منتخبنا يواجه بوليفيا غداً في دبي إستعداداً لأمم آسيا

إكتمال عدد الفرق المؤهلة بدور الثمانية لبطولة الكأس

الناصرية باسم الركابي

يخوض منتخبنا الوطني يوم غد الثلاثاء العشرين من الشهر الحالي لقاءا وديا مع منتخب بوليفيا يجري بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية بعدما يكون قد انهى معسكره التدريبي الذي استمر ثمانية ايام بنفس المدينة بمشارك 23 لاعبا من المحليين والمحترفين واهمية ان يقدم المردود الفني وعكس الصورة الحقيقية من خلال اللاعبين في دعم مهمة المدرب وصولا لتحقيق التشكيل المطلوب ومن يستحق ان يمثل المنتخب وأهمية ان يقدم الاداء المنتظر وان تسير الامور بالاتجاه الصحيح في ظل ظروف المنتخب الذي يعيش فترة انحسار من يوم خروجه من تصفيات كاس العالم وان يحقق الفوائد من اللقاءات التجريبية واهمية ان يخرج بالنتيجة الايجابية امام منتخب بوليفيا بعدما كان المدرب قداطلع على واقع منتخب بوليفيا في مباراته مع الامارات التي انتهت بتعادلهما السلبي الجمعة.

مباراة الغد

ستكون واحدة من المواجهات المهمة وتحديا لقدرات المنتخب المطالب في الظهور الافضل مع اقتراب افتتاح البطولة الأسيوية واهمية تدارك المشاكل الفنية التي لازال يواجهها اللاعبين والفريق على حدالسواء واخذ واقع المنتخبات الاخرى بنظر الاهتمام خصوصا شرقي اسيا التي تطورت كثيرا وتقدمت خطوات للامام من حيث اللاعبين والبنى التحتية كما أثبتت ذلك في المشاركات الاخيرة وتظهر اطماعها كبيرة امام اكبر ملتقى اسيوي كروي تريد ان تضع حدا للمنتخبات التي تعاقبت على حصول الألقاب.

بطولة اسيا

وتاتي المباراة المذكورة ضمن استعدادات المنتخب لبطولة امم اسيا المقبلة التي ستنطلق في الخامس من الشهر الاول من العام المقبل بدولة الامارات وسيلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ايران وفيتنام واليمن واهمية الاستفادة من فترة الوقت المتبقي لحين حلول موعد الافتتاح وسط تطلعات الشارع الرياضي في ان يقدم المستويات العالية ويعكس دوره كاحد الفرق الاسيوية في المنافسة بقوة على تحقيق طموحاته والكرة العراقية واهمية اعدادالمنتخب بالصورة المطلوبة لاهمية الظهور المطلوب في المحفل الاسيوي وتحقيق النجاح في الخطوة الاولى بعبور مجموعته التي لاتظهر سهله بوجود المنتخب الايراني احد المنتخبات المرشحة للقب البطولة بعد الظهور الواضح ببطولة كاس العالم بروسيا في الوقت الذي لايمكن التقليل من شان منتخب فيتنام الطرف المتطور كثيرا في السنوات الاخيرة مع فرق شرقي اسيا التي خطت خطوات مهمة في اعداد منتخباتها والظهور المهم في المشاركات الأسيوية عندما عكست ثقتها وحققت نتائج مهمة وظهرت بعضها افضل من نظرائها في غربي اسيا ما يجعلها ان تكون مؤثرة كما يجب خصوصا في البطولة القادمة التي ستشهد لاول مرة مشاركة 24 فريقا جميعها تواصل استعداداتها سعيا لتحقيق منافسات مهمة في اهم البطولات الأسيوية خصوصا للمنتخبات التي لم تصل الى نهائيات كاس العالم ومنها منتخبنا الذي عليه ان يستفيد كلما امكن من فترة الإعداد التي ستشهد اقامة مباريات تجريبية اخرى خلال الشهر القادم.

مهمة كاناتيش

ومؤكد ان المدرب كاناتيتش قد وقف على واقع اللاعبين والاخطاء التي رافقت مباراة الكويت الاولى له مع المنتخب التي انتهت بتعادلهما بهدفين قبل المشاركة ببطولة السعودية الرباعية عندما خسر من منتخب الأرجنتين برباعية نظيفة عندما لجا فيها للعب الدفاعي لتدارك القوة الهجومية للطرف الاخر وعندها واجه المدرب انتقادات شديدة مع اللاعبين بسبب اللجوء للاسلوب الدفاعي والاخطاء التي رافقت سير المباراة المذكورة في خسارة متوقعة لكن المنتخب لم يظهر سواء في الاداء او النتيجة لكن مهم ان يكون المدرب قد رصد الاخطاء التي ظهرت مع لقاء المنتخب السعودي وانتهت بالتعادل بهدف وكانتا المباراتين الفرصة للوقوف على مسار الامور وتحديد ملامح التشكيل التي ستمثل المنتخب في مباريات مجموعته التي لم يستقر عليها للان في ظل التغيرات التي يشهدها الفريق من فترة لكن علي المدرب ان يتعامل مع المواجهات التجريبية المقبلة بالشكل المطلوب لطمانت الشارع الرياضي الذي يعيش قلقا حقيقيا امام حالة الاعداد الغير مستقرة التي تتطلب رفع اللياقة البدنية والحالة المعنوية والتركيز على حالة الانسجام التي افتقد اليها الفريق بعدتسريح اللاعبين الكبار مرة واحدة في اخطاء غير مسوغة وحجج واهية في ان بعض اللاعبين باتوا غير مؤهلين لتمثيل المنتخب بسبب كبر سنهم في وقت هنالك العديد من اللاعبين ممن تزيد اعمارهم على الثلاثين سنة يلعبون في الكثير من المنتخبات الأوربية قبل ان يفتقد منتخبنا لهؤلاء اللاعبين بسرعة بعد الخروج من تصفيات كاس العالم ومنهم من فضل ترك المنتخب من تلقاء نفسه جراء انتقادات المراقبين وضغط الجمهور واتهامهم في وراء الخروج من كاس العالم ويخشى ان تنعكس هذه الامور على المشاركة المقبلة بعد التراجع الواضح للمنتخب والذي لم يستقر على التشكيل المطلوب.

وعلى جهاز المنتخب الاستفادة من لقاء الغد بعد التعرف على مواقع القوة والضعف عند المنتخب البوليفي الذي كان قدتعادل الجمعة مع منتخب الامارات بدون اهداف ومع ان المنتخب الاخر حضر الى الامارت بتخلف عدد من عناصره لكنه يظهر احد منتخبات امريكا الجنوبية المعروفة ويمثل اللقاء به الفرصة المناسبة للوقوف على مستوى منتخبنا من حيث طريقة اللعب والتشكيل واهمية تطبيق الواجبات التي سيحددها المدرب والاهم من مباراة الغد الوصول الى تسمية التشكيلة ولو الاقتراب من شكلها النهائي امام الفترة المتبقية ولان مواجهة بوليفيا تعد بالشيء المهم لما يتمتع به من خبرة وقوة ولانه منحدر من امريكا الجنوبية ومهم ان تتحقق الفائدة من اللقاء المذكور من خلال التعامل الجدي مع الامور سواء من قبل المدرب واللاعبين والاتحاد واتخاذ كل التدابير من جميع الإطراف لتامين اجواء المشاركة ونحن نعلم ان الأهمية من هذه المباريات التجريبية هو الوصول الى التشكيل عبر الاستفادة من اللقاء المذكور وارسال القائمة الاولية اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب في البطولة في الخامس من الشهر القادم مع ان المنتخب سيلعب الشهر القادم مباراتين امام عمان وفلسطين من اجل الوصول الى حالة الاطمئنان عبر ما يقوم به الاتحاد من حرص على الاستمرار باقامة المباريات التجريبية عندما يلتقي المنتخب الصيني في الرابع والعشرين والفلسطيني في الثامن والعشرين من الشهر القادم وقديخوض مباراة ثالثة مع منتخب عمان لتعزيز فترة الاعداد عبر جهود الكل التي يتوجب ان تسخر بالاتجاه الصحيح امام مهمة كبيرة وعندها سيتم ارسال القائمة النهائية في التاسع والعشرين من الشهر القادم للجنة المنظمة ومهم ان تدقق وان ترسل اسماء من هو قادر على تمثيل المنتخب ودعم خطوطه لعكس مستوى المنتخب كما يجب ولو المدرب يحاول القيام بهذا العمل رغم انه لم يعطي الامل في تحمل المسؤولية من حيث الانجاز وانه سيكون مسئولا عن وصول المنتخب لكاس العالم بقطر.

المباريات التجريبية

لعب المنتخب العديد المباريات التجريبية مع منتخبات مختلفة المستويات ويعد هذا بالامر المهم ان يتوفر هذا العدد من المباريات التجريبية والمشاركة ببطولة السعودية والحدث الابرز عندما التقى المنتخب الارجنتيني اتجاه اكمال فترة الاعداد.

الحديث الذي يدور في الشارع الرياضي لايقف عند تصريح المدرب وهو يختلف تماما لان الكل يريد الظهور المطلوب والمنافسة للمنتخب على احد المواقع المهمة بعدما نجح المدرب المحلي راضي شنيشل في قيادة المنتخب ببطولة استراليا الأخيرة بالحصول على الموقع الرابع ويفترض ان ينافس هذه المرة على اللقب في حسابات المشاركات رغم ان التجمع القادم سيكون مختلفا بكل تفاصيله ولان الظهور الأفضل في الامارات يشكل الدعم الكبير للمنتخب على مستوى التصفيات الاولية لبطولة كاس العالم في فطر 2022 وان تختلف الامور عما جرى في تصفيات كاس العالم في روسيا التي مرت في مسارات غريبة عجيبة من خلال سلسلة اخطاء وسياسة تغير المدربين عندما توالى على المهمة خمسة مدربين جميعهم فشلوا بالأخير قبل ان يغض الاتحاد النظر عن تلك الأخطاء فقط اكتفى بتغير من مدرب لاخر حتى الوصول الى التصفيات الحاسمة بصعوبة بالغة لابل بالوقت القاتل عندما سجل علي عدنان هدف التاهل في الوقت المدد البديل امام تايلاند وعلى الاتحاد ان يستخلص دروس المشاركات السابقة امام المشاركات السابقة.

منتخب بوليفيا

وكان المدير الفني لمنتخب بوليفيا الفنزويلي سيزار فارياس قد استدعى 25 لاعبا لوديتي الفريق أمام العراق و قبلها مع الامارات التي لعبها الجمعة الماضية وانتهت بالتعادل السلبي وذلك عقب حل الأزمة التي كانت تهدد باستقالة جماعية للاعبي المنتخب الوطني.

وضمت غالبية القائمة لاعبين من الفرق المحلية مع إثنين فقط يحترفان في دوريات أجنبية.

وخرجت هذه القائمة للنور في خضم تحذيرات رابطة لاعبي كرة القدم البوليفيين من استقالة جماعية للاعبين من المنتخب.

وكان للاعبين مطالب يبرز من بينها إلزام الأندية التي يلعبون بين صفوفها بدفع الرواتب المستحقة التي لم يتم سدادها.

وأوضح ممثل الرابطة ديفيد بانياجوا أن وجود اللاعبين في المنتخب يعود الفضل فيه إلى التوصل لاتفاق تعاون فيه رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم، سيزار ساليناس.

وشكل هذه القائمة فارياس كمدرب مدعو للمنتخب على الرغم من المطالبات بإقالته من جانب قطاع من المشجعين وبعض وسائل الإعلام المحلية بسبب اعتدائه قبل أيام على مشجع في مطار بالبلاد، وبدأ الاتحاد تحقيقا داخليا حول هذه الواقعة.

سامي ناجي

ويقول الحكم الدولي السابق ورئيس فرع اتحادالكرة في البصرة سامي ناجي مهم ان يلعب المنتخب مباراة الغد مع احد منتخبات امريكا الجنوبية والاهم ان يستفيد منها كلما امكن عبر مواصلة فترة الاعداد وتسمية التشكيل الذي يتولى مهمة الدفاع عن سمعة المنتخب الوطني في المحفل الأسيوي كاحد الفرق التي حظيت الحصول بلقب البطولة عام 2007 قبل ان يقوم الاتحاد بتامين اجواء الإعداد بشكل افضل من اجل تحقيق المشاركة التي تليق به وهو المطالب بالظهور بالحالة المطلوبة بدا من مباريات مجموعته التي لاتبدو سهله كما لاتظهر صعبة في ظل اكتمال فترة الاعداد كما يجب في اختيار افضل اللاعبين القادرين على تقديم المنتخب بالحالة الفنية من خلال تدارك الاخطاء من خلال اقامة المباريات التجريبية ورفع لياقة اللاعبين البدنية بعدما أخذت الصورة تتضح امام جهاز المنتخب الفني والنظرة التفاؤلية الذي عليه ان يصل بالأمور الى ما ينسجم وسمعة المنتخب وحجمه على المستوى الاسيوي وينتظر ان يكون عند مستوى ورغبة الجميع واهتمامه بالبطولة المذكورة وان يظهر الرغبة الكبيرة في تحقيق النتائج المهمة و حصد نقاط مباريات مجموعته لانها تشكل الطريق الصحيح للمرور بالمنافسات لاطول فترة امام طموحات الحصول على المرتبة المتقدمة بعدما اخذ المدرب يدير الامور الفنية بشكل مختلف هذه المرة بعد التعرف اكثر على قدرات وإمكانات اللاعبين واهمية ان يحقق الفوائد من المباريات التجريبية لانه سيكون امام مهمة غاية بالصعوبة.

بطولة الكاس

ويكون قد اكتمل عقد الفرق الـ 16 لبطولة الكاس بعدما تاهلت الفرق الاربعة الاخيرة من مباريات امس الاول السبت حيث نفط الجنوب اثر تجديد فوزه على سامراء في لقاء الذهاب بهدف اللاعب باسم علي ليعزز الأمور بعد نتيجة الأرض والتغلب بخمسة اهداف وينهي المهمة بشباك نظيفة وينتظر مباراته القادمة مع احداقرانه من فرق الدوري الممتاز فيما يكون سامراء قد خاض مباراتي الكاس كبروفة لدوري الدرجة الاولى القادمة.

كما التحق القوة الجوية بركب المتاهلين بعد تعزيز نتيجة اللقاء بالفوز على فريق بلد بهدفين دون ردسجلهما عدنان محمد ومحمدقاسم وينتقل الى المنافسات الحقيقية في دور الثمانية ويامل جمهوره ان يمر منها دون منغصات لتاثير ذلك على مشاركة الدوري الممتاز في الوقت الذي يستحق بلد التحية امام ظروفه التي تجاوزها ودون اسمه في سجل البطولة.

وقادرحيم اولابي الحدود الى الدورذاته بعدما تمكن من تسجيل هدف الفوز والحسم د79 الذي كان كافيا للتاهل على حساب التاجي ويستمر بنسج النتائج المطلوبة على مستوى الدوري والكاس.

وتمكن النفط من الثار لخسارته بهدف من الجنسية في لقاء الذهاب بعدما نجح بالتغلب عليه هذه المرة بثلاثية نظيفة ويكمل عقد الفرق المتأهلة بانتهاء الدوري 32 من دون اية مفاجأة او انتقال أي من فرق الدرجتين الاولى والثانية الى دور الثمانية المنتظر ان تعلن لجنة المسابقات مواعيد مبارياته .