدى أهمية هذا الكيان ودوره في علاج الأزمات التي يمر بها المجتمع العربي سواء في سورية والعراق وليبيا واليمن.

مشاركة هموم دول العالم الثالث أصبحت حاجة ملحة وواجباً أكثر من كونها من أمور العلاقات الدولية، فالإرهاب الذي بات يهدد الشرق الاوسط بشكل عام ومعاناة السوريين والعراقيين بشكل خاص، دليل على عجز الامم المتحدة وضعفها وتراجع دورها، وأخيراً فإن الظروف التي تمر بها الدول العربية من صراعات داخلية على النظم القائمة وانتشار ظاهرة الدول الفاشلة وازدياد معدلات العنف وانتقال الصراعات من دولة لأخرى، سيلقي بتبعاته بلا شك على نظرة هذه المجتمعات إلى الدول الغربية التي لم تتحرك لإنقاذها في أوقاتها الصعبة في حين أن مصالحها شكلت خطاً لا يمكن تجاوزه وإن تجاوزه يعني استخدام القوة العسكرية أو التلويح بها.