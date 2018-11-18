اطلالة

إلى رئيس الوزراء مع التحية – حسين الجاف

الحقيقة التي لا يمكن انكارها هي ان الكثيرين من العراقيين استبشروا باختيار الاستاذ عادل عبد المهدي رئيس لوزراء العراق لاسباب عديدة.. منها او اولها تفهمه الدقيق لواقع الشعب العراقي ومعاناته العميقة من الكثير من الظواهر غير الحضارية والغريبة اساسا على قيمة وتقاليده وحتى معتقداته. منها انتشار ظاهرة الفساد الظاهرة والباطنة في معظم مرافق الدولة ان لم يكن في محلها وانتشار السلاح وكثرة الجهات التي تحمله بصورة وباخرى وتحت مسميات عديدة.. بل ان العديد منها تقوم مقام الدولة وتأخذ مكان مركز الشرطة..

فتتدخل في حل بعذ النزاعات او في تعقيدها.. ولعل استلام غير الاكفاء لمهام بعض الوزارات والمواقع الادارية دون استحقاق ودون خبرة بسبب انتماء او قل (تجليب) انفسهم بهذا الحزب او ذاك للاستفادة الشخصية واستغلال الظروف في حين ان هذا العراق الكبير العظيم يزخر بالكفاءات من كل الاطياف والقوميات والاديان والمذاهب ممن يمتلكون خبرة وكفاءة في مجالات اختصاصاتهم ويمكن ان يقدموا لبلادهم غير انهم مبعدون او مركونون على الرف كونهم غير منتمين او على الادق غير (متملقين) للاحزاب المنتقدة كما ان استمرار قانون المساءلة والعدالة بصورته الانتقائية الحالية.. حرم البلد من الكثير من كفاءاته من ذوي الخبرة والتخصص كونهم انتموا لفترة من الفترات لحزب السلطة البائدة..

وارجو الا يساء فهمي فانا ادعو هنا الى ان تفعل السلطات الاتحادية مع المشمولين بهذا القانون البريمي ما فعلته حكومة اقليم كردستان مع كل الذين خالفوا تطلعات الشعب الكوردي او اساؤا لها في الفترات الــــــــغابرة من عمر البلد.

ووقفوا بجانب الحكومات التي لم تقـــــــر بالحقوق القومية والثقافية والدستورية المشروعة للشعب الكـــوردي.. لكن حكومة الاقليم فضلت التسامح على الانتقام ومالت الى نسيان الماضي على نكث الجراحات المؤلمة السابقة..

على اية حال اقول هنا الا تكفي 15 سنة على تطبيق القانون البريمري المذكور وجعل القانون هو الحل لمعاقبة اعداء تطلعات الشعب العراقي الى الحرية والديمقراطية والحياة الافضل والبناء والتنمية سابقا ولاحقا فالمذنب يأخذ جزاءه والبريء يمارس حياته ويأخذ حقه كأي مواطن حر…

كما حصل في كوردستان العراق ولعل حل المشاكل مع اقليم كوردستان العراق تأتي في مقدمة وجانب الحكومة الحالية التي يرأسها الاستاذ عادل عبد المهدي.. التي يأتي في اول اولياتــــــها تطبيق المادة 140 وحل مشاكل المناطق المتنازع عليها على وفق القانون والدستــــــــور واعتبار البـــيشمركة الابطال جزء من المنظـــــــومة الدفاعية العراقية وتهيأة الرواتب وتزويدهم باللوجستيات المطلوبة لادامة انشطتهم الدفاعية والامنية دفاعا عن البلد والانسان..

ولعل وقوف هذه القوة الوطنية المسلحة بوجه داعش وتلقيتها الدروس التي صفق لانتصاراتها كل العالم المتحرر وتقديمها لاكثر من الفي شهيد ونحو ستة الاف جريح علاوة على الاضرار المادية التي لحقت بمؤسساتها هذه المسائل تدعونا جميعا وفي المقدمة دولة رئيس الوزراء الى النظر اليها بعين المساواة مثلما تنظر الى باقي قواتنا المسلحة الظافرة التي وقفت بوجه داعش ولقنته اقسى الدروس.. وعلاوة على كل الذي ذكرناه انفا..

فان تقديم قانون النفط والغاز الى البرلمان مرة اخرى.. المركون في ادارة البرلمان منذ اكثر من 11 سنة.. بات انجازه من المهمات الملحة لهذه لحكومة. اما الجانب الثقافي الذي عانى من الاهمال والتهميش المتعمدين خلال الت 15 سنة المنصرمة فيجب ان ينظر اليه الاستاذ عبد المهدي بكل اهتمام وحرص واخلاص لاسيما وهو مثقف مشمول ومنحدر من عائلة وطنية مثقفة معروفة ويضمن هذا الاهتمام المنشود يجب ان يعين وزيرا مثقفا لقيادة وزارة الثقافة وزيرا منبثقا من الشمولية الثقافية المبدعة نفسها لا طارئا عليها ولا مفروضا على ادارتها باعتبار ان الثقافة – كما الحب – هي ملح الحياة وديمومة رقيها واستمراريتها وشموخها.

على اية حال فهمومنا كثيرة ومعـــــــاناتنا اكثر لكن بالحــــــــكمة والاستعانة باهل الكفاءة ونـــــــبذ العناصر التي اساءت الى المال العام وتقديمها للعدالة وتحجيم محاولات جعل بغـــــــداد الحبيبة قندهارا ثانية كل هذه المسائل نطرقها امام السيد رئيـــــــس الوزراء آملـــــين ان يمــــــده الله بالصبر والعافية والروية كي يحلها على وفـــــــق الدستور.. وعلى وفق ما يصبوا الا هل بلغت.. اللهم فاشهد.