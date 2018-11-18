النزاهة تضبط مدير زراعة ألحق أضراراً بأموال الدولة

إعتقال عصابة متّهمة بالتفجيرات في الموصل

بغداد – صباح الخالدي

نينوى – سامر الياس سعيد

اعتقلت خلية الصقور عدد من الارهابيين ينتمون إلى العصابة المتورطة بالتفجير الذي وقع في مدينة الموصل قبل 10 أيام وأسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. وقالت الخلية في بيان امس إن (بقايا عصابات تنظيم داعش تحاول أن تصب جام حقدها على المدنيين الأبرياء في مدينة الموصل الحرة حيث أقدمت فلول تنظيم داعش ولسبب دعائي لرفع معنوياتها المهزومة على تنفيذ عملية استهدفت المدنيين في الثامن من الشهر الجاري فجروا عجلة مفخخة في منطقة الموصل الجديدة راح ضحيتها عدد من المواطنين بين جريح وشهيد), وأضاف أن (الخلية تمكنت وضمن سلسلة عمليات استخبارية استباقية ضد فلول التنظيم في الموصل من شل عمل تلك العصابات التي كانت تخطط لعمليات إرهابية في وقت سابق لتستهدف مراكز انتخابية وأسواقاً ومختاري بعض المناطق في مدينة الموصل، وفككنا 3 مفارز ارهابية حيث تم قتل البعض واعتقال 9 من قياداتهم و37 عنصرا من داعش), وتابع، أنه (بعد جريمة التفجير الأخيرة في الموصل، قامت خلية الصقور بمتابعة خيوط هذه الجريمة، حيث تمكن أبطال الخلية من رصد العصابة المسؤولة عن التفجير، ومن ثم تنفيذ عملية نوعية تم من خلالها إلقاء القبض على 6 إرهابيين من تلك العصابة من الذين تورطوا بتفجير المطعم، وسيتم الاعلان عن تفاصيل هذه العصابة الارهابية المسؤولة عن التفجير في وقت لاحق). وأفاد مصدر في الشرطة، عن مقتل مدني بهجوم مسلح في العاصمة بغداد. وقال المصدر في تصريح ان (مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة المشتل ما أسفر عن مقتله في الحال). وقتل طيران الجيش 10 من عناصرداعش في الجانب الأيسر لقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان ان (طيران الجيش وخلال إسناده لقطعات قيادة عمليات ديالى التي تلاحق العصابات الارهابية والبحث عن اوكارها، دمر وكراً و4 دراجات نارية شمال بحيرة حمرين). وأطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش عملية أمنية لملاحقة فلول عصابات داعش ، في الجانب الأيسر لقضاء الشرقاط ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وقال بيان لاعلام الحشد امس ان (ألوية الحشد الـ 31 والسادس، وقطعات الجيش وبإسناد طيران الجيش نفذت عملية تطهير واسعة في جزر كنعوص وجزيرة الحلو ومنطقة سديرة وضفاف نهر دجلة في أيسر الشرقاط) واضاف ان (القوات المشتركة قتلت عدداً من عناصر داعش ودمرت مضافاتهم وان العملية تهدف لتعقب فلول داعش، في إطار استراتيجية لإنهاء أي وجود لخلايا نائمة تابعة لداعش وتأمين المناطق المذكورة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين). والقت قوات الشرطة، القبض على 28 متهماً و454 مخالفاً في محافظة واسط.

مواد قانونية

وقال بيان لقيادة شرطة المحافظة انه (تم إلقاء القبض على 28 متهماً و454 مخالفاً وفق مواد قانونية مختلفة في مدن المحافظة). وأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تمكُّنها، من ضبط مدير شعبة زراعة الإسحاقي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين لإضراره بأموال ومصالح الج?ة التي يعمل في?ا.

وقال بيان للنزاهة امس ان (الدائرةُ، أشارت عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت من قبل فريق التحرِّي والضبط القضائيِّ ولجنة مُكافحة الرشوة في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ، اللذين انتقلا إلى شعبة الزراعة في الإسحاقي، تمكَّنا بعد التحرِّي وجمع المعلومات، من ضبط مدير الزراعة لقيامه بتجهيز كميَّاتٍ من السماد الكيمياويِّ لفلاحين تقع أراضيهم خارج سيطرة القوات الأمنيَّة), وأوضح، أنَّ (كميَّات السماد التي تمَّ تجهيزها ضمن الخطة الزراعيَّة لموسم 2015-2016 لفلاحين كانت أراضيهم تقع خارج سلطة الدولة بلغ 288 طناً و660 كيلة غرام) مُشيراً إلى (ضبط 142 معاملة تجهيزٍ، إضافة إلى ضبط أوليَّات الخطة الزراعيَّة). وتابع البيان ان (قاضي محكمة تحقيق المحافظة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيف المُتَّهم وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، إضافة إلى إصداره أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهمين المشاركين في إعداد الخطة الزراعيَّة وفقاً لأحكام المادَّة ذاتها).وسقط سقف مبنى بلدية الرميثة الجديدة في محافظة المثنى أثناء الدوام الرسمي وقال بيان ان (الحادث تسبب بوفاة شخص مع عدد من الجرحى جراء الحادث).