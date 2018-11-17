نجيب لـ (الزمان) : للإستحقاق الإنتخابي دور بتوزيع المناصب في الإقليم

بغداد – صباح الخالدي

اكدت النائبة السابقة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب ان للاستحقاق الانتخابي دورا كبيرا في الية توزيع المناصب بتشكيلة حكومة اقليم كردستان ، مشيرة الى ان (الحزبين الرئيسين اتفقا على تشكيل حكومة شراكة قادرة على تحقيق الازهادر وتوفير الخدمات للمواطنين خلال المدة المقبلة).

وقالت نجيب لـ (الزمان) امس انه (وبعد عقد برلمان الاقليم الجلسة الاولى التي ادى فيها الاعضاء اليمين الدستورية يجري الحزب والحاصل على 45 مقعدا جولات واسعة مع الاحزاب الاخرى لتحقيق الشراكة في تشكيل حكومة قوية تحقق الازدهار والاستقرار وكذلك قادرة على توفير الخدمات للمواطنين في كردستان)، واضافت ان (اولى تلك الجولات الرسمية بدأت بزيارة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للتباحث بشأن تشكيل الكابينة الوزارية بما يضمن الشراكة الحقيقية والعمل على تذليل العقبات كافة بما يضمن مصلحة الشعب)، وتابعت نجيب ان (للاستحقاق الانتخابي دورا اساسيا في توزيع المناصب). واجتمع الحزبان في محافظة السليمانية لبحث تشكيل الحكومة الجديدة . وقال المتحدث بأٍسم الحزب الديمقراطي محمود محمد عقب الاجتماع ان (جميع الاطراف السياسية اعطت مجموعة من الوعود ويجب تنفيذها من ناحية الخدمات)، واضاف ان (الديمقراطي والاتحاد الوطني يسعيان لخلق رؤية مشتركة بشان كيفية تشكيل الحكومة الجديدة)، واوضح محمد انه (يجب المحاولة خلال السنوات الاربع المقبلة تحقيق الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة مؤثرة في المجال الاقتصادي)، مستبعدا (تهميش اي طرف في كردستان)، من جانبه ، اشار المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي احمد بيره الى ان (الاجتماع مع الديمقراطي اكد بأن المواطنين في الاقليم صوتوا للاستقرار ولتحسين معيشتهم)، لافتا الى انه (تم بحث كيفية الاستفادة من الاخطاء الماضية والعمل على الاسس المشتركة وبعد الاتفاق على برنامج سيتم بحث توزيع المناصب). وكان رئيس قائمة الحزب الديمقراطي في برلمان الإقليم هيمن هورامي قد اعلن عن انطلاق محادثات تشكيل الحكومة مع الاتحاد وحركة التغيير الكردية . وقال هورامي في تغريدة على موقع تويتر ان (وفد الحزب بدأ محادثات مع الاتحاد وتغيير بشأن تشكيل الحكومة وسياسات ما بعد الانتخابات في كردستان)، واضاف (نتطلع إلى محادثات بناءة لتعزيز مؤسساتنا).