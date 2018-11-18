فلسفة الحكومة بين الرئيس والحمّال – حسين الذكر

كان وما زال يدفع العربة ، يحمل في السوق أغراض الناس مقابل أجور زهيدة ، مع كل حسن اخلاقه وامانته ، لكنهم ما زالوا ينظرون اليه مجرد (حمال) … ، هكذا ظلت التسمية تلتصق به ، في العهود الملكية والجمهورية والدكتاتورية والديمقراطية ….

لم يتغير عنده الواقع مع ان العروش انتكست والاسماء والعناوين بدلت وأخرى اضمحلت ، لكنه ظل (الحمال الأمين) صديقي الذي تربطني به علاقة حميمة لا اعرف أحيانا كنهها ، مع اني لا اقابله ولا اجلس معه ولا اتواصل معه الا ما ندر .

رايته بعد الانتخابات ، وقد اعشي بصره واحدودب ظهره ، وشحب لونه وقلت حيلته ، فقلت له ان حكومة عادل عبد المهدي : (إصلاحية تكنوقراطية انتخابية برلمانية ……) ، لم يرد كما عهدته .. فقد ادار ظهره ومشى مهمهماً ، بكلمات لم اسمع منها سوى ( سلاما ) .

في ندوة رائعة أقامها المركز العراقي للتنمية الإعلامية وبدعوة كريمة من الأستاذ عدنان السراج ، شاركت واتيح لي القدر ان اتحدث بدقيقتين اعتقدها مهمة جدا ، اذ حضرنا بمعية عدد كبير من الشخصيات العراقية المؤسساتية والمجتمعية المهمة ، يتقدمهم الأستاذ رائد فهمي بمنصب مهم جدا ، بعد اختياره – بشكل موفق – مسؤولا عن تنفيذ البرنامج الحكومي ، لحكومة السيد عادل عبد المهدي ، لاسيما فيما ينتظره الناس منها .

الجياشي سعيد كان موفق الادارة والمداورة ، واتيح لكل من رغب بالحديث قدر المستطاع ان يبلغ رسالته ، في جلسة مكتنزة العناوين والتطلعات ورغبات المشاركة .

وقد دارت الندوة حول البرنامج الحكومي وما يمكن ان يتحقق منه وما المطلوب من السيد عبد المهدي في مرحلة حرجة جدا ، من تاريخنا المعاصر المحاصر باجندات داخلية وخارجية وملفات متشابكة ، بالتأكيد سوف لن تكن بنت الداخل العراقي ولا يمكن النظر اليها بهذه (السذاجة) ، فدولنا الشرق أوسطية مذ قدم التاريخ كانت تحت انظار وتصرف القوى العالمية ، هنا تكمن علية فشل الكثير من الحكومات السالفة التي كانت تمتلك النية الحسنة ، لكنها لم تجد التعاطي المهني السياسي الواقعي مع القوى المهيمنة .

حينما أتيح لي السؤال قلت : ( في اغلب حكوماتنا السالفة ، كانت تتكون من سلطة وشعب ، السلطة وادواتها لها الامتيازات والمغانم وكل شيء تقريبا ، فيما الشعب بفقرائه الذين اتشرف ان أكون منهم ، كانوا على الدوام تحت المطرقة ( فقرا وجهلا ومرضا وجوعا ويئسا ، وسجنا واستشهادا واعتقالا … وتهجيرا … ) .

هنا باعتباري من الفقراء ، لا يهمني فلسفة الحكومة ولا برنامجها ولا وعودها ولا اسم رموزها وعناوينها ، فكل ما يهمني من حكومة السيد عبد المهدي التي أتمنى لها التوفيق والنجاح ، ان تنفذ نقاطا ثلاث رئيسية ، لا تقبل النقاش والتاخير و لا التبرير أي كان مصدره ، أولها ان توزع جزءاً من واردات النفــــــط لمن لا يمتلكون رواتب نهائيا او رواتبهم قليلة كل حسب عوزه وحاجته ، وثانيها ان توزع قطع ارض سكنية مع قروض للبناء ، لمن لا يمتلكون السكن ، وثالثها ان نتحسس انهاء معضلة الكهرباء) ..

اما ما تبقى من مشاريع استراتيجية .. نتركها لذمة وخبرة السلطة … فالفقراء لا يهمهم اطلاقا .. ان كان الرئيس اسمه ( فلان او علان ) .. سكن الجبل او الصحراء او الهور ، لبس البيرية او العقال او العمامة ، فاننا نتطلع للتغير على ارض الواقع الملموس الفوري .. فلا نريد حكومة ( تعطي اللحم لمن يكنزون اللحم ..) كما يقول الممثل العربي الشهير عادل امام في رائعته ( الزعيم ).

والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق .