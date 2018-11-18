الوزارة تواصل عرض فعالياتها على أرض معرض بغداد الدولي

نواب ديالى يحذّرون من تنامي شبكات المخدّرات وإهمال القطاع الزراعي

ديالى ــ سلام عبد الشمري

بغداد- قصي منذر

كشف النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري ، عن محاولة شبكات متخصصة في تهريب المخدرات، تجنيد شباب من المحافظة في عمليات نقلها وترويجها، فيما دعا الى إعلان نتائج التحقيق بشأن شبكات مماثلة تم تفكيكها في الاشهر الاخيرة. وقال الجبوري لـ (الزمان) امس إن (محافظة ديالى تمر بتحديات متعددة الى جانب تحدي الارهاب، وفي مقدمتها المخدرات التي تمثل مصدر قلق كبير بالنسبة لنا، بعد بروز خطرها بشكل لافت في السنوات الاخيرة، وزيادة معدلات الشبكات الاجرامية الناشطة في هذا المضمار) ، لافتا الى انها (اصبحت معبرا اساسيا لدخول المخدرات الى العراق، وهذا الامر لا يخفى على أحد). واضاف الجبوري، ان (هناك شبكات تحاول تجنيد شباب ديالى في نقل المخدرات وترويجها)، مؤكدا (سقوط الكثير منهم في قبضة العدالة، وأنهم رهن التحقيق لدى القوى الامنية) . ودعا النائب عن محافظة ديالى ، الى (دعم قسم مكافحة المخدرات في المحافظة بشكل قوي وزيادة قدراته بما يتلاءم مع حجم التحديات).

مواجة عصابات

مشددا على (اهمية مواجهة العصابات والشبكات الاجرامية التي تعمل على تدفق المخدرات الى العراق عبر الحدود، وكشف نتائج التحقيق بشأن هوية جميع الشبكات التي تم تفكيكها خلال الاشهر الماضية). فيما كشفت النائب عن ديالى، ناهدة الدايني ،(عن فقدان المناطق المحررة في المحافظة، لـ 7 آلاف من فلاحيها، فيما أكدت بانها “أسوأ كارثة” حدثت في القطاع الزراعي بتاريخ المحافظة. وقالت الدايني لـ (الزمان)، إن (اسبابا متعددة دفعت أكثر من 7 الاف فلاح في المناطق المحررة بديالى الى ترك الزراعة والتوجه الى مهن اخرى خلال السنوات الثلاثة الماضية لكسب الرزق) . واضافت الدايني ، أن (فقدان المناطق المحررة 7 الاف فلاح يمثل انتكاسة للقطاع الزراعي بشكل عام في ديالى، والذي يعاني من مصاعب جمة حولته الى قطاع خاسر رغم انه يوفر 70 % من فرص العمل خلال العقود الماضية) . وأشارت الدايني ، الى أن (أي برنامج تنموي لمعالجة البطالة لا يتضمن إنعاش الزراعة سيفشل بالتأكيد) ، مبينة أن ( قطاع الزراعة بديالى يمر حاليا بأسوأ كارثة في تاريخ المحافظة ويستدعي تحرك جدي من قبل المؤسسة الحكومية في دعم المناطق المحررة لإحياء قطاع الزراعة ) . من جانبه قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي قال لــ (الزمان) ، ان ( الاستتباب ألأمني في مدينة بعقوبة أصبح شاهد على شوارعها من خلال رفع السيطرات الامنية الداخلية وفتح الشوارع المغلقة ورفع الحواجز الكونكريتية) . واضاف العبادي ، أننا (وعدنا مواطنينا برفع السيطرات الامنية وفتح الطرق المغلقة من شوارع مدينة بعقوبة وهو دليل على تنامي الامن والاستقرار بشهادة الحكومة المحلية ووزارة الداخلية. وبين العبادي ، أننا (عززنا الامن الداخلي والطوق الخارجي للمحافظة من خلال سيطراتنا الخارجية وبفضل تعزيز العمل المشترك بين القيادات الامنية والتعاون الجاد من قبل المواطنين ، مشيراً الى وجود سيطرات اخرى سيتم الغاؤها في القريب العاجل في بعقوبة والمناطق الأخرى) . ومن جانب آخر اعلن المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية ، ان (قوة أمنية من قيادة شرطة ديالى مؤلفة من قسم شرطة قره تبة وفوج طوارئ ديالى النموذجي وسرية سوات ألاولى وقسم مكافحة المتفجرات والآليات والاتصالات والكلاب البوليسية وبالاشتراك مع لواء 74 من الفرقة الخامسة والحشد الشعبي نفذت عملية أمنية واسعة لتفتيش عدد من المناطق في أطراف ناحية قره تبة شمال شرق المحافظة) . واضاف العطية لــ (الزمان) ، ان (العملية الأمنية شملت تفتيش مناطق وقرى عمرمندان وأم الغزلان وصنديج وصولا الى معسكر عائشة) مشيرا الى ان (هذه العملية تهدف الى تامين هذه المناطق والبحث عن خلايا عصابات داعش ألأرهابية ومطاردتهم وقتلهم ومنعهم من أيجاد ملاذات أمنة لهم فيها) .وتواصل وزارة الزراعة عرض فعالياتها الزراعية من خلال جناحها الخاص المقام على ارض معرض بغداد الدولي للدورة 45 بحضور رسمي وشعبي متميز.

نشاطات راعية

وشهد الجناح عرض النشاطات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والتي عكست احدث انجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، بما ينسجم والخطط والبرامج الاستراتيجية التي وضعتها للنهوض بالقطاع الزراعي في العراق، والتواصل مع الشركات العالمية المتقدمة في المجال الزراعي. وقد اشاد رجال الاعمال والمستثمرين المحليين والعرب والاجانب بالمشاركة الفعالة للوزارة من خلال دوائرها وشركاتها الانتاجية والبحثية، فضلا عن العرض المتميز للمعدات والمكننة الزراعية وتقانات الري الحديثة التي تسهم بتنمية وتطوير العملية الزراعية ورفد الفلاحين والمزارعين بآخر واحدث التقنيات العالمية لزيادة الغلة الانتاجية للمحاصيل الاستراتيجية والخضر لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الامن الغذائي للمواطن. وشهد جناح الوزارة المشارك في فعاليات معرض بغداد الدولي للدورة الـ (45) توافدا جماهيريا للزائرين وعرضا لاخر واحدث المنتجات الزراعية ولليوم الرابع على التوالي. وعبر العديد من الزائرين والمختصين عن اعجابهم بحسن التنظيم وتنوع المعروضات التي تعكس تنوع المشاريع الزراعية بشقيها النباتية والحيوانية التي تبنتها الوزارة للارتقاء بالقطاع الزراعي في العراق. كما وتشهد أروقة الجناح عقد عدد من اللقاءات والمناقشات بين المختصين والمستثمرين الزراعين المشاركين حول اهمية اعتماد البحوث العلمية والطرق والبرامج الحديثة التي من شأنها تطوير الانشطة الزراعية وأدامتها.وباشر قسم التصديق التابع لدائرة فحص وتصديق البذور إجراءاته الموسمية في زراعة حقول المقارنة في محطة أبحاث أبو غريب إضافة إلى زراعة التراكيب الوراثية لمحصول الحنطة بهدف إدامة الأصناف المسجلة والمعتمدة .

حقول تجريبية

وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه تمت (الحقول التجريبية لتقييم وتسجيل عدد من أصناف الحنطة الناعمة بهدف اخذ البيانات الأصولية لتقييمها، فيما تستمر عمليات زراعة الموارد الوراثية النباتية الخاصة ببنك الجينات الوراثي لغرض الإكثار والصيانة). وفي الديوانية باشرت محطة أبحاث الديوانية المخصصة لمحصول الشعير والرز بعمليات التسوية والتعديل بهدف زراعة الأصناف من الشعير والتي تم إكثارها بالتنسيق مع برنامج تنمية الشعير الذي يمول من صندوق دعم البذور أيضا.واقام المركز الارشادي في مديرية زراعة واسط مشاهدة حقلية حول اهمية تعفير بذور الحنطة في الحد من امراض التفحم في مزرعة العزيزية الارشادية في المحافظة . وجرى خلال المشاهدة التطرق الى الاهمية الاقتصادية في عملية تعفير البذور واجراءات الامن الخاصة اثناء عملية التعفير اضافة الى الجرعة والكمية الموصى بها من مبيد الراكسل المستخدم في عملية البذور للحد من ظاهرة التفحم والحفاظ على المحصول من الاصابة بها.