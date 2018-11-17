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برفسور براتب عامل – ياس خضير البياتي

بادئ ذي بدء، أستميح القارئ عذرا، أن أبدأ المقالة بقضية شخصية لأمرين: انني اريد هنا تثبيت واقعة ليست من نسج الخيال، لكي لا تفسر تفسيرا احاديا، وتقع ضمن القول الشائع (حكي جرائد)، او في خانة رسائل البالونات الإعلامية والتضليل والخداع. الامر الثاني هو انني أحاول تأكيدها إعلاميا لأنها قضية عامة تخص مئات الأكاديميين القدماء الذين يتعرضون اليوم الى محنة العوز والحاجة والمرض والإهمال من الدولة.

ربما لا يتصور أحد ان راتب البرفسور التقاعدي على القانون القديم هو 400 دينار عراقي فقط، وهو اقل أجر في سلم التقاعد. وحكايتي تبدأ بالمفاجأة القوية والصادمة منذ عامين، عندما أتصل بي المحامي تلفونيا وبشرني بالخبر المثير والغريب، بصوت مرتبك وضعيف، لقد استلمت اليوم الراتب التقاعدي الاول، وانا خجل منك لأقول لك بأنه 440 ألف دينار فقط وبدون مكافاة نهاية الخدمة، لأن مديرية التقاعد رفضت صرفها رغم قانونيتها.

وبدأ يسرد لي الحكاية بالتفاصيل المملة. بعدها قال لي معاتبا، (ألم اقل لك قدم ما عندك من وثيقة (المرتدون)، لكان راتبك الآن 5 ملايين وامتيازات الارض والمكافأة لكل السنوات وغيرها!) وهذه الوثيقة للمعلومات صدرت في زمن النظام السابق لمن هم خارج الوطن من الكتاب والادباء والفنانين والأكاديميين، ونشرتها معظم الصحف العراقية آنذاك. ويشـــــــــــهد الله ان حكاية التقاعد، كنت لا أؤمن بها، لأن مخرجاتها بالأساس واضحة في ظل الفساد والنهب و(الأخوانيات)، وأعرف انني سأصطدم بمتاعب لا تنتهي، الا انني قدمت لها منذ عامين، بألحاح الاهل والأصدقاء لكي اتخلص من عبء الضغوط والألحاح المتواصل باعتبارها حقا من حقوقي الوظيفية جراء خدمة 25 عاما في الاعلام والعمل الأكاديمي في كلية الاعلام بجامعة بغداد، وحصولي على أعلى الدرجات العلمية، وتأليفي لأكثر من 25 كتابا وعشرات البحوث العلمية، وجودي الحالي في الهيئات والمؤسسات الاكاديمية العربية والدولية.

انتقائية الامتياز

كان المحامي محقا في قوله، بأنني سأحصل على امتيازات كبيرة لو أنني قدمت هذه الوثيقة ،أو مثلما قدم لي بعض الأصدقاء مساعدة بجلب ورقة من أحد الاحزاب السياسية تؤيد معارضتي للنظام السابق، واضطهاده لنا بدليل خروجي من العراق منذ عام 1995 وورود اسمي ضمن قائمة(المرتدون) ،وهو أمر كان مضحكا لي ،لأنني سأكون سارقا بامتياز لاستلامي راتبا لا استحقه لكوني بطلا وهميا من صناعة هذه الاحزاب السياسية. كنت اعرف أن هناك من ذهب ودخل في هذه اللعبة بارتزاق مهين، من خلال ابواب عديدة لا مجال لذكرها بالتفصيل، لكن ما أحزنني حقا أن البعض تنازل عن كل شيء من أجل حفنة دنانير، ودخلوا هذه الاحزاب لأيام فقط، وغيروا جلدتهم، ثم استقالوا وعادوا الى أوطانهم في المهجر ليستلموا راتبا كاملا.

ويتذكر زملائي في كلية الاعلام، كيف أن البعض عاد الى الكلية لأيام عديدة فقط بأمر الوزير علي الاديب، ثم استقال ليحصل على راتب تقاعدي كامل. وهو امر لم يكن يهمني أطلاقا من باب الحسد والنميمة، لكنني حزنت على أن تطبيق العدالة كانت انتقائية، وغير عادلة شرعا لمن يدعيها من الأحزاب الدينية، وقانونا لمن يتباهى بها، رغم انني اعرف ان البلد صار حكرا للصوص العملية السياسية، وتجار السياسة من المشعوذين والانتهازيين، وجهلة المعارف والعلم.

رواتب الجهاد والمعارضة

اليس معيبا لمجلس النواب، وبعضهم من حملة الشهادات العليا، يشرعون قانونا للتقاعد يذل الأكاديمي براتب مهين ومخجل، ويجعل القانون انتقائيا بين الأكاديميين. فما بين راتب تقاعدي 400 ألف دينار و5 ملايين، قصة مفجعة ومؤلمة ابطالها صبية من سياسيي الصدفة، واصحاب العقد العلمية، والشهادات المزورة، وزمر من المجاهدين الافتراضيين، وقراء التنجيم والطقوس والبلاسم. أليس مخجلا لدولة تعوم فوق النفط، أن تذل علماء البلد براتب لايكفي لأيام، وهي نفسها توزع هبات ورواتب بالملايين على رموز سياسية فاشلة وفاسدة لم تخدم البلد الا اشهرا أواياما، وتكافئ بشرا يعيشون في اوربا برواتب خيالية تحت يافطة (الجهاد) و(المعارضة )، مثلما تصرف المليارات على الرئاسات التي خربت البلد ،وأحالته الى أنقاض! اليس معيبا على دولة المليارات والتريليونات،ان تجعل علماء العراق يعيشون اليوم ذل شيخوخة العمر، والحاجة والقهر والحرمان ، وقسوة الحياة ،وظلم الدولة ونكرانها لما قدموه للأجيال .اليس من المفارقة ان يستلم علماء البلد المتقاعدون مئات الدنانير التي لا تكفي عائلة عراقية لأسبوع واحد ،بينما ينعم أخواننا من معتقلي رفحاء بالملايين شهريا ،لأنهم سكنوا في خيم السعودية، بينما يزرع في الوطن منذ سنوات ملايين الخيم بدون أجر ،وينعم المتقاعدون أصحاب السيادة ومعالي النواب والوزراء والسياسيون والمجاهدون بصنوفهم المختلفة رواتب فلكية !

عقوبة المتقاعد

ومثلما يقتل العالم الأكاديمي في وطن الغارق بالنفط، يقتل معه الاف الكتاب والمفكرين والادباء والفنانين بأسلحة دمار الفاسدين ولصوص السياسة، وأعرف ان البعض من كبارهم شهرة وريادية، تم عقوبته بقطع رزق عائلته، لأنه من فكر آخر، ولون مختلف.

ومنهم من مات مهموما بالمرض والجوع والإهمال والنكران، لأنهم من اهل الموسيقى والغناء والتمثيل والشعر والرسم والنحت، وجريمته فقط أنه من رجال دين الحياة، لا رجال دين الكذب والنفاق والدجل.

بالمقابل أيضا هناك الآف من موظفي الدولة، وعمال العراق الذين أفنوا عمرهم من اجل خدمة الدولة، مصابون بمرض الخيبة واليأس، وضيق الحال، وسوداوية الحياة! وكأن هناك من يريد ابادتهم بيورانيوم الفقر والجوع والعطش، وغلق منافذ الحياة الطبيعية أمامهم، ومعاقبة اختصاصاتهم وخدماتهم وتضحياتهم للدولة! أليست هذه شهادة خزي لحكومة لا تحترم كتابها ومثقفيها وعلماءها وفنانيها، وعمالها وموظفيها من المتقاعدين، وتتباهى بأنها اسعدت الشعب براتب لا يكفي لتأجير سكن لائق شهريا، وتلبية حاجات معيشية لعائلة صغيرة لأسبوع واحد. ومع ذلك هناك من السياسيين من يعتقد بأنه ليس هناك فقرا في العراق الجديد، وان العراقي هو من اسعد شعوب المنطقة.

ولعلكم تتذكرون أحد سياسيينا ممن اسمنته العملية السياسية، موقعا ومالا، ينتقدنا لأننا نأكل الشكولاتة الأجنبية!

ما يجري للمتقاعدين اشبه بعقوبة جماعية لأذلالهم، ومنعهم من استنشاق اوكسجين الحياة، واجتثاث جذوة الامل في نفوسهم. لكن المهم ان العراقي بعد هذه التجربة مع لصوص السياسة، يعرف كيف تنهب ثرواته، وأين تذهب، ويفهم معادلة ما يجري في العراق:

ان دجلة يصب في العراق … والعراق يصب في مصارف سويسرا وبيروت ودبي واستنبول وإيران وأوكرانيا! وأحب أن أذكر رئيس الوزراء الجديد بما كتبه في حق العلماء والرموز الثقافية والفية والأكاديمية في صحيفته العدالة (العظماء يموتون مثنى وثلاث ورباع…

فنحن لسنا صادقين بما يكفي مع عظمائنا ورجالاتنا. والأمم تبدأ بتكريم علمائها بعد بلوغهم سناً معينة. وتكرمهم في حياتهم وتحتضن نتاجاتهم وتعمل على تطويرها، فهي ملك الناس والاجيال القادمة. ولا يحد من قرارها هوية سياسية او عقائدية، بل تحدده نوعية العطاء والتضحية والابداع والخدمة التي يقومون بها الرموز والرواد.) ويضيف (كم من عظيم وكبير، لم يغادر، او غادر وعاد في وقت ما، فبدل ان يعان ويساعد على توفير ابسط مستلزمات عيشه، او انجاز ابسط معاملاته نجدهم يشاكسونه ويضعون العراقيل لتعقيد ابسط الشكليات، فيقتلونه حسرة وحزناً، بعد ان قتلوه ابداعاً وانتاجاً وعطاءاً).

فهل تطبق ما قلته أمس على واقع اليوم يارئيس الوزراء، وتعيد اوكسجين الحياة للمتقاعدين، وجذوة الامل في نفوسهم، ام اننا سنبقى نردد المثل القائل (كلام الليل يمحوه النهار)!

{ أكاديمي واعلامي