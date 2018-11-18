لماذا الربط بين الملفات الخدمية والملفات السياسية؟ – خالد محسن الروضان

من الامور البديهية ان تواجه الحكومات الفاشلة بغضب شعبي، ربما يتحول عندما يبلغ الحماسة مستوى الانفجار الى عصيان مسلح، ثم ثورة جماهيرية واسعة، وهذه حقيقة تاريخية عرفتها شعوب العالم في القارات كافة ضد من يعمل على اخماد شعلة الروح الوطنية ومصادرة حقوق الانسان من اجل الحفاظ على الاعتبارات الاجتماعية والمركز الوظيفية بشتى الوسائل القمعية والاساليب الذرائعية.

كما حدث ذلك وسوف يحدث من احداث شعبيه في اغلب محافظات العراق احتجاجاً على تردي الكهرباء والملفات الخدميه الاخرى التي طال الزمن على عدم معالجتها خصوصاً بعد ان ارتفعت نسبة البطاله والفقر وتردي الاوضاع الاقتصادية التي زادت من معانات الجماهير المسحوقة والفئات المحرومة من ثروات البلاد (النفط) التي تحولت الى نقمه للفقراء ونهب للفاسدين من السياسيين الذين جاء بهم المحتل.

ومع هذا كله لايعترف هؤلاء المسؤولون في (الحكومات المحلية) و(الحكومه المركزيه) بفشلهم في ادارة ملف الخدمات العامة والخاصه فضلت هذه الحكومات اسيرة الحقيقة متهمة جهات سياسيه وحزبية وشخصية وراء هذه الاحداث العفويه، التي جرت في محافظة البصرة وبقية المحافظات وان دل هذا على شيء فانما يدل على خوف الجهات المسؤولة من الاستياء الشعبي الذي يكاد ان يتحول الى ثورة عارمة كما اسماها احد المواطنين المتظاهرين بأنها بداية (ثورة الجياع) او بداية الثوره ضد الوضع السياسي كما اسماها احد الناطقين لاحد الحركات السياسيه في العراق، وكما يراها الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ غالب الشابندر، على طريق تحرير الانسان من الظلم والتعسف اللذان يواجهما في حياته اليوميه ولاسيما في الجانب الخدمي.

لكن للاسف الشديد لم نجد هناك من يعالج هذه الفوضى الخدمية، فبدل من مواجهة مطالب جماهير الغاضبة بروح ديمقراطية شفافة يجابهون باطلاق النار عليهم والتهديد والقتل ومنع الغضب الشعبي من الاساليب الديمقرطيه التي هي حق قانوني ومشروع يعبر من خلاله الشعب عن ارادته وطموحاته

فلمــــاذا هـــــذا الربـــــط بين الملـــــفات الخدمــية والملـــفات السياسية ؟

ولماذا لاتواجه الدولة (السلطة) الشعب صراحة لتقول (اننا طلاب) مناصب لادعاة (مناقب)

على الدولة متمثلة بالسلطة ان لاتخاف من الشعب لان الخوف في هذه الايام لايفسر الهروب من غضب الجماهير وانما يفسر الخوف على المكاسب التي حصلوا عليها، وانا ارى ان مواجهة الشعب بالغضب والقسوة والنار هي فشل في ادارة الدوله والتمسك بها بالقوة وتدمير حقوق الناس.

ونتمنى ان تكون الحكومه الجديده مختلفه عن سابقاتها وان تدرك الحقيقة وتتابع بجد الملف الخدمي (الكهرباء والماء والتربية والتعليم والصحة وتحقيق فرص عمل لتقليص البطاله) والتي هي مقدمات للطريق الصحيح لحل الملفات الاخرى وفك اسر السلطة من الظلال والوعود البراقة، وتبيان حقيقة مايحدث على الساحه العراقية من فشل مستمر في معالجة التجاوزات والســـــــلبيات التي تـــــرافق الحياة الاجتـــــــماعية والاقتــــصادية والســــــياسية والخدمية كما نتمنى ان تكون حكومه ابوية بحق وحقيقة وتحرق الوعود بتقديم المنجزات على ارض الواقع ولاتكتفي بالوعود الواردة في برنامجها بلعن المرحلة السابقه ولاتـــــكون ( كلما دخلتها امه لعنت التي سبقتها).

ولكن للاسف الشديد اعتاد الانسان العراقي على التصريحات والوعود من السياسيين الدجالين الفاسدين (طلاب المناصب

وصدق من قال لاصحاب الوعود الكثيرة (اوعدك ياوعد واسقيك ياكمون)