رومانيا تحيي آمالها الأوربية بإكتساح ليتوانيا في دوري الأمم الأوربية

البرتغال تصمد أمام الطوفان الإيطالي وإسكتلندا تمطر شباك ألبانيا

{ مدن – وكالات

تعادل المنتخب الإيطالي مع ضيفه البرتغالي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اول امس السبت، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وارتفع رصيد البرتغال إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة في المستوى الأول، ليعبر إلى نصف نهائي البطولة، مقابل 5 نقاط للمنتخب الإيطالي في المركز الثاني.

بدأ اللقاء بهجوم إيطالي، ولاحت فرصة خطيرة لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، بعد تبادل رائع للكرة التي وصلت إلى إنسيني، الذي مر بمجهود فردي رائع وسدد تصويبة صاروخية، أبعدها ببراعة الحارس روي باتريسيو.

وأرسل أليساندرو فلورينزي، تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس البرتغالي في الدقيقة السابعة، وحصل روبين نيفيز على البطاقة الصفراء في الدقيقة 32 بعد تدخل عنيف على نيكولو باريلا.

وفي الدقيقة 35 أهدر إيموبيلي، أخطر فرص اللقاء، بعد تمريرة من ماركو فيراتي في العمق الدفاعي للبرتغال، انفرد على إثرها إيموبيلي لكنه أهدر فرصة الهدف الأول.

ومرت رأسية ليوناردو بونوتشي بمحاذاة القائم الأيمن للبرتغال، في الدقيقة 37 بعد رأسية مميزة من المدافع الإيطالي.

وأرسل فيراتي، في الدقيقة 49 تمريرة مميزة لزميله كريستيانو بيراجي في الناحية اليسرى، ليمررها بدوره إلى كييزا الذي سدد الكرة قبل أن ترتطم بمدافعي البرتغال.

وحاول المنتخب البرتغالي الوصول لمرمى دوناروما، ومر ماريو روي، لاعب البرتغال في الجهة اليسرى، وسدد من على حدود المنطقة، في الدقيقة 70.

وكاد جواو ماريو، أن يهز شباك إيطاليا، في الدقيقة 73 بعدما حصل على تمريرة عرضية من جواو كانسيلو أمام المرمى، قبل أن يسددها فوق العارضة.

وتألق دوناروما أمام تصويبة قوية من وليام كارفاليو من خارج المنطقة، سددها على يمين الحارس، لينجح جيانلويجي في إبعادها ببراعة إلى ركلة ركنية.

وكادت تصويبة إنسيني، في الدقيقة 84 أن تسكن الشباك، إلا أنها مرت بجوار القائم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

اسكتلندا تمطر شباك ألبانيا

جدد المنتخب الاسكتلندي آماله، في الصعود إلى المستوى الثاني، ببطولة دوري أمم أوروبا، عقب تغلبه على مضيفه الألباني (4/0) اول امس السبت، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى، بالمستوى الثالث للمسابقة.

وسجل أهداف المنتخب الاسكتلندي، ريلت فراسير، في الدقيقة 14 وستيفان فليتشر من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وجيمس فورست (هدفين)، في الدقيقتين 55 و67.

وشهدت المباراة طرد ميرجيم مافاري، لاعب المنتخب الألباني، في الدقيقة 22.

ورفع المنتخب الاسكتلندي رصيده إلى ست نقاط، في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة خلف “الكيان الصهيوني”.

وتوقف رصيد منتخب ألبانيا عند ثلاث نقاط، في المركز الثالث، الأخير، ليهبط رسميا إلى المستوى الرابع. رومانيا تحيي آمالها الأوروبية باكتساح ليتوانياجدد المنتخب الروماني آماله، في التأهل إلى المستوى الثاني، بتغلبه على ضيفه منتخب ليتوانـــــــيا (3/0) اول امس السبت، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة، بالمستوى الـــــــثالث لدوري أمم أوروبا.

وسجل أهداف المنتخب الروماني، جورجي بوسكاس وكلاوديو كيسيرو ونيكولاي ستانسيو، في الدقائق السابعة و47 و65 ع لى الترتيب.

ورفع منتخب رومانيا رصيده إلى تسع نقاط، في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المنتخب الصربي، الذي فاز على مونتينيجرو (2/1) في وقت سابق

وظل منتخب ليتوانيا بلا نقاط في المركز الرابع، الأخير، علما بأنه كان قد هبط رسميا للمستوى الرابع، في الجولة الماضية.

خسارة تركيا

واصل المنتخب التركي التراجع وخسر من ضيفه المنتخب السويدي فتأكد هبوطه بالتالي لدوري القسم الثالث ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

خسر المنتخب التركي من ضيفه المنتخب السويدي بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية في إطار دوري المستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

أقيمت المباراة مساء اول امس السبت في مدينة قونيا وأحرز هدف الفوز للمنتخب السويدي أندرياس غرانكفيست في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وتجدد أمل المنتخب السويدي في حسم صدارة المجموعة والتأهل من ثم إلى دوري المستوى الأول في النســــخة القادمة، حيث أصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني بينما يتصدر المنتخب الروسي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط وسيلتقي الفريقـــــــان في السويد ضمن الجولة الأخيرة يوم غدا الثلاثاء.

وتأكد بذلك حصول المنتخب التركي على المركز الأخير وهبوطه بالتالي إلى دوري القسم الثالث بعد أن تجمد رصيده عند 3 نقاط فقط، وهي نتيجة محبطة للمــــــنتخب الذي كان قد فشل أيضاً في التأهل إلى نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا عام 2018.

وحقق المنتخب الصربي فوزاً مهماً على منتخب الجبل الأسود 2-1 اول امس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة في المستوى الثالث من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح آدم لياييتش التسجيل في الدقيقة 30 ثم أضاف ألكسندر ميتروفيتش (32) الهـــــــدف الثاني فيما دوّن ستيفان ميوغوسا هدف الـــــــضيوف الوحيـــــد في الدقــــــــيقة 70.

ويحتل منتخب صربيا المركز الأول برصيد 11 نقطة فيما يأتي منتخب الجبل الأسود في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، فاز منتخب رومانيا على ليتوانيا 3- صفر ليحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط فيما غادر منتخب ليتوانيا المستوى الثالث نحو المستوى الرابع.

وفي المجموعة الأولى من المستوى الثالث، دك منتخب اسكتلندا مضيفه منتخب ألبانيا 4- صفر.

وفي المجموعة الثالثة من المستوى الرابع، حقق كوسوفو فوزاً خارج الديار أمام مالــــطة 5- صفر وانـــتصر أذربيجان علــــى جزر فاروه 2- صفر.

ويحتل منتخب كوسوفو الصدارة برصيد 11 نقطة فيما يأتي أذربيجان في مركز الوصافة برصيد 9 نقاط و جزر فاروه الثالثة برصيد 4 نقاط ومالطة في المركز الأخير بنقطتين.