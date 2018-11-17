أهالي الكرادة يقترحون على رئيس الوزراء زيارة شارع الأورزدي

عبد المهدي يتجوّل في علوة أسماك وفواكه الدورة

بغداد – الزمان

تفقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس الأوضاع في علوة الأسماك وعلوة الفواكه والخضار في الدورة ضمن قاطع مسؤولية اللواء السابع للشرطة اتحادية، وقال بيان للشرطة الاتحادية ان (عبد المهدي اطلع على واقع الثروة السمكية من خلال الاستفسار عن الامراض التي اصابتها وكذلك الوقوف على معاناة أصحاب العلاوي والاستماع إلى شكواهم وهمومهم). وتابع البيان ان (تأمين زيارة رئيس الوزراء واستقباله تمت بأشراف آمر اللواء السابع شرطة اتحادية حيث تم شرح الدعم المقدم من قبل قيادة الشرطة الاتحادية وكذلك انشاء المنظومة المتطورة من كاميرات المراقبة لقاطع المسؤولية). الى ذلك اقترح سكنة الكرادة الشرقية على عبد المهدي القيام بجولة في شارع الاورزدي للاطلاع على معاناة المواطنين من قطع الشارع المسمى باسمه منذ توليه رئاسة الحكومة. وكان الاهالي قد ناشدوا عبد المهدي فتح الطريق لما يمثله من اهمية لهم في انجاز اعمالهم ومراجعة الاطباء في المنطقة بدلا من اضطرارهم الى الذهاب الى ساحة الحرية لاستخدام تقاطع سبع قصور بالدخول الى منطقة الكرادة داخل. .