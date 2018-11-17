لغز الإنسحابات يحير الأولمبية الدولية

عرضان فقط لإستضافة الحدث الرياضي الأكبر في العالم

{ مدن – وكالات

تواجه اللجنة الأولمبية الدولية أسوأ أزمة منذ عقود، تتعلق بنقص عدد المدن المتقدمة بعروض لاستضافة أولمبياد 2026 بعد انسحاب عدة مدن وبقاء عرضين فقط، في سباق استضافة الدورة.

وكانت كالجاري الكندية آخر مدينة تتراجع، الثلاثاء الماضي، عن عرض استضافة الألعاب الاولمبية الشتوية 2026 بعد أن صوت أكثر من 56 بالمئة من المواطنين، لرفض الاستضافة في استفتاء شعبي، أظهر عدم اقتناع الناخبين بجدوى البطولة، التي ستتطلب ضخ استثمارات بمليارات الدولارات.

ومن بين قائمة أصلية ضمت سبع مدن، تبقى عرضان فقط أحدهما سويدي والآخر إيطالي، وكلاهما يواجه مشكلات في الحصول على دعم محلي وحكومي.

وأصبحت كالجاري، التي استضافت أولمبياد 1988 الشتوي، رابع مدينة تنسحب من منتصف السباق، بعد جراتس النمساوية وسوبارو اليابانية وسيون السويسرية، بينما استبعدت اللجنة الأولمبية الدولية مدينة أرضروم التركية من السباق، الشهر الماضي.

صعوبات

وتبقى عرضان فقط، هما عرض ستوكهولم السويدية، التي سبق أن سحبت عرضها لاستضافة اولمبياد 2022 بسبب ارتفاع التكاليف، وعرض إيطالي مشترك بين ميلانو وكورتينا دامبيتسو.

أما العرض الإيطالي، الذي كان في إحدى مراحله يضم مدينة تورينو، التي انسحبت بعد خلاف مع ميلانو وكورتينا دامبيتسو، فهو أبعد ما يكون عن ضمان الحصول على دعم سياسي، بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة في البلاد.

كما يواجه عرض ستوكهولم معارضة، من جانب الإدارة الجديدة للمدينة، التي قالت الشهر الماضي إنها ستعارض أي عرض، يتضمن فرض أعباء على كاهل دافعي الضرائب.

ويدفع هذا الموقف اللجنة الأولمبية الدولية، والتي ستختار المدينة الفائزة في يونيو حزيران 2019 لمحاولة وضع يدها على أسباب هذه الانسحابات المتتالية.

ويحدث ذلك رغم إصلاحات تمت خلال السنوات الأخيرة، تحت اسم “جدول أعمال 2020 تشجع المدن المستضيفة على الوصول لسبل، تكفل لها تنظيم بطولة بشكل أوفر وأيسر، لكن يبدو أن هذه الطرق فشلت في جذب مدن جديدة.

وبدلا من ذلك، ازداد معدل الانسحاب من عروض الاستضافة، وهو ما وضع ضغوطا على اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها توماس باخ.

لا بدائل

وقال باخ الشهر الماضي، عندما سئل عما سيحدث إذا انسحبت كالجاري “لا توجد خطة بديلة”.ويذكر اسم مدينة سولت ليك دوما، باعتبارها الحل السريع المحتمل لاستضافة 2026 بعد استضافتها لدورة 2002.

وفي الوقت الذي قللت فيه اللجنة الأولمبية الدولية من أزمة الانسحابات، وعزتها لأجواء سياسية في بعض الدول، أو استنادا إلى حصول الناخبين في الاستفتاء، على “معلومات قديمة” عن تكاليف الاستضافة، سرى قلق بين بعض اتحادات الألعاب الشتوية.وقال مسؤول في أحد اتحادات الرياضات الشتوية “بالطبع نشعر بالقلق، بالنسبة لكالجاري كان من المثير للقلق أيضا نسبة التصويت بالرفض في الاستفتاء.. علينا إيجاد حلول، لكن علينا أيضا أن نتحلى بالأمانة بشأن أسباب ذلك، علينا إيجاد طريق للوصول إلى قاعدة الجمهور المحلية، فالجهود السابقة لم تحقق نجاحا”.

استفتاء كندا

وكشفت نتائج غير رسمية لاستفتاء شعبي رفض الكنديين لتقدم مدينة كالجاري بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026.

وذكر موقع الاستفتاء أنه شهد مشاركة أقل من نصف عدد من يحق لهم التصويت.

وأوضح الموقع وكذلك حسابات شهيرة لمدينة كالجاري بمواقع التواصل الإجتماعي، أن إجمالي 304 آلاف و774 شاركوا في الاستفتاء، ووافق 132 ألفا 832 منهم (6ر43%) على استضافة الحدث، بينما رفض 171 ألفا و750 (4ر56%).

وجاء ذلك ردا على سؤال الاستفتاء “هل تؤيد أم تعارض استضافة كالجاري للألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية عام 2026.

ومن جانبها، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية علمها بنتائج الاستفتاء مشيرة إلى أن الرفض لم يشكل مفاجأة في ظل حالة الجدل السياسي وكذلك الضبابية التي أحاطت بالأمر حتى الأيام القليلة الماضية.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستواصل العمل مع الملفين الآخرين المتنافسين على استضافة الدورة، وهما ملف ستوكهولم، والملف الإيطالي المشترك لمدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتزو، “من أجل ضـــــــمان أفضـــــــل استضافة” لأولمبياد 2026 الشتوي.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الأولمبية الدولية عن الملف الفائز بطلب استضافة الدورة في يونيو/ حزيران 2019.

وكانت مدينة كالجاري قد حققت نجاحا في استضافة أولمبياد 1988 الشتوي، كما احتضنت فانكوفر دورة 2010.

وفي المدة الماضية أوقفت استفتاءات شعبية وكذلك مواقف سياسية، عدة ملفات لطلب استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث انسحبت مدن ميونخ وسان موريتز وكراكوف وأوسلو وستوكهولم من المنافسة على استضافة أولمبياد 2022.

وتتعلق أسباب الرفض بشكل رئيسي بحجم الحدث وتكاليفه المالية، وقد أشار الرافضون لاستضافة الحدث في كالجاري إلى التكاليف الباهظة لاستضافة الدورة وعدم واقعية المقترحات الخاصة بالميـــــــــزانية وكذلك عدم وضوح تفاصيل الخطة لذلك.

أما المؤيدين فيرون أن خطة التكاليف واقعية حيث يمكن استخدام منشآت قائمة بالفــــــعل بدلا من بناء منشآت جديدة، مشيرين إلى أن استضافة الحدث يعزز فرص الاستثمار وكذلك الأهمية والمكانة على الساحة الدولية.