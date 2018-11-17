المفوضية تباشر بتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية

بغداد – الزمان

تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية للناخبين اليوم الاحد . وذكر رئيس الادارة الانتخابية احمد رحيم بشارة في بيان امس ان (المفوضية ستباشر توزيع بطاقات الناخب الالكترونية البايومترية للناخبين للتصويت العام الذين لم يتسلموا بطاقاتهم سابقا). واضاف ان (عملية التوزيع ستتم اعتبارا من اليوم الاحد الموافق 18 /11 /2018 في جميع المحافظات باستثناء محافظات اقليم كوردستان حيث سيتم التوزيع في مراكز التسجيل المنتشرة في المحافظات)، مؤكدا ان (المفوضية ستباشر ايضا بعملية التسجيل البايومتري للناخبين الذين لم يسجلوا معلوماتهم بايومتريا سابقا حيث ستستقبل المراكز الناخبين غير المسجلين لغرض عملية التسجيل). ودعا بشارة جميع الناخبين والفعاليات الاجتماعية الى (مراجعة مراكز التسجيل المنتشرة في المحافظات لهذا الغرض).