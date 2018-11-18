المثنى تسجّل نحو 50 حالة انتحار خلال العام الجاري

الخفاجي لـ (الزمان): الظروف والتحديات الصعبة تدفع إلى اليأس

السماوة – الزمان

بغدد -صباح الخالدي

اكد مصدر من محافظة المثنى انه تم تسجيل 50 حالة انتحار في مناطق المحافظة وبطرق مختلفة ،منذ بداية العام الجاري،فيما اعلنت الناشطة في حقوق الانسان سلامة الخفاجي ان ارتفاع حالات الانتحار بين ىالشباب ومن الجنسين يرجع الى فقدان الامل من الحياة خاصة طلية الصفوف المنتهية في الاعدادية وحتى بين طلبة الجامعات . وقالت الخفاجي لـ(الزمان) أمس أن (شريحة الشباب في ظل الظروف والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الصعبة في مجالات الحياة المختلفة تدفع بالبعض من اليائسين الى حالة الانتحار )، واضافت ان (اسلوب العنف ومحالة الاهل النيل من كرامة الفرد خاصة من الفتيات والشباب ازاء امور ربما لاتستوجب كل ذلك هي الاخرى وراء ارتفاع حالات الانتحار التي منها تؤدي الى الوفاة والبعض منها يتم انقاذ حياة الشخص( واوضحت الخفاجي انه (مطلوب من المجتمع والاسرة مساعدة ابانئهم في المحن دون اسلوب التجريح والضرب احيانا والحالة نفسه امام الهيئات التدريسية التي تقع على عاتقها استخدام عبارات ومصطلحات الامل والمستقبل والنجاح امام طلبتهم وليس الصور السوداوية للحياة واليأس لان الياة جميلة لايمكن ان نشوه صورتها مهما كانت الامور صعبة لابد من حل وامل).فيما قال المصدر ان (المحافظة سجلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 50 حالة انتحار فاشلة بطرق مختلفة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد 8 حالات فقط ،وان محاولات الانتحار تلك إما أنها أحبطت في حينها أو تم إنقاذ ضحاياها بعد نقلهم إلى المستشفى)،مشيرا الى ان (المحاولات تراوحت بين الشنق أو إطلاق النار أو تناول مواد سامة أو قطع شرايين اليد ولكلا الجنسين ومن عموم مناطق المحافظة وبأعمار مختلفة)،وقالت تقارير اخبارية ان (إقليم كردستان يسجل أعلى نسب انتحار على مستوى العراق،وبالأخص بين النساء،على أن عدد النساء المنتحرات في الإقليم بلغ 400 امرأة في عام واحد تباينت طرق انتحارهن بين الشنق وتناول الحبوب المهدئة والأحراق في ظاهرة لم يشهد لها الإقليم مثيلًا من قبل).

معدلات انتحار

فيما نشرت مفوضية حقوق الأنسان تقريرا عن معدلات الانتحار في العراق تصدرت فيه محافظة ذي قار القائمة بـ 119 منتحرًا ومنتحرة مرتفعة بذلك عن معدلات سابقة بنسبة 60 بالمائة،وأضافت أن (439 حالة انتحار مسجلة بشكل رسمي في العراق خلال عام واحد فقط أغلب ضحاياها من الشباب توزعت بواقع 119 في محافظات ذي قار و76 في ديالى و68 في نينوى و44 في بغداد و33 في البصرة و16 بالمثنى و15 في ميسان و12 في واسط،فيما تراوحت طرق الانتحار بين الشنق والغرق واستخدام السلاح الناري والحرق)،وتابع ان (بعض الحالات التي تدون في ملفات الشرطة على أنها عمليات انتحار في المناطق الريفية ولاسيما تلك التي تذهب ضحيتها النساء الصغيرات في السن إنما هي في الحقيقة جرائم قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد،تأخذ صفة الانتحار لتعتيم الحقيقة على جرائم يطلق عليها اصطلاحًا – غسل العار- حيث تقتل المرأة وتعلق في حبل المشنقة أو تجبر على إحراق نفسها أو القفز من أعلى الجسور في نهري دجلة أو الفرات مع أنها لا تجيد السباحة لتبدو الجريمة وكأنها انتحار بملء إرادة صاحبتها فيما هي ليست كذلك بالمرة).