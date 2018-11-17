رئيس الجمهورية يبدأ اليوم زيارة إلى السعودية

بغداد وطهران تبحثان إنشاء خطوط للسكك وزيادة التبادل التجاري

طهران – رزاق نامقي

يبدأ رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم زيارة الى المملكة العربية السعودية ضمن جولته الاقليمية التي شملت الكويت والامارات والاردن وايران لبحث جملة من الملفات وتوسيع افاق التعاون مع دول الجوار بما يضمن استحداث منظومة مشتركة تخدم شعوب تلك الدول. وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (صالح يبدأ زيارة الى السعودية اليوم الاحد بعد اختتام زيارته الى ايران التي بحث خلالها مع نظيره حسن روحاني ملفات مشتركة من بينها زيادة التبادل التجاري وصولا الى 20 مليار دولار سنويا ومد خطوط سكك حديد بين البلدين). واكد صالح خلال مؤتمر مشترك مع روحاني قوله (نريد للعراق أن يكون ساحة تلاقٍ وتوافق بين دول المنطقة لا ساحة صراع)، واضاف انه (تربطنا مع إيران علاقات وثيقة ونحرص على تطويرها كما وجهنا وزارتي الخارجية والصناعة بتفعيل عملهما لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري بين بلدينا)، وتابع (آن الأوان لقيام منظمومة اقليمية تخدم شعوب المنطقة)، واوضح صالح انه (بعد هزيمة داعش عسكريا في العراق ، فاننا امام استحقاق اعادة الاعمار وتمكين الثبات السياسي)، داعيا الى (تغليب مصالح المنطقة وشعوبها على المصالح الاخرى). من جانبه ، اشار روحاني الى ان (اللقاء بحث التعاون في مجال الطاقة ومد خطوط سكك الحديد من الشلامجة إلى البصرة)، مضيفا (نسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع العراق إلى 20 مليار دولار سنوياً)، لافتاً إلى أن (ملف البيئة يحظى باهتمام كبير وناقشنا سبل القضاء على العواصف الترابية التي تؤثر على البلدين). وكان صالح قد وصل الى ايران في زيارة رسمية تلبية لدعوة روحاني عقب زيارته الى الاردن التي بحث فيها مع الملك عبد الله الثاني تعزيز التعاون الإقتصادي ومد أنبوب نفط من مدينة البصرة إلى العقبة فضلا عن تأهيل الطريق البري بين البلدين . وتابع البيان ان (الجانبين اتفقا على توسيع التعاون بين البلدين في المجالات كافة ولاسيما الاقتصادية والتجارية والإستثمارية والطاقة والنقل)، مؤكدين (ضرورة المضي قدما في تنفيذ عدد من المشاريع الإقتصادية المشتركة ومد خط أنبوب النفط من البصرة الى ميناء العقبة وتأهيل الطريق البري بين عمان وبغداد وكذلك إنشاء منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين). من جانبه ، قال صالح أن (تنفيذ هذا المشروع يعد ستراتيجيا بالنسبة للعراق). وكانت الحكومة الأردنية قد وافقت في شباط الماضي على اتفاق اطار بشأن مد انبوب النفط حيث وقع البلدان في نيسان عام 2013 اتفاق لمشروع مد أنبوب بطول الف و 700 كليو متر لنقل النفط بكلفة تقدر بنحو 18 مليار دولار الذي تأمل من خلاله الاردن بتأمين حاجتها التي تبلغ نحو 150 الف برميل يوميا والحصول على مئة مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا ، ويرتبط البلدان باتفاق سابق يتضمن تزويد الأردن 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام يرتفع لاحقا إلى 15 ألف برميل ثم إلى 30 ألف برميل فضلا عن ألف طن من الوقود الثقيل إلا أن الاتفاق متوقف نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة في العراق ، ويسعى العراق الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم بعد السعودية وايران، بأن يؤدي بناء هذا الانبوب الى زيادة صادراته النفطية عبر تنويع المنافذ.

في غضون ذلك توجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى قطر تلبية لدعوة رسمية. وقال مكتبه في بيان امس ان (الحلبوسي توجه برفقة وفد نيابي إلى قطر تلبية لدعوة رسمية)، مشيرا الى انه (سيجري خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الشورى أحمد بن عبد الله بن زيد فضلا عن عدد من المسؤولين لبحث جملة من القضايا والملفات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات الوضع الإقليمي).