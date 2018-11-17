الدهلكي يرفض إعادة خصخصة طاقة ديالى

عامل من كهرباء الجنوب يلاقي حتفه بصعّقة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

ذي قار – باسم الركابي

اكد النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي عدم السماح بإعادة خصخصة كهرباء المحافظة، بعد استجابة الوزارة لمطلب اهالي المحافظة بإلغاء نظام الخصخصة. وقال الدهلكي لــ(الزمان) امس ان (هذا النظام الذي قوبل باستياء من ابناء المحافظة كونه زاد من كاهل المواطن وأضاف عبئا كبيرا لا يتناسب مع الدخل الشهري للعوائل)، واضاف ان (العديد من المواطنين اوضحوا انه من السهل التعامل مع الدائرة الحكومية في عمليه الجباية حتى تصل الى حد التقسيط على العكس في حالة الجباية عن طريق شركة الخصخصة حيث تصل لحد قطع الكهرباء في حالة عدم التسديد بدفعة واحدة، وان مبالغ الجباية قد تم مضاعفتها بعد الخصخصة)، داعيا (مديرية توزيع كهرباء المحافظة بعدم التعامل أو الامتثال لأي شركة خصخصة لاحقا، وضرورة العمل على اعادة جميع خطوط الكهرباء الى منازل المواطنين والتي تم قطعها من قبل شركة الخصخصة المتعاقد معها). فيما وجه وزير الكهرباء لؤي الخطيب باجراء تحقيق في حادثة وفاة منتسب بصعقة كهربائية.

وقال بيان لاعلام الوزارة امس ان (الخطيب،قدم التعازي لعائلة المنتسب في صيانة آور التابعة لفرع توزيع كهرباء محافظة ذي قار، المرحوم حيدر كريم عاگول، الذي وافاه الأجل بصعقة كهربائية اثناء أداء الواجب مساء يوم الخميس الموافق الخامس عشر من تشرين ثاني الجاري) واضاف ان (الخطيب وجه كذلك بإجراء التحقيق للوقوف على حيثيات الحادث ومعرفة الأسباب، موعزاً، بضمان حقوق عائلته بالكامل، وتعيين زوجته بدلا عنه كونها المعيلة لأطفاله)، وتابع البيان ان (وكيل مدير عام شركة توزيع كهرباء الجنوب ومدير توزيع كهرباء ذي قار قدموا، التعازي وواجب العزاء لوالد وعائلة الفقيد نيابة عن الخطيب، فضلا عن وفود اخرى حضرت مجلس الفاتحة من منتسبي مديريات كهرباء الجنوب المحافظة).

ومن جانب اخر أكد الخطيب، تمسك الوزارة بجميع العاملين لديها بصيغة العقود التشغيلية والاستثمارية، وان مساعي الوزارة جادة بتثبيتهم على الملاك الدائم، بعد تضمين قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، فقرة التثبيت مع التخصيصات المالية لرواتبهم.

وقال بيان للوزارة امس ان (الخطيب التقى بوفد من منتسبي العقود العاملين في محطة واسط الحرارية وقال خلال اللقاء انه سيتم تضمين فقرة التثبيت قد تمت من الحكومة ومن غير المعقول ان يتم نقضها)، واضاف (اننا مستمرون بالمطالبة بإنصافكم لضمان حقوقكم وتأمين مستقبلكم، كجزء من الاعتراف بجهودكم طيلة السنوات الماضية، كما اود ان اوجه رسالة الى جميع العاملين في القطاع العام، مفادها، ان الاعتصامات والتظاهرات ضمنها الدستور العراقي لهم، لكن يجب ان تكون مؤطرة بقواعد قانونية واسس رصينة، ومواكبة لاخلاقيات وضوابط احترام الشعب، وتأدية الواجب المطلوب، كون المطالبة بالحقوق لاتكون مقرونة بالتأثير على الواجبات).

واضاف أن (ابوابنا مفتوحة لجميع المنتسبين وشرائح المجتمع).