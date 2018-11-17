إستغراب من إرتفاع نسبة العجز في الموازنة بعد تحقيق فروقات بيع الخام

خبير لـ (الزمان) : إستئناف تصدير النفط من كركوك بادرة إيجابية لتجاوز الخلافات

بغداد – قصي منذر

عد الخبير النفطي بيوار خنس اتفاق بغداد واربيل بشأن استئناف تصدير النفط من حقول كركوك مبادرة ايجابية لتجاوز العقبات وحل الاشكالات بما يضمن تحقيق ايرادات اضافية ، مشيرا الى هذا الاتفاق لا يخلو من ضغوط امريكية لتعويض توقف امدادات ايران ، داعيا الى التحقيق في الفروقات التي تحققت من اسعار الخام خلال الاشهر الماضية والتي تكفي لتغطية عجز الموازنة. وقال خنس لـ (الزمان) امس ان (الاتفاق الاخير بين بغداد واربيل في ظل حكومة عادل عبد المهدي يشير الى وجود تفاهم وتعاون جدي بين الطرفين لازالة العقبات وحل الاشكاليات بما يضمن ادارة قطاع النفط وفق مصلحة الشعب)، واضاف ان (وزارة النفط كانت قد اعلنت ان خسارة العراق من توقف حقول كركوك تقدر بنحو ستة مليارات دولار منذ احداث المحافظة والتي اثرت بشكل سلبي على الناحية التقنية لادارة الحقول)، مشيرا الى ان (تصدير 50 الى مئة الف برميل يوميا عبر انبوب كردستان وعن طريق شركة سومو يمثل بداية لرفع سقف الانتاج في حقول المحافظة وتحقيق وارد من حصة البترودولار)، مؤكدا ان (وسائل الاعلام تشير الى وجود ضغط امريكي بشأن هذا الاتفاق وربما هو جزء من محاولات واشنطن لرفع سقف التصدير لتغطية امدادات ايران في حال توقفها)، داعيا الى (ضرورة تحقيق الاستقرار في المناطق المتنازع عليها من اجل تمكين الشركات العاملة لرفع طاقة الانتاج والاسهام بتحقيق ايرادات للعراق). وبشأن الايرادات المتحققة من تصدير النفط خلال الاشهر الماضية اوضح خنس ان (موازنة العام الجاري بنيت على اساس تصدير ثلاثة ملايين و880 الف برميل يوميا وبسعر 46 دولارا لكن خلال العشرة الاخيرة تم بيع البرميل الواحد من 60 الى 74 دولارا حيث ان مجمل مبيعات النفط حققت نحو 63 مليار دولار ما يؤكد وجود فائض بالاموال)، متسائلا (اين ذهب الفائض المتحقق من واردات النفط والذي يكفي لسد عجز الموازنة؟). واعلنت الوزارة عن توصل الحكومة الاتحادية لاتفاق مبدئي مع حكومة كردستان لاستئناف تصدير النفط من كركوك الى ميناء جيهان التركي.وقال المتحدث بأسم الوزارة عاصم جهاد في بيان امس ان (الحكومة الاتحادية و كردستان توصلا لاتفاق مبدئي لتصدير النفط من كركوك عبر انبوب الاقليم)، مشيرا الى ان (الاتفاق ينص على تصدير النفط من الحقول الى ميناء جيهان التركي عبر الأنبوب المار من الاقليم وبمعدل يتراوح من 50 الى مئة الف برميل يوميا)، واوضح انه (سيتم تصدير وتسويق هذه الكمية من خلال شركة تسويق النفط العراقية سومو). ورأى النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر ان تصدير نفط كركوك عبر أنبوب إلاقليم سيكون نقطة تحول قوية . وأوضح كوجر في تصريح امس أن (هذا الإجراء ستكون له منافع سياسية للاكراد)، واشار الى انه (صحيح أن كمية النفط المصدرة عبر أنبوب إلاقليم في المرحلة الأولى تتراوح بين 50 ومئة ألف برميل لكنها سترتفع على مراحل إلى 400 ألف برميل في اليوم). وعلق مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على اتفاقية استئناف تصدير النفط من كركوك بشكل جزئي. وقال بولتون في تغريدة على موقع تويتر (سعداء بالاتفاق بين الحكومة العراقية و كردستان لاستئناف صادرات نفط كركوك بشكل جزئي)، مؤكدا أن (هذه خطوة أولى واعدة للعودة إلى مستويات عام 2017)، واضاف (يمكن استعادة الإيرادات المفقودة والخدمات للشعب العراقي وجعل العراق دولة مستقلة في مجال الطاقة). بدوره ، عبر مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك عن ارتياحه بشأن الاتفاق.وقال ماكغورك على مواقع التواصل الاجتماعي (أخبار ممتازة من بغداد بشأن استئناف تصدير النفط من كركوك إلى جيهان والأسواق العالمية بموجب ترتيب جديد تم التفاوض عليه بين حكومة العراق وكردستان). في غضون ذلك اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إن منح العراق استثناء من تطبيق العقوبات ضد ايران يحتاج تطبيق الشرط السادس الذي وضعته واشنطن لالغاء العقوبات بشكل كامل. واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت تصريح امس انه (يجب على النظام الايراني احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح المجاميع المسلحة وتسريحها واعادة دمجها مقابل حصولها على استثناء يمكنها من التواصل سياسياً واقتصاديا مع الحكومة العراقية ويمكن الاخيرة من الاستمرار بعلاقاتها مع طهران في هذا الجانب).على حد تعبيرها