البـنيان القانــوني لظاهرة غـسل الأموال- محمود آل جمعة المياحي

تعد ظاهرة غسل الأمـــوال (Money Laundry) من الظواهر الاجتماعية التي لا تختلف عن الظواهر الأخرى التي طرأت على المجتمعات الحديثة، وقد ساهمت العولمة (Globalization) ومظاهر التقدم التقني في بروز جريمة غسل الأموال حتى سميت في الآونة الأخيرة بـ (الجريمة المنظمة) والتي أصبحت تشكل تحديا كبيرا في الوقت الحاضر … فتجارة الرقيق والمخدرات وتهريب الأسلحة هي من أوائل الجرائم التي دخلت الاطار القانوني لغسل الأموال والتي ظهرت بوادرها الأولى في أمريكا الشمالية عام 1929 نتيجة الركود الاقتصادي المتمثل بهبوط أسعار الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى ، وباستمرار الركود حصل الكساد ، ومن اجل كسر هذا الركود والكساد ظهرت (التجارة بالممنوعات)، وللخروج من الازمة قام البعض بإيجاد طرق للحصول على المال وباي وسيلة دون الاكتراث عن مشروعية العمل . وهذا العمل بحسب راي القائمين به ليس له شكل قانوني يحاسبون عليه ،لان الجريمة هي مخلوق مادي لاوجود له خارج الاطار القانوني او التشريعي .

وتـنّـبَه المجتمع الدولي للفعل الذي يقوم به البعض من إخفاء الرابطة التي تربط الأموال المتحصلة من التجارة غير المشروعة ،و خلال عدة عمليات تـؤول بالنهاية الى سهولة تحريك الأموال دون اثارة أي شبهات او شكوك او أي مساءلة قانونية ، ومن هنا بدا المُشّرع يبحث عن الجريمة التي تقع بالمخالفة للقانون الجنائي ، وهي واقعة مادية قبل ان تكــــــــــون واقعة قانونية فأعطاها صفة (الجريمة) وهي (غسل الأموال) التي يقصد منها (انتقال الأموال من منطقة قذرة الى أخرى نظيفة ).

تدابير احترازية

فبدا بالتدابير الاحترازية التي تُتخذ لمواجهة الخطورة الاجرامية مع رصد للظاهرة بشكل دقيق ومهني وعملي لتجنب الوقوع في المحذور من التهم الموجهة للأموال المتحصلة وتأثيم مالكيها،ومع تعدد الآليات القانونية التي يمكن من خلالها مواجهة هذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني او الدولي يبرز (التشريع) من اهم آليات مكافحة العمليات المشبوهة لان عنصر العقوبة يحقق عنصر الردع .

ان نمو ظاهرة غسل الأموال على مر السنين نتج عنها ظهور أنماط جديدة من المجرمين يختلفون عن المجرمين التقليديين الذين يرتكبون الجرائم المعروفة الشائعة ، وانما ظهر مجرمون يُعرفون (بأصحاب الياقات البيضاء)

The owners of White collars

وهذا المصطلح تم تداوله قانونا عام 1949 باسم (جرائم أصحاب الياقات البيضاء ) وهي عادة من يرتدي الياقات البيضاء الانيقة والتي توحي للاخرين بنظافة اليد ، ويطلق على الأشخاص الذين لهم مكانة رفيعة سياسيا واجتماعيا واقتصادياوتضم هذه الفئة المصرفيين والمحاسبين والمتنفذين والمحامين ورجال الاعمال وغيرهم من الذين يحترفون مهنة التجارة غير المشروعة، حيث يوظفون الأموال المشبوهة لمنفعتهم الشخصية ، ولصلاتهم الوثيقة بالمؤسسات المالية والبنوك يتم توفير القنوات الشرعية لهم للوصول الى الأهداف والغايات التي يرومون الوصول اليها.

ان منظومة التشريع الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال لم تكتمل الا بعد عام 2010 سبقتها عدة اتفاقيات دولية ، حيث بدأت اول اتفاقية من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عام 1961 ثم الاتفاقية الإقليمية للمجلس الأوربي عام 1980 والتي نصت على (ان تغيير شكل المال من حالة الى أخرى او توظيفه او تحويله او نقله مع العلم بانه مستمد من نشاط اجرامي وذلك لغرض اخفائه او تمويه حقيقة اصله غير المشروعة،او مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب النشاط الاجرامي لتجنب النتائج القانونية لفعله) ، ثم تلتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1988 والمعروفة باتفاقية فيينا 1988 وهنا كالكثير من الاتفاقيات التي لايسع المجال لذكرها .

ان الاتفاقيات الانفة الذكر أعطت للمُشرع في كل دول العالم البُعد الكافي لصياغة القوانين الخاصة بجريمة غسل الأموال وذلك من خلال صورة القصد الجنائي المكون للركن المادي والنشاط الاجرامي الذي يتساوى فيه المرتكب بطريقة العمد او الخطأاوالإهمال على حد سواء،وقد أجمعت كل القوانين في البلدان كافة على تجريم ظاهرة غسل الأموال ابتداءً من القانون الأمريكي الصادر عام 1986 والبريطاني لنفــــس العام ، ثم جاءت قوانين الدول الأخرى مثل القانون الفرنسي رقم 96- 392 لسنة 1996 والبلجيكي والسويسري الصادرين في عام 1990 والإيطالي عام 1991 وغيرها ، اما القوانين الصادرة في الوطن العربي فنذكر منها التشريع الاماراتي رقم 4 لسنة 2002 والكويتي رقم 35 لسنة 2002 والبحريني لعام 2001 واللبناني رقم 318 لسنة 2001 والمصري رقم 80 لسنة 2002 والقانون العراقي المرقم 93 لسنة 2004 الصادر من سلطة الائتلاف آنذاك وقد عُدل بقانون جديد يحمل الرقم 39 لسنة 2015 وهو القانون النافذ الان، وغيرها من القوانين الصادرة بهذا الشأن .

اما من الناحية العملية فقد اقّــر البنك المركزي العراقي ضوابط العناية الواجبة عند فتح الحسابات المصرفية لكافة العملاء ( افراد و شركات ) وذلك بوضع النُظم الكفيلة للحصول على البيانات اللازمة من تعريف الهوية وبطاقة السكن والأوضاع القانونية والثبوتيات الرسمية والفرعية لتحقيق متطلبات استمارة (اعرف عميلك ) ( KYC)( Know Your Customer) وقد اقام البنك المركزي العراقي بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية عدد من الدورات والورش للموظفين المعنيين،ويمنحون بعد اجتيازهم للامتحان شهادة (ACAMS) وهي شهادة اختصاص معتمدة في مكافحة غسل الأموال ، كذلك دورات وورش لشرح مفهوم استمارة (kyc) وكيفية التعامل مع مستندات العميل بالاطلاع على النسخ الاصلية للمحاضر والثبوتيات والأوراق المهمة وإخضاع أسماء العملاء الى أنظمة غسل الأموال المعمول بها عالميا ، والانتباه الى العملاء الذين يحتفظون بعدد من الحسابات لاتتطلبها طبيعة أعمالهم ، او تحويلهم او ايداعهم لمبالغ كبيرة لا تتفق مع طبيعة النشاط المثبت في استمارة فتح الحساب (KYC) والتي قد تكون متحصلاتها ناتجة عن ما ورد في المادة – 2/ اولا -ثانيا -ثالثا من القانون العراقي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرقم 39 لسنة 2015.

نشاط اجرامي

لقد توسع النشاط الاجرامي لعمليات غسل الأموال، فبالإضافة الى تجارة الرقيق والمخدرات والسلاح اضيف اليها جرائم تمويل الإرهاب والاحتيال وجرائم الخطف والاستيلاء غير القانوني على الطائرات واخذ الرهائن ،والاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة، وكل الاعمال الإرهابية التي حددتها المادة – 1 /حادي عشر أ – ب – ج من قانون 39 لــسنة 2015.

وتبقى جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال تحتاج الى المزيد من التكوين المادي لبنائها قانونا ضمن الدلالات الواضحة لفعلها و لصيرورتها ..