الرافدين يستغرب من طرح إتلاف 7 مليار دينار الآن

المركزي: العملية جرت وفق الإجراءات القانونية عام 2013

بغداد- الزمان

علق مصرف الرافدين على قضية اتلاف سبعة مليار دينار، مستغربا اثارتها في الوقت الحاضر. وقال بيان للمصرف امس ان (قضية غرق وتلف سبعة مليار دينار حدثت في عام 2013 في زمن تولي المدير العام السابق باسم كمال الحسني وحدثت واستبدلت في حينه)، واضاف ان (اتلاف مبلغ سبعة مليار دينار جاءت وفق القانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي وتحت أنظار ومراقبة الأجهزة الرقابية للدولة)، مشيرا الى ان (استبدال الأوراق التالفة وغير الصالحة الاستعمال تقع مسؤوليتها على عاتق البنك المركزي وهو يقوم بشكل مستمر بهذه الخطوات وذلك للمحافظة على ديمومة العملة المحلية)، واوضح البيان ان (العملة التي غرقت كانت أصلا ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها قد انتهى)، واعرب المصرف عن (دهشته لاثارة الموضوع في هذا الوقت تحديدا لاسيما وان الموضوع محسوم إجراءاته بشكل قانوني منذ ذلك الحين)، ودعا البيان وسائل الاعلام الى (توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة غير الصحيحة لما لها من تأثير على اداء المصرف والنتائج الإيجابية التي حققها في الآونة الاخيرة في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين وبدء تنفيذه للنظام المصرفي الالكتروني الشامل). حسب البيان .

فيما سوغ البنك تلف سبعة مليارات دينار، واصفاً ردود الأفعال عليها بـ(الضجيج). وقال مدير عام المحاسبة في البنك المركزي، إحسان الياسري، في مؤتمر صحفي انه (يتسغرب هذا الضجيج وهي عملية اعتيادية والضرر أصاب أكثر من سبعة مليارات دينار والبنك المركزي بادار باستبدالها)، واضاف (اكملنا اعداد موازنة البنك وخمنا كلفة اصدار العملة)، مشيرا الى ان (العمر الإفتراضي للعملة هو اربع سنوات ولكن أغلب العملة النقدية في العراق حالياً عمرها عشر سنوات).

وتابع ان (مصرف الرافدين قام بخزن هذه المليارات وربما بعضها قابلة للتداول لكن في الغالب بحاجة الى تبديل)، واوضح الياسري ان (أوراق العملة غُمرت بالمياه وتم استبادلها بكلفة قليلة جدا وان عملية إستبدال النقد هي وظيفية ولو البنك المركزي لم يستلم هذه الاوراق المالية المصابة لكان انتشرت في التداول)، وأكد الياسري ان (عملية ادارة النقد يجب ان تكون بأعلى معايير الضبط والرقابة والتي لا يمكن التساهل فيها وان مصرف الرافدين شكل لجنة بشأن هذه العملة التالفة مؤلفة من 3 مدراء عامين و3 مدراء أقسام وتم فحص العملة وعدها وفرزها وتوثيقها وتصويرها والبنك المركزي سيقدم ملفاً بشأنها)، وتابع (وصلنا بصعوبة لمصرف الرافدين بسبب الأمطار خلال الحادثة، وفرضنا غرامات على المصرف بسبب سوء الخزائن عنده آنذاك ولكن بعدها تم تحسين ظروفها)، وشدد الياسري على ان (الحادثة وقعت عام 2013 وكان البنك المركزي تحت ادارة أعلى سلطة في البلد والاجراءات التي أخذتها حصيفة ورقيبة لحين وصولها الى الإتلاف). من جانبه شدد مدير عام الدائرة القانونية في البنك على ان (عملية التلف تمت وفق الاجراءات القانونية)، واضاف ان (جميع الاجراءات المتعلقة بإستبدال العملة في عام 2013 قد جرت وفق القانون والتعليمات والضوابط بالنسبة للعملة التالفة).