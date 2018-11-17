مقتل 11 شخصاً بوصول إعصار جاجا إلى الهند

الأنواء تتوقّع طقساً صحواً مع أمطار خفيفة

بغداد – صباح الخالدي

دلهي – الزمان

تشكل إعصاران على سطح البحر المتوسط وضرب سواحله. وقال بيان امس ان (اعصارين ضخمين، تشكلا عند سواحل مدينة غازيباس التركية في محافظة أنطاليا), واضاف ان (الإعصارين الذي يبلغان 20 مترا بشكل خطير من الساحل التركي. وهرع معظم السياح من المنطقة خوفا من العواصف الخطيرة), واوضح البيان انه (نادرا ما تتشكل الأعاصير في البحر المتوسط، لذلك فأن هذا الإعصار حدث قبالة ساحل تركيا لأول مرة منذ سنوات عدة), واشار البيان ان (في خريف هذا العام وقعت سلسلة من الحوادث المناخية المختلفة في أوربا. أدت العواصف إلى وفاة 17 شخصًا، كما اقتلع 14 مليون شجرة خلال الموسم). فيما اعلن منبئ جوي عن موجة امطار ضربت المنطقة الجنوبية من العراق بشكل خاصة .وقال المنبئ الجوي التابعة للهيئة العامة للانواء الجوية في وزارة النقل صادق عطية على صفحته في التواصل الاجتماعي امس ان (منطقة الرهيمه في بحر النجف، تعرضت الى فيضانات بعد هطول امطار استمرت لساعات طويلة مساء امس وان عموم مناطق العراق، شهد خلال اليومين الماضين، تساقط امطار متوسطة الشدة، سيما المحافظات الجنوبية منها).

ظاهرة الغبار

واضاف ان (الامطارالتي هطلت خلال الأيام الماضية لاسيما في بداية الموسم المطري في اغلب المناطق ستسهم بشكل كبير في التخفيف من ظاهرة الغبار هذا العام والصيف المقبل لان ذلك يعد سببا مهما في تكاثر النباتات الموسمية غرب البلاد وجنوب غربها وهذه بدورها ستساعد وتسهم في تثبيت التربة السطحية). واوضح عطية ان ( نهر الدويريج في ناحية المشرح التابعة لمحافظة ميسان تعرضت الى موجى سيول قادمة من ايران دخلت الى مناطق الهور . وأعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، عن ادخال الجهد الهندسي والفني لتشكيلاتها حالة الإنذار، مشيرة الى انها تراقب الموقف عن كثب مع الادارات المحلية . وقال المتحدث الاعلامي باسم الشرطة العقيد غالب العطيه، لـ (الزمان) أنه (تم الايعاز لتشكيلات الشرطة في ناحيتي مندلي وقزانية باستنفار كل الجهود والامكانيات لدعم خطط الطوارئ لمواجهة السيول المتدفقة من الحدود)، واضاف ان (قيادة الشرطة تراقب الموقف عن كثب وهي في تواصل مستمر مع الادارات المحلية لتقديم اي مساعدة). فيما توقعت الهيئة العامة ان يكون طقس اليوم الاحد في جميع مناطق العراق صحوا الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط الأمطارالخفيفة .

وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) أمس ان (طقس اليوم الاحد سيكون صحوا الى غائم جزئي مع فرصة ضعيفة لتساقط الامطار فوق المناطق الشرقية من المنطقة الوسطى), واضاف ان (الرؤية ستكون متردية صباحا فوق المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8 -10 كيلو مترات و من 2-4 كيلومترات بسبب الضباب الخفيفة). فيما شاهد سكان مدينة تكساس الامريكية ان كرة نارية غير عادية كانت تحلق في سماء الليل. وقالت جمعية الأرصاد الجوية الأمريكية في بيان انه (تم رصد جسم سماوي غير معروف أيضا في ولايات أخرى، على وجه الخصوص، في أوكلاهوما ولويزيانا).

اعمدة كهرباء

واعلن مسؤولون هنود إن عن الإعصار جاجا وصل اليابسة في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند مما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل واقتلاع الأشجار وإسقاط أعمدة الكهرباء بعد إجلاء أكثر من 80 ألف شخص إلى مناطق آمنة .

وقال المدير العام لهيئة الأرصاد الحكومية الهندية كيه.جيه راميش امس إن (الإعصار وصل الى اليابسة لكنه فقد بعضا من قوته مع تحركه إلى الداخل وان تم التأكد من مقتل 11 شخصا) , واضاف ان (حكومة الولاية أقامت أكثر من 470 مخيما للإغاثة وأجلت أكثر من 80 ألفا). واكدت السلطات الامريكية إنّ عدد الأشخاص المفقودين جراء الحريق الذي يجتاح شمال كاليفورنيا ارتفع إلى أكثر من الف شخص. وقال مسؤول الشرطة في منطقة بيوت أن (عدد المفقودين ارتفع من 631 شخصا الخميس إلى 1011 شخصا كما قُتل 71 شخصا في حريق كامب فاير الذي اندلع الخميس الماضي ).