المالكي يدعو إلى إجراءات تعالج مخالفات العملية السياسية

نائب يتوقّع حسم ملف الوزارات المتبقية خلال جلسة البرلمان المقبلة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

توقع النائب عن ائتلاف البناء محمد كريم البلداوي حسم ملف الوزارات المتبقية خلال جلسة البرلمان الاربعاء المقبل. وقال البلداوي في تصريح امس إن (حوارات الكتل السياسية مازالت مستمرة لحسم المتبقي من الكابينة الوزارية وخاصة الوزارات الامنية لكن هناك اصرارا من قبل الفتح على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض كونه متمسك باستحقاقه الانتخابي ولاتوجد عليه موانع باستثناء موانع سياسية وضعتها بعض الكتل السياسية)، وأضاف أن (تحالف البناء قادر على تمرير مرشحي وزاراته لكنه مازال يحاول أن يكون هناك اجماع لتمرير جميع الوزارات)، لافتا الى أن (الشعب والبرلمان ارادا تشكيل حكومة شراكة وطنية قوية وحكومة تفاهم تعمل على تقديم الخدمات للشعب)، مؤكدا ان (هناك محاولات جادة لاستكمال الكابينة الوزارية وقد تصل الى الساعات الاخيرة بغية طرح مرشحي الوزارات المتبقية امام البرلمان ونتوقع تحقيق هذا الامر بنهاية خلال الاسبوع الحالي). وأكدت النائبة عن كتلة المحور الوطني محاسن حمدون عدم حسم ثلاث وزارات من الحقائب الثمان المتبقية حتى الان.وقالت حمدون في تصريح امس إن (الخلافات ما زالت مستمرة بشأن بعض الوزارات المتبقية وخاصة وزارات الدفاع والداخلية والتربية)، داعية عبد المهدي الى (حسم هذا الجدل وأن يخرج بقرار جريء وواضح خلال الاسبوع الحالي من خلال تقديم الأسماء المقتنع بها إلى مجلس النواب للتصويت عليها)، وأضافت أن (وزارتي الدفاع والداخلية ينبغي أن لا تبقيان دون استيزار أشخاص أكفاء وذوي خبرة ومهنية بوقت قصير لأن ما يجري الان من خروق أمنية وأحداث متسارعة تنذر بخطر كبير في حال ترك الأمور هكذا دون معالجات)، مشددة على أن (استمرار الشد والجذب بين القوى السياسية بشأن المناصب الوزارية وخاصة الأمنية منها لن تؤدي لنتائج ايجابية). في غضون ذلك حددت الدائرة البرلمانية موعدا للجلسة المقبلة.وقالت في بيان امس انه (سيتم عقد جلسة مجلس النواب المقبلة يوم الاربعاء المقبل وذلك لحلول مناسبة ذكرى مولد الرسول الاعظم (ص) الثلاثاء المقبل).

من جهة اخرى دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى اطلاق حركة تصحيحية لمعالجة مخالفات العملية السياسية. وقال المالكي خلال المؤتمر السنوي العام لائتلاف دولة القانون انه (يجب العمل على تحقيق الاصلاح المنشود وارساء دعائمه من خلال محاربة الفساد والنهوض بواقع البلد)، لافتا الى ان (العراق لا يزال ضمن ساحات الصراع القائم بين المتخاصمين الدوليين والإقليميين ودفع ثمن كبير بسبب مواقفه من الأزمات الحاصلة في المنطقة)، داعيا الى (مواجهة الإرادات الخارجية وعدم السماح للتدخل في الشأن الداخلي للعراق ومواصلة العمل من اجل تحقيق الاستقرار السياسي والذي من خلاله سيتم تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي)، مشددا على (أهمية انطلاق حركة تصحيحية واقعية تعالج كل المخالفات التي تشهدها العملية السياسية).