تجهيز معامل وشركات الأصباغ بـ 31 مليون لتر من النفط الأبيض

بغداد – الزمان

جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية معامل وشركات الاصباغ ومعامل انتاج الصفوة البيضاء الموزعة في عموم محافظات العراق بـ 31 مليون لتر من منتوج النفط الابيض، وذلك من خلال المنافذ التوزيعية التابعة للشركة. وقال مديرعام الشركة، كاظم مسير ياسين في بيان تلقت (الزمان) عبر فايبر امس أن (الشركة ومن خلال هيئة التجهيز التابعة لها عملت على إصدار أوامر تجهيزية لمعامل وشركات الاصباغ ومعامل انتاج الصفوة البيضاء وفق الحصص المقررة لها وبالسعر الرسمي البالغ 300 دينار للتر، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة في وزارة الصناعة وبعد إجراء الكشف الموقعي على المعامل من قبل لجان الكشف الدوري والعشوائي في فروع الشركة التوزيعية لأغراض التأكد من استخدام المنتوج للأغراض المخصصة لأجله وعند إستيفاء شـــروط التجهيز تطلق حصصهم المقررة وفق الآليات والضوابط المعتمدة).

وأضاف أن (الشركة تواصل دعمها لصناعات القطاع الخاص لأجل النهوض بالواقع الإنتاجي وتحسين مستوى أداءها من خلال توفير ما يلزم لتغطية إحتياجهم الكامل من الوقود وذلك إمتثالاً لتوجيهات وزير النفط ثامر الغضبان ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع).

معامل انتاج

من جانبه أوضح مدير هيئة التجهيز في الشركة إحسان موسى غانم (أن معامل انتاج الصفوة البيضاء جُهِّزت خلال أشهر الصيف بحصتها من منتوج النفط الأبيض وبنسبة 100 بالمئة بدلاً من النسبة السابقة البالغة 20 بالمئة من طاقتها الإنتاجية وأن معامل وشركات الاصباغ منحت حصة اضافية بسعر 400 دينار / لتر وبنسبة 50 بالمئة من تقدير الحاجة الصادر لها من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية).