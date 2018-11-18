كاليفورنيا تعلن فقدان نحو ألف شخص جراء الحرائق

منبئ يتوقّع أمطاراً متفاوتة الأسبوع الجاري

بغداد – الزمان

توقع منبئ جوي حالات عدم استقرار متتابعة وامطار متفاوتة الشدة خلال الايام المقبلة ناتجة من موجات عليا باردة تندمج مع منخفض البحر الأحمر السطحي ستؤثر على مناطق مختلفة من العراق وبعض دول المنطقة .

وقال المنبئ الجوي التابع للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل صادق عطية في مواقعه على التواصل الاجتماعي امس ان (الايام المقبلة ستشهد امطارا خفيفة وان التوقعات تشير الى اجواء غائمة جزئيا في اغلب المدن ولكن فرص الامطار الخفيفة ستكون فقط في البادية الجنوبية غرب مدينة السماوة مركز محافظة المثنى وجنوب البصرة في سفوان والفاو وام قصر فقط), واضاف ان (برودة الشتاء الحقيقية ستكون خلال الاسبوع المقبل اما اليوم الاثنين فالاجواء معتدله نهارا وباردة ليلا وصباحا). فيما توقعت الهيئة العامة ان يكون طقس اليوم الاثنين في جميع مناطق العراق صحوا الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط الأمطارالخفيفة .وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان ) أمس ان (طقس اليوم الاثنين سيكون صحوا الى غائم جزئي مع فرصة ضعيفة لتساقط الامطار فوق المناطق الشرقية من المنطقة الوسطى ), واضاف ان (الرؤية ستكون متردية صباحا فوق المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8 -10 كيلومترات ومن 2-4 كيلومترات بسبب الضباب الخفيفة).

من جانب اخر واجه آلاف الأمريكيين الذين شردهم حريق الغابات الأكثر تدميرا في ولاية كاليفورنيا، وبينهم مئات الأشخاص يعيشون في خيام وسيارات، خطر هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع مما قد يتسبب في سيول وانهيارات طينية خطيرة.وقال بيان امس ان (الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تفقد المنطقة المنكوبة في ولاية كاليفورنيا والتقى مع مسؤولين وضحايا ورجال إطفاء، فيما ارتفع إلى أكثر من ألف شخص عدد قتلى الحريق المدمر الذي يجتاح شمال الولاية).

ارتفاع القتلى

واضاف انه ( بعد العثور على بقايا ثمانية أشخاص يرتفع إلى 71 عدد القتلى من جراء حريق كامب فاير وهو الأفدح والأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا. وأتى الحريق على منطقة توازي تقريبا مساحة مدينة شيكاغو), ونقل البيان عن (مسؤول الشرطة في منطقة بيوت كوري هونيا القول أن (عدد المفقودين ارتفع من 631 شخصا إلى 1011 شخصا، مع تلقي السلطات المزيد من البلاغات بشأن أشخاص لا يعرف مكانهم أو يتعذر الاتصال بهم بعد مراجعة اتصالات الطوارئ التي وردت عند اندلاع الحريق).