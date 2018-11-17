12 فريقاً تتأهل لدور 16 في بطولة الكأس

الطلاب يحققون أعلى نتيجة والميناء والبحري يودّعان معاً

الناصرية – باسم الركابي

تأهلت فرق الديوانية والكهرباء والطلبة والكرخ وميسان والشرطة والنجف والسماوة والامانة والوسط والزوراء واربيل الى دور الثمانية من بطولة كاس العراق بعدما نجحت في حسم مبارياتها ضمن اياب دور 32 التي جرت حلال يومي الخميس والجمعة قبل ان يودع الميناء البطولة تحت أنظار جمهوره بعدم خسر امام الامانة بهدف لثلاثة.

ولم تشهد المباريات حصول أي مفاجأة او صعود أي فريق سواء من الدرجة الثانية او الاولى لدور الثمانية ويكون قد اكتمل عقد الفرق ال 16 المؤهلة للدور التالي امس السبت الذي يكون قد شهد اقامة اخر اربع مباريات على ان يحدد موعدا جديدا لمباريات دور الثمانية المقبل المتوقع ان يشهد لقاءات خاصة بين فرق الدوري الممتاز امام تطلعات الفرق في الصراع على لقب البطولة الذي سيمنح البطل المشاركة ببطولة الاتحاد الأسيوي بعد مشاركة الزوراء ببطولة دوري ابطال اسيا على ان يلعب الجوية بملحق البطولة المذكورة والامل في ان يترشح هو الاخر بعدما حقق منجزا كبيرا غير مسبوق بحصوله على لقب بطولة الاتحاد الاسيوي ثلاث مرات متتالية.وكانت مباريات الدور 32 قد شهدت اقامة احدى عشر مباراة اسفرت عن تأهل فريق الديوانية على حساب الصناعات بأفضلية مباراة الارض بهدف قبل ان تنتهي مباراة الذهاب بتعادلها بهدف سجل لأصحاب الارض علي سعد 79 قبل ان يدرك لاعب الديوانية انور مهدي التعادل بعد دقيقة ليقود فريقه لدور الثمانية قبل ان يستمر الصناعات في التراجع في النتائج على مستوى الدوري ويخرج من الباب الضيق من الكاس.

نجتح للكهرباء

ونجح الكهرباء هو الاخر بالتأهل عندما عاد بفوز بهدف على حساب المضيف الهندية بهدف مصطفى هديب د93 معززا نتيجة اللقاء الاول قبل ان ينجح المدرب عباس عطية في اول مهمة له مع فريقه السابق وينقله للدور الاخر من البطولة وتأمل ادارة الكهرباء ان يحقق النجاح في الدوري وايقاف سلسلة النتائج المخيبة فيما قدم الهندية ما عليه ان التوقعات كانت تشير الى الخروج بمفاجأة ولكن.

اعلى نتيجة

وحقق الطلاب اعلى نتيجة في مجمل المباريات وذلك بالتغلب على الكفل بين جمهوره وفي ملعبه بسبعة اهداف لهدفين توالى على تسجيلها عبد القادر طارق وثلاثة لمحمد زامل وهدف لكل من مصطفى جودة ومحمد سعيد وحيدر صباح بعدما انتهت المباراة الاولى بفوز الطلاب بخمسة اهداف لهدفين ويستمر الطلاب بنتائجهم المهمة سواء في الدوري او الكاس في ظل حالة الانسجام بين الجهاز الفني واللاعبين وجمهور الفريق الذي للان يسير الامور بشكل مقبول ويتطلع الى موقع يليق به كأحد الفرق المتقدمة الغائبة عن اللقب من فترة طويلة وينتظر ان يتواصل بنجاح مع الموسم الحالي ومهم ان يحقق هذا النجاح التهديفي بعدما تمكن من تسجيل 12 هدفا في مباراتين في الوقت الذي يستحق الكفل التحية لمشاركته بالبطولة مع جميع فرق الدرجتين الأولى والثانية ممن شاركت رغم ظروفها المعروفة ولاسيما المالية.

مقعد للكرخ

وحجز الكرخ مقعدا له في الدور القادم إثر تجديد فوزه على فريق الحسينية بهدفين دون رد معزز به ت تقدمه في لقاء العاصمة بثلاثة أهداف دون رد ليواصل نجاحاته سواء على مستوى مباريات الدوري او الكاس من خلال مجموعة لاعبين تواصلت في نجاحاتها منذ بداية الموسم وتقدم مباريات قوية عند الذهاب وفي ملعبه قبل ان يتخطى الحسينية بشباك نظيفة عبر اللقاءين المذكورين في عودة تحسب للإدارة واللاعبين للدفاع عن المشاركتين في الوقت الذي تحمل الطرف الاخر عناء المشاركة في الكاس.

ركلات الترجيح

وخطى فريق ميسان خطوة مهمة اتت بوقتها عندما انتقل الى الدور الاخر بعدما قلب خسارته في الدور الاول بهدف في ملعبه وبين جمهوره بهدف من فريق الحسين الى فوز امس الاول بهدف قبل ان تحسم الأمور بفارق الركلات الترجيحية بأربعة اهداف لهدفين ليبقى ميسان في منافسات البطولة ويطمح التواصل مع ادوارها والتقدم للأخير لأنه بوضع فني متكامل كما يظهر ببطولة الدوري ويأمل ان يقدم نفسه في المشاركة الاخرى بعدما نجح في تعويض خسارة الارض والتغلب على المضيف والعودة بقوة الى منافسات الكاس والظهور كمنافس قوي والتطلع للبقاء لأطول فترة والامل في ان يكون احد اطراف الصراع على لقبها في ظل اداء اللاعبين وتجاوز مهمة الذهاب بالطريقة التي انتهت عندها الامور قبل ان يفرط فريق الحسين بنتيجة الارض بعدما كان قد حقق الأسبقية في لقاء الذهاب التي كان يفترض ان يرتكز عليها امام ظروف مباراة الحسم قبل ان يخرج من البطولة .

الحسم الشرطاوي

وكان الشرطة قد حسم الامور من لقائه الاول مع فريق حيفا حينما تفوق عليه بخمسة اهداف دون رد النتيجة التي منحته المرور للدور المقبل وهو متوقع امام واقع الفريقين والترشيحات التي تقف الى جانب الشرطة رغم تعادله امس الاول بهدف في نتيجة جيدة للفريق الاخر بعيدا عن التشكيلة التي مثلت الشرطة امام الفوارق الكبيرة حتى لا توجد اوجه للمقارنة بينهما لكن مهم ان يعود حيفا لمسابقة الكاس ويخرج بالنتيجة الثانية امام احد المرشحين للحصول على لقب البطولة لابل حتى الدوري امام فرصة زج اللاعبين الواعدين والبدلاء في المباراتين قبل ان يظهر حيفا بشكل غير متوقع عبر نتيجة المباراة الثانية عندما فرض التعادل في نتيجة تعطي الفريق الاستعداد المبكر لدوري الدرجة الاولى.

توقف الخطوط الجوية

ونجح النجف في تحقيق الفوز مرة أخرى ذهابا على حساب الخطوط بهدف وهي نفس نتيجة اللقاء الاول قبل ان يضمن الترشيح للدور المقبل في عمل ربما يظهر مقبولا من قبل الإدارة وليس من جمهوره الذي يتابع بمرارة نتائج الفريق في الدوري ويقف في اخر الترتيب في اسوء مشاركة للان وتواجه صعوبات لان الفريق للان من دون مدرب قبل ان تاكل النتائج المخيبة من جرفه وفي وضع لا يحسد عليه وفي كل الأحوال تظهر عملية الانتقال لدور الثمانية ببطولة ألكاس مقبولة في ان تخفف من الأزمة التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية فيما فشل الخطوط في التعامل مع الوضع المتراجع للنجف قبل ان يودع بطولة الكاس بعد خسارتين لأنه لم يحسن تدبير الامور كما يجب ويفرط بالبقاء بالكاس بسبب توقف خطوطه جميعا وكانت خارج السيطرة.

فشل البحري

وفشل البحري في تعويض خسارة مباراة الذهاب بملعب السماوة بهدف لهدفين قبل ان يفـــــــــــــشل مرة اخرى عندما خرج متعادلا في نتيـــــــجة لم تسعف الامور قبل ان تدفع به الى خارج البطولة وتزيد من ازمته في الدوري والوقوف في موقع متأخر قبل الخروج من بطولة ألكاس الفرصة التي لم يستغلها كما يجب لان البحري نجــــــــح في تقدير المهمة ولان التعادل كان كافيا للتحول الى الدور المقبل رغم انه لعب خارج قواعده وحقق المطلوب وانعــــــــــش اماله على امل مواصلة المهمة من خـــــــلال قدرات وإمكانات اللاعبين التي تحسنت بـــــــــعد التعادل مع الوسط والانتقال للدور الأخر والمهم في ألكاس.

توديع الميناء

ورغم ظروف مباراته امام الأمانة حيث الارض والجمهور فشل الميناء بخسارته بنتيجة قاسية عندما خسر بهدف لثلاثة ليخيب الآمال امام مهمة تعويض خسارة الذهاب قبل ان يفشل بملعبه ويظهر بشكل مغاير لرغبة الأنصار الذين كانوا يمنون النفس في ان يتمكن لاعبو الفريق في اخذ الأمور على محمل الجد وتعويض نكسة الذهاب قبل الخروج من الباب الضيق قبل ان يحقق المطلوب ويتقدم خطوة مهمة في البطولة ليعكس تطوره الواضح بعد ثلاث نتائج جيدة عندما تغلب على الجنوب وعلى الصناعات بالدوري ومن ثم العودة بنتيجة مهمة من ملعب صعب بتغلبه بثلاثة أهداف لواحد تعاقب على تسجيلها علي قاسم وجاسم محمد وستار جبار بعدما استغل النقص العددي بخطوط الميناء بعد طرد المحترف وليبقى منافسا في الكاس.

نجاح الوسط

ونجح نفط الوسط من الخروج من ملعب المثني بالسماوة بنتيجة التعادل بهدف التي دعم فيها الخطوة المتقدمة عندما تغلب في اللقاء السابق بملعبه على المثنى بهدف ما وفر الاجواء امام لقاء أمس الاول وان ثم العبور الى الدور القادم ومهم ان تأتي هذه العملية بالتزامن مع التقدم الذي يحققه لفريق ببطولة الدوري في وقت وجد فريق المثنى الفرصة مواتية في ان يظهر عبر البطولة امام غياب طويل عن الملاعب بسبب ظروفه المالية اسوة ببقية الاندية التي تمر باسوء احوالها.

خسارة الكوفة

وعاد الزوراء بفوز متوقع من ملعب الكوفة بتغلب على اصحاب الارض بهدفين دون رد سجلهما احمد محسن وكريم جبار وكان الزوراء قد حسم الامور من اللقاء الاول عندما هزم الكوفة بستة اهداف دون رد قبل ان يعتمد اوديشو على اللاعبين البدلاء والشباب بعدما تمكن من تسهيل الامور كما ظهرت في لقاء الكوفة الذي لم يقدر على مجاراة الضيوف لانهم يمتلكون مقومات اللعب المطلوبة من حيث موجود اللاعبين والمستوى وما تحقق في اللقاء السابق الذي مهد الطريق بسهولة امام البحث عن الانتقال للدور القادم والدفاع عن اللقب الذي حصل عليه قبل موسم من الان ويبذل كل الجهود للاحتفاظ به امام جهود عناصره التي تقدم الحاجة الماسة لتعديل الاوضاع التي تغيرت في الدوري بالمقابل واجه الكوفة صعوبات حقيقة في كلا المباراتين عندما اهتزت شباكه ثمان مرات دون ان ينجح في التسجيل ولو مرة واحدة حتى بين جمهوره لأنه واجه الفريق المتخصص بالقاب البطولة التي حقق فيها اللقب 14 مرة .

تأهل اربيل

وتأهل اربيل الى الدور القادم إثر تغلبه في اللقاء الاول الذي جرى على ملعب فرانسو حريري على ث قلعة صالح بأربعة اهداف قبل ان ينسحب الفريق الخـــــــــاسر في اول ظهور له في البــــطولة ويأمل ان يعود مرة اخرى عبر تصفيات بطولة اندية المحافظة.وتكون قد جرت أمس السبت أربع مباريات ثلاث منــــها في العاصمة والأخرى في سامراء وعلى ضوء نتائجها سيكتمل عدد فرق الدور القادم 16 بعدما كان الجوية قد هزم بلد بثلاثية نظيفة والحدود به\ف على التاجي والجنوب على سامراء بخمسة اهداف في الوقت الذي كان النفط قد خسر من الجنسية بهدف.