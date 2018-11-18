بازاريّون – شامل حمد الله بردان

ليس مصادفة ولا طالع طيب، ان العراق الذي حكمته مؤسسة امن عراقية للبعث، يعيش فورة مسلحة تصل الى حد اسقاط محافظات بتحرك تكفيري يرتدي ويردد ثقافة القرن الهجري الاول وما تلاه.

مفهوم ان الفصيل الشيعي وان بوجود قوات التحالف سيفعل ذلك مطمئنا الى وجود جدار حكومي مجبر على السكوت عنه سياسة او خوفا، لكن ان تتحول مناطق العراق ذات اللون المذهبي السني الصافي الى ملاعب فهي قضية فيها تفصيل.

ربما لا يجري التركيز على صفقات الخفاء التي جرت لصالح ايران ولبنان والمعارضة البحرينية في العراق، لاعتبارات يفهمها العقل الحزبي الشيعي، والذي يحرم ذلك على المكون الاخر ان فكر بأستبدال البحرين بالاردن، وايران بالسعودية ولبنان بسوريا، فيما محصلة الكلام الاخير ان خلف المسلحين تجار وخلف الاثنين مصالح دولية خلفها تجار ايضا، فالسوق يحميه الجيش ويأخذ اتاواته زعماء العصابات والربح للتاجر ونسبة للحارس.

ان دولا سنية صافية مثل تركيا والاردن والسعودية مع ماتبديه من تعاطف مع سنة العراق، فهي لا تسمح بهذه النزعة المسلحة المتعاطف معها لو تحركت في اقليمها، ونفس الشيء مع الدول الشيعية الهوية، بل الغريب ان العراق هو البلد الوحيد الذي لا زعامة له في دول التشيع والتسنن، في الوقت الذي لمواطنين من تلك الدول مكانة مرموقة في المذهبين كانا يحكمان او يعارضان، اقصد الاشخاص او المواطنين الذين يلتف حولهم العراقيون من ذوي النزعة المذهبية!

نحن بلد فهمه للبازار (السوق) محدود، ذلك ان عقيدة الحياة عند العراقي تقوم على الوظيفة الحكومية التي ينفق منها على تردده على البازار ، فيما الذين حولنا هم دول بازارية، تساند اموالهم الحكومة في عقيدة مختلفة تماما.

هذا التحجم والتلكوء اللذين اصابا العراقيين وجعل اكثر اصحاب عقيدة بنوة الدولة مصدومين بالتجار السياسيين، مرده لشيء واحد، هو ان العراقي يقبل بالسياسي الصافي او الحزبي الصافي وقد يقبل بسياسي يعمل في السوق، لكنه لا يعود يستوعب لو تبدل الانتماء، فكان التاجر الصرف سياسيا، كمثال ترامپ، وبعض المعممين واصحاب الغتر البيضاء!

نحن امام تبدل القيادة، فبعد ان كانت تمد يدها للسوق، جاءت كلها هذه المرة من السوق، وهنا فزبائن التاجر ليس كلهم افندية، اي ان المهم في الزبون هو قدرته على الدفع وليس منطقه.

من الممكن اذاً ان يكون المشتري او الشريك في المشروع مواطنا او اجنبيا، لصا او قاتلا، زعيم عصابة او مزيف عملة او مهربا، وان يبيع سلاحا او مخدرات، المهم في الاخير ان المشروع يجب ان لا يخسر، وهناك لن يسأل احد عن هوية صاحب منفذ البيع، فالميزان عرض وطلب، والله المستعان.